Shakespeare: Morto há mais de 400 anos, autor segue popular e ‘revigorado’

Um exemplo desse fenômeno é a comédia romântica “Todos Menos Você”, que entrou em cartaz nos cinemas no início de 2024 e tornou-se a maior bilheteria até hoje de uma adaptação cinematográfica live-action de Shakespeare. Ela é baseada na peça “Muito Barulho por Nada”, escrita pelo autor entre 1598 e 1599. Foto: divulgação