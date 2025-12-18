Estátua da Liberdade de Guaíba despenca com temporal e imagem impressiona; veja réplicas pelo mundo

Tóquio, Japão – A estátua em Odaiba, na Baía de Tóquio, foi instalada temporariamente em 1998 e depois ficou permanente devido à sua popularidade. Essa réplica é menor, mas igualmente icônica, destacando-se em um cenário moderno com vista para a Rainbow Bridge. O local é conhecido por shoppings, restaurantes e o ambiente à beira-mar. Foto: Flickr Andrés García