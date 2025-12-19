Entretenimento
Da infância dura ao sucesso, Toni Garrido desabafa: ‘Minha vida é um milagre’
-
O talento acompanha sua trajetória. Mais do que um cantor, ele é também ator, apresentador, compositor e ativista, com uma história inspiradora que atravessa décadas e continua influenciando novas gerações. Foto: reprodução
-
Toni Garrido nasceu em 7 de setembro de 1967, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Cresceu na Vila Kennedy, comunidade da Zona Oeste do Rio, e foi criado por sua mãe adotiva, Ofélia Garrido, que lhe deu acesso à educação e cultura. Foto: reprodução/instagram
-
Começou a cantar e tocar violão em encontros de jovens na igreja, onde descobriu sua vocação artística e espiritual. Esses momentos foram fundamentais para moldar sua identidade musical e seu compromisso com mensagens de esperança e transformação Foto: reprodução/facebook
-
Entrou para o Cidade Negra em 1994, em substituição a Rás Bernardo. Com Toni, a banda ganhou um estilo mais pop e dançante, sem perder a essência do reggae. Sua chegada marcou uma nova fase de sucesso comercial e reconhecimento nacional, com letras que misturavam crítica social e mensagens de esperança. Foto: divulgação
-
-
O álbum "Sobre Todas as Forças" (1994) vendeu 800 mil cópias e trouxe sucessos como “Pensamento”, “Doutor” e “Aonde Você Mora”. Esse trabalho consolidou o Cidade Negra como uma das maiores bandas do país nos anos 90, unindo crítica social, romantismo e sonoridade acessível ao grande público. Foto: divulgação
-
Em 1996, lançou o álbum "O Erê", que se tornou duplo de platina com faixas como "Firmamento" e "Realidade Virtual". O disco reforçou a identidade da banda com letras que abordam espiritualidade, tecnologia e questões sociais, consolidando Toni como voz de reflexão e esperança. Foto: divulgação
-
Em 1999, protagonizou o filme "Orfeu", de CacÃ¡ Diegues, e cantou na trilha sonora. Foi sua primeira grande performance como ator. A interpretaÃ§Ã£o intensa e poÃ©tica de Toni deu nova vida ao clÃ¡ssico da dramaturgia brasileira, revelando seu talento tambÃ©m nas artes cÃªnicas. Foto: reproduÃ§Ã£o/facebook
-
-
Três anos depois, lançou o "Acústico MTV" com o Cidade Negra, celebrando 15 anos de carreira. Contou com participação de Gilberto Gil e músicas inéditas como “Girassol”. O projeto marcou um reencontro afetivo com o público, revelando versões intimistas dos maiores sucessos da banda e reafirmando a força poética de Toni Garrido. Foto: divulgação
-
Também em 2002, apresentou o programa "Fama", ao lado de Angélica, na Rede Globo. Com carisma e naturalidade, Toni trouxe leveza e musicalidade à atração, revelando seu talento como comunicador e aproximando-se ainda mais do público brasileiro. Foto: reprodução
-
Toni é formado em Fisioterapia e Educação Física, mostrando sua dedicação à saúde e ao bem-estar. Essa base acadêmica reflete seu interesse pelo cuidado com o corpo e a mente, valores que também transparecem em sua postura artística e nas mensagens que transmite ao público. Foto: reprodução/facebook
-
-
É casado com Regina Coelho, produtora de moda, e pai de duas filhas: Isa e Vitória. A família é um dos pilares de sua vida, e Toni costuma destacar o apoio e a parceria de Regina como fundamentais para sua trajetória pessoal e profissional. Foto: reprodução/facebook
-
Em 2008, deixou o Cidade Negra para seguir carreira solo, retornando à banda em 2011. Durante esse período, explorou novas sonoridades e projetos autorais, reafirmando sua versatilidade artística e seu compromisso com mensagens de consciência e espiritualidade. Foto: reprodução/facebook
-
Participou de novelas e programas como "Caminhos do Coração", "Totalmente Demais", "Zorra" e "Cheias de Charme". Essas atuações revelaram sua versatilidade artística, permitindo que ele explorasse diferentes gêneros e conquistasse novos públicos além da música. Foto: reprodução
-
-
Em 2022, foi jurado do programa "The Voice+", mostrando seu olhar técnico e sensível para novos talentos. Com empatia e experiência, Toni incentivou candidatos maduros a explorarem sua autenticidade artística, reforçando a importância da representatividade na música brasileira. Foto: reprodução/facebook
-
Em 2018, criou o grupo Black Carlos, com Felipe Cambraia e George Israel, homenageando Roberto e Erasmo Carlos com releituras em funk e soul. O projeto resgatou clássicos da música brasileira com uma pegada moderna e afro-brasileira, celebrando a influência da cultura negra na construção da MPB. Foto: reprodução
-
Idealizou o espetáculo que celebra a parceria entre Tom Jobim e Vinicius de Moraes, cantando clássicos da Bossa Nova. Com sensibilidade e reverência, Toni recriou a atmosfera poética e musical dos dois mestres, aproximando o público contemporâneo da essência da música brasileira. Foto: reprodução/facebook
-
-
Em entrevista, Toni afirmou: “Minha vida é um milagre”, referindo-se à sua trajetória desde a favela até os palcos internacionais. Essa frase resume sua visão de mundo, marcada pela gratidão, superação e fé, que ele transmite em suas músicas e em sua postura pública. Foto: reprodução/instagram
-
Em 2024, participou da música “Late Redemption” com a banda Angra e da faixa “Refletir (Resista)” com Marcelo Falcão. Essas colaborações reforçam sua abertura para fusões musicais e seu engajamento com temas como resistência, espiritualidade e identidade cultural. Foto: reprodução/instagram
-
Toni é símbolo de resistência, fé e consciência social, engajado em causas como antirracismo, cultura periférica e valorização da música brasileira. Sua trajetória inspira milhares de pessoas, mostrando que é possível transformar realidades com arte, coragem e compromisso com a justiça social. Foto: reprodução/facebook
-