Estrela de mil faces: Naomi Watts, 57 anos, desfila interpretações marcantes
É filha de Peter Watts, engenheiro de som da banda Pink Floyd, e Myfanwy Edwards, designer e vendedora de antiguidades. Seu pai, aliás, morreu quando ela tinha apenas sete anos. Foto: reprodução/instagram
Naomi viveu na Inglaterra e no País de Gales até os 14 anos, quando se mudou para Sydney com sua mãe e irmão. Adquiriu a dupla nacionalidade: britânica e australiana, e iniciou carreira artística como modelo. Considera a Austrália seu verdadeiro lar. Tanto que foi lá que se tornou atriz. Foto: reprodução/instagram
Conheceu Nicole Kidman em uma escola de atuação no país da Oceania. Ao se tornarem colegas de classe, dividiram um táxi e deram início a uma amizade que se mantém viva até hoje. Foto: reprodução/instagram
Começou na TV australiana com séries como "Home and Away", "Brides of Christ" e "Hey Dad..!". Sua estreia no cinema foi em "For Love Alone" (1986). Depois, atuou em filmes como "Flirting" (1991) ao lado de Nicole Kidman e Thandie Newton. Foto: reprodução
O reconhecimento internacional veio com o filme "Mulholland Drive" (2001), dirigido por David Lynch. Sua atuação foi aclamada pela crítica e premiada em diversos festivais. O filme, aliás, marcou sua entrada definitiva em Hollywood. Foto: reprodução de video
No ano seguinte, estrelou o terror “O Chamado” (2002), versão americana do clássico japonês. O filme foi um grande sucesso de bilheteria. A produção consolidou sua carreira como estrela em Hollywood. Foto: reprodução de video
Naomi Watts recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação intensa e comovente em "21 Gramas" (2003), dirigido por Alejandro González Iñárritu. No filme, ela interpreta uma mulher devastada pela perda da família, ao lado de Sean Penn e Benicio Del Toro. Foto: reprodução de video
Dois anos depois, ela protagonizou o épico "King Kong" (2005). No papel de Ann Darrow, contracenou com o gorila gigante em uma produção que misturou ação, drama e efeitos visuais inovadores. Foi, aliás, seu maior sucesso comercial, arrecadando mais de 550 milhões de dólares mundialmente. Foto: reprodução de video
Desde 2006, ela atua como embaixadora da ONU na luta contra a AIDS, engajando-se ativamente em campanhas globais de conscientização sobre saúde pública e direitos humanos. Foto: reprodução/instagram
A segunda indicação ao Oscar veio pela atuação em "O Impossível" (2012), um drama emocionante baseado em fatos reais, que retrata a luta de uma família durante o devastador tsunami na Tailândia. Foto: divulgação
Com diversos prêmios na atuação, Naomi Watts também se destacou como produtora. Em 2017, protagonizou e produziu a série "Gypsy", da Netflix. O drama psicológico mostrou seu talento também por trás das câmeras. Foto: Netflix/Divulgação
Já trabalhou com grandes nomes do cinema mundial. Entre eles estão David Lynch, Peter Jackson, Woody Allen, Clint Eastwood, Alejandro G. Iñárritu e Juan Antonio Bayona. Essas colaborações reforçam seu prestígio em Hollywood. Foto: reprodução/instagram
Além de “Mulholland Drive”, “O Chamado” e “King Kong”, Naomi Watts brilhou em vários dramas e thrillers. Entre os destaques estão “Birdman”, “Eastern Promises”, “Fair Game”, “J. Edgar” e “The Impossible”. Sua filmografia é marcada por atuações intensas e premiadas. Foto: reprodução de video
Mais recentemente, em 2024, a atriz brilhou como Babe Paley na série "Feud: Capote vs. The Swans", uma performance que lhe rendeu uma indicação ao Emmy e elogios da crítica pela elegância e profundidade com que retratou a socialite americana. Foto: divulgação FX
Reconhecida por sua intensidade dramática, Naomi Watts se destaca em papéis densos e emocionais, especialmente em produções independentes que exploram temas sombrios, trágicos ou psicológicos com sensibilidade e coragem. Foto: reprodução de video
Por outro lado, Naomi Watts recusou o papel de Sue Storm em “Quarteto Fantástico” (2005), que acabou nas mãos de Jessica Alba. A decisão surpreendeu fãs e críticos. Mesmo fora do projeto, sua carreira seguiu em ascensão. Foto: divulgação
É descrita por amigos como reservada, apaixonada por moda e esportes. Já praticou judô e trabalhou como assistente de moda antes da fama. Também é adepta da meditação transcendental e do budismo. Foto: reprodução/instagram
Naomi foi casada com o ator Liev Schreiber entre 2005 e 2016, período em que tiveram dois filhos: Alexander (Sasha) e Kai. Em 2023, ela oficializou sua união com o também ator Billy Crudup, marcando uma nova fase em sua vida pessoal. Foto: reprodução/instagram
A atriz acredita que a dor é uma força essencial na criação artística. Para ela, o sofrimento precisa ser revivido e explorado emocionalmente para que possa ser verdadeiramente compreendido e transformado em arte. Foto: reprodução/instagram
Com mais de 35 anos de carreira, Naomi Watts é considerada uma das atrizes mais respeitadas de sua geração, transitando entre o cinema independente e os grandes estúdios. Foto: reprodução/instagram
