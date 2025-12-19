Artrose: o que é a doença que afeta articulações e atinge famosos no mundo inteiro

A condição está relacionada ao envelhecimento e afeta sobretudo as articulações de carga, como joelhos, quadris, coluna vertebral e pés. Pesquisas apontam que a artrose de joelho já está presente em uma parcela relevante da população adulta, com crescimento acentuado a partir dos 45 anos, sendo a obesidade e o esforço físico excessivo fatores que aumentam o risco de desenvolvimento da doença. Foto: Imagem Gerada por I.A