‘Piercing no olho’ causa espanto, mas tem explicação simples

'Eu estava grávida do meu segundo filho, em 2019, e fui diagnosticada com um tipo raro de câncer que se desenvolve nas células que produzem pigmento. Os médicos disseram que, por causa do meu tipo de câncer, tínhamos que trabalhar rápido, senão poderia se espalhar pelo meu fígado', contou. Foto: Reprodução / @apocalypticAutopsy