Roberta Sá lança álbum audiovisual para celebrar 20 anos de carreira

Felipe também a apresentou ao músico Rodrigo Campello, responsável, ao lado do arranjador Paulo Malaguti, pela produção de sua primeira gravação demo. Esse material acabou chegando ao roteirista Gilberto Braga, que a convidou para interpretar “A Vizinha do Lado”, de Dorival Caymmi, canção que entrou na trilha sonora da novela “Celebridade”. Foto: - Roberto Valverde/Wikimédia Common