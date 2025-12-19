Animais
Cacatua contraria expectativas e “faz amizade” com cachorro
A preocupação fazia sentido: cacatuas criam laços intensos com seus tutores e podem reagir mal a novos companheiros. Mas, para surpresa de Tyler, aconteceu o oposto. Sophie se aproximou de Nora com cautela e curiosidade, logo aceitando sua presença. Foto: Instagram/@iamtylerrayn
Com o tempo, surgiram brincadeiras, carinhos e até cochilos lado a lado. Hoje, as duas são inseparáveis, provando que amizade verdadeira não conhece barreiras de espécie e que, com paciência, os laços mais improváveis podem florescer. Foto: Instagram/@iamtylerrayn
Exótica e com um topete de crista colorida, a Cacatua é uma ave bonita, sociável e inteligente. Ela, então, se popularizou como animal de estimação em várias partes do mundo e tem características próprias. O Flipar mostra alguns desses traços nesta galeria. Foto: Imagem de Benita Welter por Pixabay
Elas são aves psitaciformes, pertencentes à família Cacatuidae, e têm origem no Sudeste Asiático e na Austrália. Já no Brasil, são animais que possuem regularização do IBAMA para serem adquiridos por pessoas que desejam cuidá-la, de forma doméstica. Foto: John Robert McPherson - wikimedia commons
Vale destacar que existem 21 espécies desta ave, cada uma com suas próprias características e necessidades específicas. Elas, portanto, medem em média de 40 cm a 50 cm e pesam entre 500 g e 900 g. A mais conhecida é a "cacatua ninfa", as famosas calopsitas. Foto: John Robert McPherson - wikimedia commons
Esses animais são muito semelhantes aos papagaios em relação ao bico em formato de banana e morfologia zigodáctila dos pés (dois dedos para a frente, dois para trás). Foto: John Robert McPherson - wikimedia commons
Como características distintivas, as cacatuas apresentam uma crista móvel e plumagem de cores simples. Geograficamente, elas têm distribuição na Oceania (mais precisamente nas florestas australianas) e em ilhas vizinhas do Pacífico. Foto: John Robert McPherson - wikimedia commons
Barulhentas, ativas e coloridas, as cacatuas têm bicos encurvados e pés com grande capacidade de movimentação, usados para andar, trepar em árvores e levar comida à boca. Foto: John Robert McPherson - wikimedia commons
Elas são especializadas em comer sementes e quebrar nozes. Reúnem-se em grandes bandos, vivem em ambientes relativamente úmidos e têm cauda curta, alimentando-se principalmente no solo. Foto: Greg Schechter wikimedia commons
As cacatuas são animais inteligentes e conseguem copiar melodias, sons de outros animais e até mesmo a voz humana. Estas aves podem aprender e reproduzir algumas palavras, mas têm dificuldades em reproduzir frases completas, diferentes dos papagaios. Foto: Steve Wilson wikimesia commons
Os filhotes destas aves necessitam de muito cuidado e atenção. Brinquedos são úteis para gastarem energia, visto que esta espécie gosta de aparafusar, desatarraxar, tirar botões, abrir mosquetões ou portas, desamarrar nós e outras atividades parecidas. Foto: Toby Hudson wikimedia commons
De forma doméstica, elas necessitam da realização de check-ups veterinários regulares, juntamente com a observação atenta de qualquer mudança no comportamento ou na aparência física para prevenir doenças. Foto: D. Gordon E. Robertson wikimedia commons
As cacatuas têm uma expectativa de vida que varia de 30 a 75 anos. O que torna esta ave diferente das demais é a sua crista, que levanta e abaixa dependendo do seu estado de humor. Foto: turtlemom4bacon wikimedia commons
Caso se sintam esquecidas ou abandonadas, tendem a arrancar as penas e a destruir tudo o que tenham à volta, seja plantas, mobília, eletrodomésticos e até mesmo roupas. Foto: Joelle Rene Hughes wikimedia commons
A palavra cockatoo (nome em inglês para cacatua) data do século XX e é derivada do neerlandês kaketoe, que vem do malaio kakaktua. As variantes do século XVII incluem cacato, cacatua e crockadore. Foto: Len Charnoff wikimedia commons
Não é fácil distinguir machos e fêmeas já que não existem características físicas próprias de cada sexo. Existem diferenças nas cores da crista ou na cor dos olhos. No entanto, elas são muitas vezes sutis e é preciso ter aves dos dois sexos para comparar. Foto: Richard Taylor - wikimedia commons
A partir dos 4 anos de vida, já se encontram maduras para a procriação. A fêmea põe de 2 a 3 ovos que ela e o macho chocam, alternadamente, durante 26 a 30 dias, enquanto os filhotes dão seu primeiro voo após nove semanas. Foto: Roger Culos - wikimedia commons
As cacatuas geralmente desenvolvem uma relaÃ§Ã£o muito prÃ³xima com um tutor, ao qual dÃ£o imenso afeto e carinho. AlÃ©m disso, sÃ£o tambÃ©m ciumentas e defendem a sua pessoa favorita com unhas e dentes, no caso com o forte bico. Foto: Imagem de Penny por Pixabay
A cacatua negra, de-cauda-vermelha também é uma ave da ordem Psittaciformes que pode chegar a 60 centímetros de comprimento e viver até 70 anos. Foto: Doug Janson wikimedia commons
Embora tenham rotinas preferidas, cacatuas podem se adaptar a novos ambientes e rotinas se forem introduzidas cuidadosamente e com suporte emocional. Foto: hartono subagio/Pixabay
Por fim, as cacatuas são aves diurnas e monogâmicas, pois vivem sempre com o mesmo parceiro. Elas também podem se comportar por gestos e sinais com suas asas, mostrando quando necessita se refrescar ou está com fome. Foto: Annette Teng wikimedia commons