Estátua da Liberdade de Guaíba despenca com temporal e imagem impressiona; veja réplicas pelo mundo

    A tempestade provocou diversos transtornos no Rio Grande do Sul. A estátua tinha 24 metros de altura, chegando a 35 metros com o pedestal, 3 toneladas e um custo de R$ 1 milhão. A estrutura foi instalada em 2020, com a inauguração da megaloja. Foto: Reprodução de vídeo Instagram
    A Havan tem outra estátua da Liberdade na cidade de Araçatuba, em São Paulo. A loja foi inaugurada em 26 de maio de 2012, e a estátua passou a fazer parte da fachada pouco depois, sendo ponto conhecido na cidade. Foto: Barão_de_Itararé/Wikimédia Commons
    Pelo mundo, existem várias réplicas da Estátua da Liberdade em diferentes tamanhos e materiais, sempre com a referência de um dos monumentos mais simbólicos da história da humanidade. Veja algumas imitações da estátua, um dos monumentos mais simbólicos dos Estados Unidos. Foto: Imagem de caramel_truffle por Pixabay
    Paris (França) - A Ile aux Cignes, muito comentada em novembro de 2024 por causa da morte do fotógrafo brasileiro Flávio Souza, tem uma imitação da Estátua da Liberdade. A versão foi um presente dos Estados Unidos em 1889 e é voltada para o oeste, simbolizando a amizade entre os dois países. Foto: Reprodução do X @PhilDurFr
    Tóquio, Japão – A estátua em Odaiba, na Baía de Tóquio, foi instalada temporariamente em 1998 e depois ficou permanente devido à sua popularidade. Essa réplica é menor, mas igualmente icônica, destacando-se em um cenário moderno com vista para a Rainbow Bridge. O local é conhecido por shoppings, restaurantes e o ambiente à beira-mar. Foto: Flickr Andrés García
    Las Vegas, EUA â?? Uma rÃ©plica estÃ¡ no hotel-cassino New York-New York, no coraÃ§Ã£o da famosa Las Vegas Strip. A estÃ¡tua Ã© parte do tema da cidade de Nova York do resort, com outros marcos como o Empire State Building em miniatura. O local Ã© atrativo para cassinos, shows e a vibrante vida noturna. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Instagram
    Colmar, França – A cidade natal de Auguste Bartholdi, criador da Estátua da Liberdade, abriga uma réplica em uma rotatória na entrada da cidade. A estátua homenageia Bartholdi e é rodeada pelo charme medieval de Colmar, com suas ruas de paralelepípedos e vinhedos. Foto: Flickr res2100
    Buenos Aires, Argentina – Uma réplica está no bairro de Barracas, na Plaza Colombia, destacando-se como uma homenagem à liberdade. Embora menor e mais simples, o local é cercado de história e próximo a pontos culturais e gastronômicos da capital argentina. Foto: Canopus49/Wikimédia Commons
    Bordeaux, França – Com 2,5 metros, a estátua está no bairro Chartrons, onde Bartholdi inicialmente testou a ideia. O local, com vinícolas e museus, é ideal para os amantes da história e do vinho. Foto: Reprodução do Facebook
    Lviv, Ucrânia – No topo da Prefeitura, há uma pequena réplica de 3 metros. Ela representa liberdade e independência no contexto europeu, cercada por uma cidade de arquitetura histórica e cultura vibrante. Foto: Flickr Magalie L'Abbe
    Kolkata, Índia – No Belur Math, sede da missão Ramakrishna, há uma réplica de 6 metros. O local, conhecido por sua arquitetura espiritual, é um ponto de meditação e tranquilidade para visitantes. Foto: Flickr Sumana Bhatta
    Seattle, EUA – No bairro de Alki, uma réplica de 2,5 metros foi instalada em 1952. Voltada para a baía de Puget Sound, o local é ótimo para caminhadas e oferece vistas panorâmicas do skyline da cidade. Foto: Joe Mabel/Wikimédia Commons
    Gramado, Rio Grande do Sul - Há uma réplica da Estátua da Liberdade no Mini Mundo, localizado em Gramado, Rio Grande do Sul, Brasil. Essa miniatura tem cerca de 37 centímetros e faz parte de um parque temático ao ar livre com réplicas em escala reduzida de construções icônicas de várias partes do mundo. Foto: Reprodução do Rede Social
    Araçatuba, SP - A Estátua da Liberdade da Havan em Araçatuba é uma réplica da original nos EUA, com 35 metros de altura, localizada em frente à filial da loja. Araçatuba é uma cidade conhecida pela produção agrícola e cultura pecuária, a 530 km da capital paulista. Foto: Barão_de_Itararé/Wikimédia Commons
    Rio de Janeiro, RJ - O Shopping New York City Center, na Barra da Tijuca, exibe uma réplica de 30 metros na fachada. A estátua faz parte da temática inspirada em Nova York, com elementos arquitetônicos icônicos. O lugar é integrado ao complexo BarraShopping, conhecido por suas lojas, restaurantes e opções de lazer como cinemas e teatro. Foto: Divulgação
    A verdadeira Estátua da Liberdade é um monumento de 93 metros, localizado na Ilha da Liberdade, em Nova York, EUA, representando liberdade e democracia. Foi inaugurada em 28 de outubro de 1886, como presente da França aos EUA. Foto: Flickr Steve
    A Estátua da Liberdade é feita de cobre com estrutura interna de ferro, projetada por Gustave Eiffel. Visitantes têm acesso de ferry boat a Liberty Island e podem explorar o pedestal e a coroa com agendamento prévio. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
    Recebe cerca de 4 milhões de visitantes anuais, sendo um dos símbolos mais reconhecidos dos EUA, atraindo turistas do mundo inteiro e representando esperança e liberdade. Foto: Reprodução do Facebook Statue Of Liberty, Liberty Island, New York City
    A estátua aparece em filmes como O Dia Depois de Amanhã, Independence Day e Caça-Fantasmas 2, simbolizando tanto destruição quanto renascimento. Foto: Divulgação
    No clássico O Planeta dos Macacos (1968), a cena da estátua destruída na praia representa a queda da civilização humana, marcando um desfecho impactante. Foto: Divulgação
