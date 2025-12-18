Galeria
‘Mar de sangue’: tempestade provoca fenômeno em ilha do Irã e atrai curiosos
Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram que as águas do Golfo Pérsico adquiriram um tom vermelho intenso. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
O visual inusitado chegou a provocar interpretações alarmistas, com algumas pessoas associando a cena a referências bíblicas, como a chamada “chuva de sangue”, ligada ao fim dos tempos. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Apesar do cenário impressionante, existe uma explicação química para o evento. Com as chuvas fortes, a água que desce pela ilha entra em contato com um solo naturalmente avermelhado, extremamente rico em óxido de ferro. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Esse material, de origem vulcânica, acaba sendo carregado pela enxurrada, tingindo tanto as cascatas quanto o mar próximo à costa. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
O processo é popularmente conhecido como “golak” e ocorre quando a força da água faz com que partículas minerais se misturem ao escoamento, alterando sua coloração. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
Conhecida como "Ilha do Arco-Íris", Hormuz tem um solo extremamente rico em mais de 70 minerais diferentes. Foto: Reza Ghazali/Unsplash
Registros do fenômeno nas redes sociais mostram quedas d’água tingidas de vermelho e o mar mudando de cor, o que atraiu visitantes curiosos. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
A Ilha de Hormuz é uma pequena ilha iraniana localizada no Golfo Pérsico, próxima ao estratégico Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas de petróleo do mundo. Foto: Wikimedia Commons/ImanFakhri
Apesar de seu tamanho reduzido, Hormuz tem grande importância histórica, geopolítica e cultural, além de uma paisagem natural que chama a atenção. Foto: Wikimedia Commons/ImanFakhri
Entre os séculos 16 e 17, a ilha esteve sob domínio português, período em que foi construída uma fortaleza: o Forte de Nossa Senhora da Conceição. Foto: Wikimedia Commons/ImanFakhri
Nos últimos anos, Hormuz tem atraído visitantes interessados em suas praias, nas montanhas coloridas e em fenômenos naturais. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
O solo avermelhado, além de atrair curiosos, também é usado pela população local na culinária regional e empregado na fabricação de cosméticos e cerâmicas. Foto: Wikimedia Commons/Fars Media Corporation
Culturalmente, a ilha reflete a diversidade do sul do Irã, com forte influência persa e árabe, além de costumes ligados ao mar. Foto: Wikimedia Commons/Fars Media Corporation
No geral, a vida em Hormuz é simples e pacata, com uma economia que gira em torno da pesca e, cada vez mais, do ecoturismo. Foto: Wikimedia Commons/Ninara