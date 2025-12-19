Galeria
Artrose: o que é a doença que afeta articulações e atinge famosos no mundo inteiro
A condição está relacionada ao envelhecimento e afeta sobretudo as articulações de carga, como joelhos, quadris, coluna vertebral e pés. Pesquisas apontam que a artrose de joelho já está presente em uma parcela relevante da população adulta, com crescimento acentuado a partir dos 45 anos, sendo a obesidade e o esforço físico excessivo fatores que aumentam o risco de desenvolvimento da doença. Foto: Imagem Gerada por I.A
Embora não tenha cura, o diagnóstico precoce permite retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida. O tratamento inclui medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios, fisioterapia e, em fases iniciais, procedimentos como a artroscopia, que pode remover fragmentos de cartilagem e tratar lesões associadas. Foto: Imagem Gerada por I.A
Diversos famosos convivem com essa doença e, por esse motivo, precisam reduzir o ritmo de trabalho. Um exemplo é Keith Richards, guitarrista dos Rolling Stones, que chegou a cancelar uma turnê em razão da condição. A seguir, veja outros famosos que também enfrentam o mesmo problema. Foto: Wikimedia Commons / Raph_PH
Robbie Williams - O cantor Robbie Williams revelou que sofre de artrite nas costas, o que tem impacto na sua mobilidade e força nos movimentos, inclusive influenciando como ele dança nos palcos. Foto: Drew de F Fawkes, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Patrick Stewart - O ator, conhecido por “Star Trek” e “X-Men”, tem artrite e artrose nas mãos e falou abertamente sobre usar cannabis medicinal regularmente para aliviar os sintomas, como rigidez e dor. Foto: wikimedia commons Gage Skidmore
Jennie Garth - atriz conhecida pela série “Barrados no Baile”, revelou ter sido diagnosticada com osteoartrite ainda na meia-idade. Ela já relatou que a doença afetou articulações como quadris e joelhos, exigindo mudanças na rotina e tratamentos para controle da dor e da mobilidade. Foto: Wikimedia Commons / Gage Skidmore
Caitlyn Jenner - Ela convive com artrose nos joelhos, condição associada ao desgaste articular acumulado ao longo dos anos como atleta olímpica. O problema impactou sua mobilidade e levou à adoção de tratamentos para aliviar dores e limitações funcionais. Foto: wikimedia commons Web Summit
Andy Murray - O tenista enfrentou um quadro degenerativo grave no quadril, caracterizado por desgaste articular intenso, que comprometeu sua carreira profissional. A condição exigiu cirurgia e um longo processo de reabilitação para que ele pudesse continuar competindo em alto nível. Foto: Carine06 / commons wikimedia
Paula Burlamaqui – A atriz sofre de artrose no quadril. A condição, em estágio avançado, levou a atriz a passar por uma cirurgia após tentativas de tratamento conservador, como fisioterapia. Foto: divulgação / tv globo
Shaquille O’Neal - O ex-jogador da NBA, desenvolveu artrose nos pés e nos joelhos após anos de impacto extremo nas quadras. O desgaste articular é frequentemente citado por ele como consequência direta da carreira esportiva e do esforço físico prolongado. Foto: Reprodução Instagram
Dawn French - A comediante britânica já falou publicamente sobre a artrose nos joelhos, condição que causa dor crônica e limitações no dia a dia, e que exige acompanhamento médico e adaptações na rotina. Foto: Reprodução Instagram /@dawnfrench
Christopher Dean - O campeão olímpico de dança no gelo, também convive com artrose, atribuída ao alto impacto repetitivo sofrido durante anos de treinos e competições. O desgaste nas articulações é uma consequência comum entre atletas desse tipo de modalidade. Foto: Wikimedia Commons / Rach
Luciano Szafir â?? O ator, que sofre de osteoartrite, relatou que as dores se intensificaram apÃ³s ele contrair Covid-19. Segundo ele, sentia dor atÃ© para andar. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @szafrroficial
César Filho – o apresentador sofre de artrose no joelho e precisou passar por múltiplos procedimentos cirúrgicos ao longo dos anos, incluindo intervenções no ligamento, na cartilagem e a retirada de fragmentos ósseos, com o objetivo de aliviar a dor constante, melhorar a qualidade de vida e adiar a colocação de uma prótese. Foto: Instagram @cesarfilho
Robbie Coltrane - ator escocês que interpretou Hagrid na saga "Harry Potter", sofria de osteoartrite, doença degenerativa que provoca dor intensa e limita os movimentos. Ele relatou dores constantes devido ao desgaste da cartilagem nos joelhos, e usou cadeira de rodas nos últimos anos. Em 2020, passou por cirurgia de substituição das articulações, o que trouxe algum alívio e melhorou sua qualidade de vida antes de falecer em 2022. Foto: Clogdancer wikimedia commons