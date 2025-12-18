Em lançamento de cinebiografia, Bruce Springsteen diz: ‘O sonho americano não é ódio’

Springsteen é casado desde 1991 com a cantora e guitarrista Patti Scialfa, integrante da E Street Band e sua parceira também nos palcos. O casal tem tem três filhos: Evan James, nascido em 1990; Jessica Rae, em 1991 - amazona olímpica que representou os Estados Unidos em competições internacionais -; e Samuel Ryan, nascido em 1994, que atua como bombeiro em Nova Jersey. Foto: Reprodução do Instagram @springsteen