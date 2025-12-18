Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Maquetes reproduzem imagens curiosas de lugares do passado

RF
Redação Flipar
  • Em 1971, o arqueólogo Italo Gismondi finalizou um trabalho que hoje é considerado um dos mais relevantes a respeito dessa civilização histórica: uma imponente maquete da Roma Antiga.
    Em 1971, o arqueólogo Italo Gismondi finalizou um trabalho que hoje é considerado um dos mais relevantes a respeito dessa civilização histórica: uma imponente maquete da Roma Antiga. Foto: Divulgação/Museu da Civilização Romana
  • A maquete de Gismondi baseou-se em um mapa de 1901, do tambÃ©m arqueÃ³logo Rodolfo Lanciani, retrata com fidelidade como era a paisagem de Roma no sÃ©culo 4 d.C., quando Constantino I era o imperador e a cidade chegou a sua maior extensÃ£o.
    A maquete de Gismondi baseou-se em um mapa de 1901, do tambÃ©m arqueÃ³logo Rodolfo Lanciani, retrata com fidelidade como era a paisagem de Roma no sÃ©culo 4 d.C., quando Constantino I era o imperador e a cidade chegou a sua maior extensÃ£o. Foto: - DivulgaÃ§Ã£o/Museu da CivilizaÃ§Ã£o Romana
  • O trabalho foi encomendado por Benito Mussolini em 1933, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, e levou 36 anos para ficar pronto. O ditador e líder fascista fez a encomenda para homenagear Augusto, o fundador do Império Romano.
    O trabalho foi encomendado por Benito Mussolini em 1933, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial, e levou 36 anos para ficar pronto. O ditador e líder fascista fez a encomenda para homenagear Augusto, o fundador do Império Romano. Foto: Divulgação/Museu da Civilização Romana
  • Com pouco mais de 16 metros de comprimento, a maquete de gesso estÃ¡ exposta no Museu da CivlizaÃ§Ã£o Romana, na capital da ItÃ¡lia.
    Com pouco mais de 16 metros de comprimento, a maquete de gesso estÃ¡ exposta no Museu da CivlizaÃ§Ã£o Romana, na capital da ItÃ¡lia. Foto: Flickr Jean Pierre Dalbe
  • Segundo reportagem da “Folha de S.Paulo”, o modelo, denominado “Plastico di Roma Imperiale” (“Maquete de Roma Imperial”, em português), serviu de base para o diretor Ridley Scott estruturar algumas cenas do filme “Gladiador” (2000).
    Segundo reportagem da “Folha de S.Paulo”, o modelo, denominado “Plastico di Roma Imperiale” (“Maquete de Roma Imperial”, em português), serviu de base para o diretor Ridley Scott estruturar algumas cenas do filme “Gladiador” (2000). Foto: Divulgação
  • Maquetes sÃ£o representaÃ§Ãµes em escala reduzida de um ambiente, objetos, projetos arquitetÃŽnicos, Ã¡reas urbanÃ­sticas ou sistemas.
    Maquetes sÃ£o representaÃ§Ãµes em escala reduzida de um ambiente, objetos, projetos arquitetÃŽnicos, Ã¡reas urbanÃ­sticas ou sistemas. Foto: Instagram @fortesmaquetes
  • O tradicional Museu do Ipiranga, em São Paulo, oferece aos visitantes a possibilidade de visualizar como era a capital paulista em 1841.
    O tradicional Museu do Ipiranga, em São Paulo, oferece aos visitantes a possibilidade de visualizar como era a capital paulista em 1841. Foto: Facebook/Museu do Ipiranga
  • A maquete de São Paulo na época do Brasil Imperial foi encomendada ao artista holandês Henrique Bakkenist para comemorar o centenário da Independência do país, em 1922.
    A maquete de São Paulo na época do Brasil Imperial foi encomendada ao artista holandês Henrique Bakkenist para comemorar o centenário da Independência do país, em 1922. Foto: Facebook/Museu do Ipiranga
  • Hoje metrópole mais populosa do Hemisfério Sul do planeta, São Paulo era uma cidade mais simples, de arquitetura colonial, na primeira metade do século 19. A maquete mostra essa realidade bem distinta.
