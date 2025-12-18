Galeria
Da psicanálise ao autoconhecimento: Jung é tema de exposição em São Paulo
A exposição inédita convida o público a mergulhar no universo do psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, um dos maiores nomes da psicologia do século 20. Foto: Reprodução do Youtube Canal UniAberta
A proposta é conduzir os visitantes por uma jornada de autoconhecimento, explorando os principais conceitos da psicologia junguiana por meio da arte, da sensorialidade e da reflexão. Foto: Divulgação
A exposiÃ§Ã£o se organiza em trÃªs eixos complementares: o pedagÃ³gico, voltado Ã apresentaÃ§Ã£o dos fundamentos teÃ³ricos da psicologia de Jung; o sensorial, que estimula experiÃªncias imersivas e emocionais; e o provocativo, que convida Ã introspecÃ§Ã£o e ao enfrentamento de aspectos profundos da prÃ³pria psique. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Entre os destaques está o espaço “Sintomas”, que propõe uma reflexão sobre o modo como as pessoas lidam com o desconforto emocional. Outras seções exploram temas como sonhos, sincronicidade, alquimia e o Livro Vermelho, obra emblemática de Jung que sintetiza seu mergulho interior em busca de significado. Foto: LOwens /Wikimédia Commons
O MIS fica localizado na Avenida Europa, 158, no Jardim Europa, em São Paulo. Às terças-feiras, a entrada é gratuita, e o ingresso custa R$ 30 - inteira - e R$ 15 - meia-entrada - de quarta a domingo. Foto: Dornicke/Wikimedia Commons
A psicanálise surgiu no final do século 19 pelas mãos do médico neurologista austríaco Sigmund Freud, que revolucionou o entendimento da mente humana ao propor que grande parte de nossos comportamentos, desejos e conflitos nasce no inconsciente. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
A partir da observação de seus pacientes, Freud desenvolveu uma teoria que associava sintomas físicos e emocionais a conteúdos reprimidos, memórias e impulsos não reconhecidos pela consciência. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Sua ideia central era a de que o ser humano é movido por forças inconscientes especialmente ligadas ao desejo - que influenciam nossas escolhas e relações. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Esse novo olhar inaugurou uma verdadeira mudança de paradigma na psicologia, na filosofia e até nas artes. Pela primeira vez, a mente foi vista como um território complexo e dinâmico, habitado por tensões internas e símbolos pessoais. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Freud também criou métodos inovadores de investigação, como a associação livre e a interpretação dos sonhos, e introduziu conceitos que se tornariam clássicos, como id, ego e superego. Foto: Aszokalski/Wikimedia Commons
Foi nesse contexto que Carl Gustav Jung se aproximou de Freud, no início do século 20. Foto: Reprodução do Instagram @spforpsicanalise
Psiquiatra suíço e profundo estudioso de mitologia, religião e simbolismo, Jung foi considerado o sucessor natural de Freud e um dos primeiros a difundir a psicanálise fora da Áustria. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
No entanto, a relação entre os dois começou a se distanciar quando Jung passou a discordar da ênfase freudiana em conteúdos reprimidos de ordem pessoal como principal força da psique. Foto: Reprodução do Flickr David Adams
Para ele, o inconsciente nÃ£o se limitava a isso, mas continha tambÃ©m imagens e experiÃªncias universais compartilhadas por toda a humanidade - o que ele chamou de inconsciente coletivo. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Flickr acropolis
Essa divergência marcou a ruptura entre os dois pensadores e deu origem à psicologia analítica, desenvolvida por Jung. Foto: Divulgação
Diferentemente da psicanálise clássica, sua abordagem incorporou elementos simbólicos, espirituais e culturais para compreender a mente humana. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Jung via os sonhos, os mitos e as expressões artísticas como janelas para o inconsciente, acreditando que cada indivíduo percorre um caminho de autoconhecimento e integração interior - processo que chamou de individuação. Foto: - Domínio Público/Wikimédia Commons
Assim, enquanto a psicanálise freudiana ajudou a revelar os mecanismos inconscientes do desejo e da repressão, a psicologia junguiana ampliou essa visão, propondo uma leitura simbólica e integradora da alma humana. Foto: Divulgação
Além de Freud e Jung, a psicanálise foi profundamente enriquecida por outros pensadores que expandiram e transformaram suas bases teóricas. Entre eles estão Melanie Klein (foto), Jacques Lacan, Anna Freud e Donald Winicott, cada um com ricas contribuições para a área. Foto: Autor Desconhecido/Wikimedia Commons
