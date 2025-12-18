Entretenimento
Eleita a Artista do Século 21, Billie Eilish revela que levou ‘ghosting’
Ela não deu o nome do sumido, mas disse que ele simplesmente deixou de fazer qualquer contato. "Foi insano. Provavelmente o mais maluco que já me aconteceu", disse. Foto: Reprodução Instagram
Eilish superou outros artistas como Olivia Rodrigo, que ficou em 2Âº lugar e aparece nesta foto, e The Kid LAROI, que ficou em 3Âº. Foto: reproduÃ§Ã£o/instagram
Nascida em 2001, Billie Eilish já ganhou nove Grammys e vem conquistando cada vez mais espaço no cenário cultural mundial. Foto: divulgação
Em 2023, ela se tornou a artista mais jovem a conquistar dois Oscars. Foto: reprodução abc
Eilish e seu irmão Finneas conquistaram pela segunda vez a estatueta mais desejada do mundo do cinema graças à música “What Was I Made For?”, feita para o filme "Barbie" (2023). Foto: reprodução youtube
Billie Eilish superou o recorde anterior, que pertenciam à atriz alemã Luise Rainer, que havia vencido seu segundo Oscar aos 28 anos, em 1938. Foto: wikimedia commons Vandamm Studio
O feito também valeu para seu irmão que, com 26 anos, se tornou o segundo mais jovem a ganhar dois Oscars. Foto: reprodução abc
A primeira estatueta deles foi pela música "No Time to Die", do filme "007 - Sem Tempo para Morrer" (2021). Foto: reprodução youtube
Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, popular Billie Eilish, nasceu em Los Angeles, Califórnia, em 18 de dezembro de 2001. Foto: reprodução instagram
Ela ganhou fama em 2016 com seu single de estreia "Ocean Eyes". Foto: reprodução youtube
A canção foi escrita e produzida por seu irmão Finneas O'Connell, com quem colabora em músicas e shows ao vivo. Foto: flickr - Justin Higuchi
Seu estilo musical mistura elementos de pop, pop alternativo, eletropop e pop rock. Foto: wikimedia commons Raph_PH
Antes do feito no Oscar, Eilish já tinha se tornado a cantora mais jovem a ganhar um Grammy na categoria de "Álbum do Ano", pelo disco "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", lançado em 2019. Foto: reprodução
Nesta mesma edição do prêmio, a artista faturou outros quatro Grammys de uma só vez: Melhor Álbum Pop Vocal, Artista Revelação, Canção do Ano e Gravação do Ano. Foto: reprodução youtube
Eilish também é a artista mais jovem a ter sido indicada em todas as principais categorias do Grammy Awards. Foto: Reprodução Instagram
Seu estilo marcante é acompanhado de letras introspectivas que abordam temas como depressão, ansiedade e autodescoberta, conquistando uma legião de fãs que se identificam com sua autenticidade. Foto: Divulgação
Além do talento musical, Billie Eilish é conhecida por seu visual único e chamativo. Ela é adepta das roupas largas e do chamado "street style". Foto: reprodução instagram
Em uma entrevista dada em 2017, a cantora chegou a afirmar que "gosta de se vestir fora de sua zona de conforto para sentir que chama a atenção de todos ao seu redor". Foto: reprodução instagram
Desde 2014, a cantora também é ativista do veganismo e costuma defender o estilo de vida com certa frequência nas redes sociais. Foto: reprodução instagram
A artista já declarou que sofre de síndrome de Tourette, transtorno neuropsiquiátrico hereditário com diversos tiques físicos e pelo menos um tique vocal . Ela também tem sinestesia (fenômeno neurológico que causa uma mistura de diferentes sentidos em uma única experiência sensorial) e já sofreu com ao menos um episódio de depressão. Foto: reprodução instagram
Em uma entrevista dada para a revista "Rolling Stones" em 2019, Eilish revelou que, aos 13 anos, sofreu uma lesão no quadril que a obrigou a largar um grupo de dança. "Estava totalmente deprimida clinicamente. É uma loucura olhar para trás e não estar mais assim”, disse. Foto: Reprodução / Instagram