Entretenimento
Roberta Sá lança álbum audiovisual para celebrar 20 anos de carreira
-
A obra chega simultaneamente às plataformas de áudio e ao YouTube. O repertório reúne 14 faixas que percorrem diferentes fases da discografia da cantora e inclui três músicas que pela primeira vez ganham sua interpretação. Foto: Reprodução do Instagram @robertasaoficial
-
Algumas faixas retomam momentos marcantes da trajetória de Roberta, entre elas “Olho de boi”, “Eu sambo mesmo” , “Água doce” (2010), “Não posso esconder o que o amor me faz”, “Pavilhão de espelhos”, “Casa pré-fabricada” e “Fogo de palha”, esta última criada em parceria com Gilberto Gil. Foto: - Roberto Valverde/Wikimédia Common
-
O novo trabalho da artista potiguar nasce do espetáculo de mesmo nome concebido pela cantora para marcar duas décadas desde sua estreia fonográfica, com o álbum “Braseiro”, de 2005. Foto: Divulgação
-
Roberta Sá nasceu em 19 de dezembro de 1980, em Natal, capital do Rio Grande do Norte, mas ainda na infância mudou-se com a família para o Rio de Janeiro. Foto: Reprodução do Instagram @robertasaoficial
-
-
Desde pequena, ela conviveu com diferentes influências musicais - MPB, rock, música regional - e, apesar de também ter estudado jornalismo e trabalhado como balconista, sua paixão pela música falou mais alto. Foto: Reprodução do X @_robertasa
-
No início dos anos 2000, Roberta participou do programa “Fama”, da Globo. Ainda que não tenha vencido, a participação foi decisiva para sua carreira. Foto: Reprodução do X @_robertasa
-
No programa, ela conheceu Felipe Abreu, irmão da cantora Fernanda Abreu, que se tornou seu preparador vocal e a incentivou a montar um primeiro show, apresentado meses depois no Mistura Fina. Foto: Reprodução do X @_robertasa
-
-
Felipe também a apresentou ao músico Rodrigo Campello, responsável, ao lado do arranjador Paulo Malaguti, pela produção de sua primeira gravação demo. Esse material acabou chegando ao roteirista Gilberto Braga, que a convidou para interpretar “A Vizinha do Lado”, de Dorival Caymmi, canção que entrou na trilha sonora da novela “Celebridade”. Foto: - Roberto Valverde/Wikimédia Common
-
Em 2005, ela lançou o seu disco de estreia, “Braseiro”, que apresentou ao público sua voz leve e afinada e marcou seu início efetivo como profissional da música. Foto: Reprodução do Instagram @robertasaoficial
-
No álbum, Roberta Sá interpreta músicas de nomes consagrados da música brasileira, como Chico Buarque (“Pelas Tabelas”), Paulinho da Viola (“Valsa da Solidão”) e Marcelo Camelo (“Casa Pré-Fabricada’). Foto: Reprodução do Instagram @robertasaoficial
-
-
Além disso, o disco de estreia de Roberta Sá trouxe participações especiais de Ney Matogrosso, na faixa “Lavoura” (Pedro Amorim e Teresa Cristina), e do MPB-4, em “Cicatrizes” (Miltinho e Paulo César Pinheiro). Foto: Reprodução do X @_robertasa
-
Em 2007, Roberta Sá lançou o segundo álbum, “Que Belo Estranho Dia Pra Se Ter Alegria”, que lhe rendeu disco de ouro, dois prêmios da APCA e indicações ao Grammy Latino. Foto: Reprodução do Instagram @robertasaoficial
-
Nos anos seguintes, emplacou diversas mÃºsicas em trilhas de novelas e gravou â??Minha Princesa Cordelâ? com Gilberto Gil, tema de abertura de â??Cordel Encantadoâ?. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @robertasaoficial
-
-
Com o passar dos anos, Roberta construiu uma discografia diversificada. Trabalhos como â??Quando o Canto Ã© Rezaâ? (2010), â??Segunda Peleâ? (2012), â??DelÃrioâ? (2015) e, mais recentemente, â??Giroâ? (2019) mostraram sua versatilidade e seu amadurecimento artÃstico. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @robertasaoficial
-
Em “Giro”, por exemplo, Roberta interpreta composições inéditas do grande nome da música brasileira Gilberto Gil, o que reforça sua capacidade de dialogar com gerações diferentes e com a tradição da MPB. Foto: Reprodução do Instagram @robertasaoficial
-
Roberta Sá foi casada com Pedro Luís, vocalista da banda Pedro Luís e a Parede, em um relacionamento que uniu vida pessoal e musical. Foto: Reprodução do X @_robertasa
-
-
Em 19 de dezembro de 2022, no mesmo dia em que completou 42 anos, Roberta Sá foi mãe pela primeira vez. Nessa data, nasceu Lina, fruto do relacionamento com Pedro Seiler. Foto: Reprodução do Instagram @robertasaoficial