    Hoje metrópole mais populosa do Hemisfério Sul do planeta, São Paulo era uma cidade mais simples, de arquitetura colonial, na primeira metade do século 19. A maquete mostra essa realidade bem distinta. Foto: Facebook/Museu do Ipiranga
  • A maquete do acervo do Museu do Ipiranga passou por um processo de restauração para a comemoração do bicentenário da Independência, em 2022.
    A maquete do acervo do Museu do Ipiranga passou por um processo de restauração para a comemoração do bicentenário da Independência, em 2022. Foto: Facebook/Museu do Ipiranga
  • Em 1970, o arquiteto Assis Reis idealizou uma maquete de Salvador, capital da Bahia. O modelo está sob os cuidados da Fundação Mario Leal Ferreira e foi tombado pela Prefeitura da cidade em 2020.
    Em 1970, o arquiteto Assis Reis idealizou uma maquete de Salvador, capital da Bahia. O modelo está sob os cuidados da Fundação Mario Leal Ferreira e foi tombado pela Prefeitura da cidade em 2020. Foto: Prefeitura de Salvador
  • No acervo do Museu de Israel, em Jerusalém, há uma maquete de 20m² que representa a cidade no chamado período do Segundo Templo (539 a.C. até 70 d.C.).
    No acervo do Museu de Israel, em Jerusalém, há uma maquete de 20m² que representa a cidade no chamado período do Segundo Templo (539 a.C. até 70 d.C.). Foto: - Reprodução facebook Liz & Alex
  • Inaugurada em 1966, a maquete da Terra Santa foi transferida para o Museu de Jerusalém em 2006 e está entre as atrações do local.
    Inaugurada em 1966, a maquete da Terra Santa foi transferida para o Museu de Jerusalém em 2006 e está entre as atrações do local. Foto: - Reprodução facebook Liz & Alex
  • No Espaço Lúcio Costa, museu temático de Brasília, encontra-se uma maquete do Plano Piloto da capital federal, marco do planejamento urbano no Brasil. Ela foi construída em 1988.
    No Espaço Lúcio Costa, museu temático de Brasília, encontra-se uma maquete do Plano Piloto da capital federal, marco do planejamento urbano no Brasil. Ela foi construída em 1988. Foto: Hugo Lira/Secec
  • Principal peça do museu, a maquete do Plano Piloto de Brasília foi danificado nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Com uso de pinças e escovas, a maquete passou por um processo de recuperação quase total.
    Principal peça do museu, a maquete do Plano Piloto de Brasília foi danificado nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Com uso de pinças e escovas, a maquete passou por um processo de recuperação quase total. Foto: Hugo Lira/Secec
  • Em Hamburgo, na Alemanha, o “Miniatur-Wunderland” (Museu de Miniaturas, em tradução livre) recorre a maquetes para representar cidades e pontos turísticos de diversas partes do planeta.
    Em Hamburgo, na Alemanha, o “Miniatur-Wunderland” (Museu de Miniaturas, em tradução livre) recorre a maquetes para representar cidades e pontos turísticos de diversas partes do planeta. Foto: Reprodução de vídeo G1
  • A principal atração do museu de Hamburgo é a maior linha férrea em miniatura do mundo, maquete ferroviária com mais de 7 quilômetros de extensão.
    A principal atração do museu de Hamburgo é a maior linha férrea em miniatura do mundo, maquete ferroviária com mais de 7 quilômetros de extensão. Foto: Reprodução de vídeo G1
  • Na arquitetura, as maquetes têm muita importância nos estudos e também em projetos. No mercado imobiliário, elas ainda são usadas amplamente na demonstração das incorporadoras aos clientes de como empreendimentos ficarão quando terminados.
    Na arquitetura, as maquetes têm muita importância nos estudos e também em projetos. No mercado imobiliário, elas ainda são usadas amplamente na demonstração das incorporadoras aos clientes de como empreendimentos ficarão quando terminados. Foto: Instagram @wl_maquetes
  • Na educação, maquetes são utilizadas em escolas para facilitar a compreensão dos estudantes ao tornar visíveis pontos ensinados em classe. Os modelos tridimensionais aproximam crianças e adolescentes da realidade concreta.
    Na educação, maquetes são utilizadas em escolas para facilitar a compreensão dos estudantes ao tornar visíveis pontos ensinados em classe. Os modelos tridimensionais aproximam crianças e adolescentes da realidade concreta. Foto: Instagram @fortesmaquetes
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay