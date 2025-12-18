Entretenimento
Em lançamento de cinebiografia, Bruce Springsteen diz: ‘O sonho americano não é ódio’
-
Em uma aparição surpresa no dia 28 de outubro em Nova York, durante o lançamento de “Springsteen: Salve-me do Desconhecido”, o artista, que é um notório crítico do governo de Donald Trump, afirmou que os Estados Unidos permanecem “uma terra de esperança e sonhos”, apesar dos desafios atuais. Foto: Reprodução de Trailer Divulgação
-
O artista fez um alerta sobre o atual momento: "Todos os dias, os acontecimentos nos recordam que vivemos em uma época particularmente perigosa.” Foto: Reprodução do Instagram @springsteen
-
Mesmo demonstrando preocupaÃ§Ã£o com o contexto atual, Springsteen afirmou que muitos ainda veem os Estados Unidos como lugar de oportunidades: â??NÃ£o de medo, divisÃ£o, censura governamental nem Ã³dio. Esses sÃ£o os Estados Unidos pelos quais vale a pena lutar.â? Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @springsteen
-
Vale lembrar que Donald Trump jÃ¡ atacou Springsteen. Em maio de 2025, o presidente dos Estados Unidos chamou o mÃºsico de â??babaca prepotente e detestÃ¡vel" e "burro como uma pedra" em post em sua plataforma Truth Social. Foto: ReproduÃ§Ã£o/TV Globo
-
-
A publicação de Trump veio em reação a declarações críticas de Springsteen ao político republicano no início da turnê “Land of Hope and Dreams”. Em um dos shows, o roqueiro afirmou que o país está sob a liderança de uma “administração corrupta, incompetente e traidora”. Foto: Raph_PH /Wikimédia Commons
-
Dirigida por Scott Cooper, a cinebiografia “Springsteen: Salve-me do Desconhecido” focaliza o processo de criação de “Nebraska”, de 1982. O álbum é considerado uma obra-prima na carreira do músico. Foto: Reprodução de Trailer Divulgação
-
No filme, Springsteen é interpretado por Jeremy Allen White, conhecido por seu papel na série “O Urso”. Foto: Reprodução de Trailer Divulgação
-
-
Nascido em 23 de setembro de 1949, em Long Branch, no estado de Nova Jersey, Bruce Springsteen é um dos nomes mais emblemáticos da música americana contemporânea. Foto: Reprodução do Instagram @springsteen
-
Ele cresceu em uma famÃlia de classe trabalhadora - o pai era motorista de ÃŽnibus e a mÃ£e, secretÃ¡ria. Essa realidade moldou profundamente sua visÃ£o de mundo e se tornaria um dos pilares temÃ¡ticos de sua obra. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @springsteen
-
A paixão pela música surgiu cedo. Inspirado por Elvis Presley e pelos Beatles, Springsteen começou a tocar em bandas locais durante a adolescência. Na virada dos anos 1970, formou o grupo que o acompanharia por décadas, a E Street Band. Foto: - Niteprowler /Wikimédia Commons
-
-
Combinando energia de palco, letras poéticas e uma sonoridade que mesclava o rock com o soul e o folk, o conjunto se tornou símbolo de autenticidade. Foto: Reprodução do Instagram @springsteen
-
O sucesso chegou com forÃ§a dois anos depois, com â??Born to Runâ?, disco que consolidou sua imagem como o â??homem da estradaâ?, porta-voz dos que buscam liberdade e sentido nos Estados Unidos. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Instagram @springsteen
-
A faixa-tÃtulo, Ã©pica e cinematogrÃ¡fica, tornou-se um hino geracional. Nos anos seguintes, Springsteen manteve uma trajetÃ³ria ascendente, lanÃ§ando Ã¡lbuns marcantes como â??Darkness on the Edge of Townâ? e â??The Riverâ?, que aprofundaram seu retrato da vida cotidiana e das contradiÃ§Ãµes sociais do paÃs. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
-
Em 1982, o astro surpreendeu o público com “Nebraska”, disco intimista gravado de forma caseira, em fita cassete, apenas com voz, violão e gaita. O álbum expôs um lado mais sombrio e reflexivo do artista, abordando temas como crime, solidão e desesperança. Foto: Reprodução do Instagram @springsteen
-
Dois anos depois, veio o estouro comercial definitivo com “Born in the U.S.A.”, que vendeu mais de 30 milhões de cópias e transformou Springsteen em um ícone mundial. Em 1999, seu nome foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame, museu dedicado ao rock em Cleveland. Foto: Reprodução do Instagram @springsteen
-
Na década de 2000, ele voltou ao centro das atenções com o álbum “The Rising”, de 2002, obra inspirada nos atentados de 11 de setembro. Nele, o artista reafirmou sua capacidade de traduzir o espírito de uma nação em tempos de crise. Foto: Reprodução do Instagram @springsteen
-
-
Springsteen apresentou-se duas vezes no Brasil até hoje: em 1988, no show da Anistia Internacional, e em 2013, quando tocou no Rock in Rio e em São Paulo. Foto: daMusic - Flickr
-
Além da música, Springsteen destaca-se como presença política e humanista. Ao longo de sua trajetória, apoiou causas sociais, defendeu direitos civis e manifestou-se abertamente contra o extremismo e a intolerância. Foto: Divulgação
-
Springsteen é casado desde 1991 com a cantora e guitarrista Patti Scialfa, integrante da E Street Band e sua parceira também nos palcos. O casal tem tem três filhos: Evan James, nascido em 1990; Jessica Rae, em 1991 - amazona olímpica que representou os Estados Unidos em competições internacionais -; e Samuel Ryan, nascido em 1994, que atua como bombeiro em Nova Jersey. Foto: Reprodução do Instagram @springsteen
-
-
Apesar da fama mundial, o músico mantém uma vida familiar discreta, frequentemente mencionando a importância da esposa e dos filhos como pilares de estabilidade emocional e inspiração em sua trajetória. Foto: manu_gt500 /Wikimédia Commons