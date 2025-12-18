Da psicanálise ao autoconhecimento: Jung é tema de exposição em São Paulo

Entre os destaques está o espaço “Sintomas”, que propõe uma reflexão sobre o modo como as pessoas lidam com o desconforto emocional. Outras seções exploram temas como sonhos, sincronicidade, alquimia e o Livro Vermelho, obra emblemática de Jung que sintetiza seu mergulho interior em busca de significado. Foto: LOwens /Wikimédia Commons