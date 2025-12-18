Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Mudança do clima pode acabar com aeroporto ao norte da Terra

RF
Redação Flipar
  • As mudanças climáticas vêm causando o derretimento do solo congelado em que o aeroporto foi construído.
    As mudanças climáticas vêm causando o derretimento do solo congelado em que o aeroporto foi construído. Foto: Wikimedia Commons/Bjoertvedt
  • Construído nos anos 1970, o aeroporto é vital para os cerca de 2.500 habitantes da região, pois garante o recebimento de suprimentos essenciais.
    Construído nos anos 1970, o aeroporto é vital para os cerca de 2.500 habitantes da região, pois garante o recebimento de suprimentos essenciais. Foto: Wikimedia Commons/Ssu
  • Durante as estações mais quentes, a pista precisa ser inspecionada diariamente para evitar acidentes, já que há risco de afundamento.
    Durante as estações mais quentes, a pista precisa ser inspecionada diariamente para evitar acidentes, já que há risco de afundamento. Foto: Wikimedia Commons/Ssu
  • “Se algo quebrar, precisamos ser autossuficientes e capazes de consertar nós mesmos. Não podemos depender de ajuda externa, pois ela pode demorar muito para chegar”, explicou Ragnhild Kommisrud, gerente do aeroporto.
    “Se algo quebrar, precisamos ser autossuficientes e capazes de consertar nós mesmos. Não podemos depender de ajuda externa, pois ela pode demorar muito para chegar”, explicou Ragnhild Kommisrud, gerente do aeroporto. Foto: Flickr - Graham
  • Caso o aeroporto seja desativado, a alternativa seria o transporte marítimo, que é lento (pode levar até dois dias) e instável por conta do mar agitado.
    Caso o aeroporto seja desativado, a alternativa seria o transporte marítimo, que é lento (pode levar até dois dias) e instável por conta do mar agitado. Foto: Reprodução/YouTube As viagens de Antônio
  • Svalbard, apesar de sua localização remota no Ártico, possui depósitos de carvão e fiordes acessíveis, o que historicamente favoreceu a mineração.
    Svalbard, apesar de sua localização remota no Ártico, possui depósitos de carvão e fiordes acessíveis, o que historicamente favoreceu a mineração. Foto: Flickr - Joxean Koret
  • No século 20, várias nações exploraram minas de carvão em Svalbard. Porém, com a crescente preocupação ambiental, essa dependência do carvão tem sido questionada.
    No século 20, várias nações exploraram minas de carvão em Svalbard. Porém, com a crescente preocupação ambiental, essa dependência do carvão tem sido questionada. Foto: Reprodução/YouTube As viagens de Antônio
  • A ilha tem investido em fontes alternativas de energia, como uma usina solar instalada em 2015, que se mostra eficaz durante o verão.
    A ilha tem investido em fontes alternativas de energia, como uma usina solar instalada em 2015, que se mostra eficaz durante o verão. Foto: Reprodução/YouTube As viagens de Antônio
  • Em 2023, a usina termelétrica a carvão de Longyearbyen foi substituída por uma movida a diesel, diminuindo as emissões de carbono.
    Em 2023, a usina termelétrica a carvão de Longyearbyen foi substituída por uma movida a diesel, diminuindo as emissões de carbono. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
  • Para 2026, está prevista a construção de uma usina de biogás, como parte do compromisso da Avinor (empresa que administra o aeroporto) de reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa até 2050.
    Para 2026, está prevista a construção de uma usina de biogás, como parte do compromisso da Avinor (empresa que administra o aeroporto) de reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa até 2050. Foto: Wikimedia Commons/ Bjoertvedt
  • Com o declínio da mineração de carvão, Svalbard passou a investir no turismo como sua principal atividade econômica.
    Com o declínio da mineração de carvão, Svalbard passou a investir no turismo como sua principal atividade econômica. Foto: Reprodução/YouTube As viagens de Antônio
  • Inicialmente, a cidade atraiu entusiastas de esportes radicais, como ski, trenó e snowmobile.
    Inicialmente, a cidade atraiu entusiastas de esportes radicais, como ski, trenó e snowmobile. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
  • Depois, Svalbard se tornou um destino popular para observação da aurora boreal e da fauna, flora e funga (fungos) únicas do Ártico.
    Depois, Svalbard se tornou um destino popular para observação da aurora boreal e da fauna, flora e funga (fungos) únicas do Ártico. Foto: Flickr - Frode Ramone
  • Mais de 70 empresas turísticas atuam localmente, e o turismo vem se expandindo para além do verão, com aumento de visitas no inverno (período das auroras) e início da primavera (dias mais longos).
    Mais de 70 empresas turísticas atuam localmente, e o turismo vem se expandindo para além do verão, com aumento de visitas no inverno (período das auroras) e início da primavera (dias mais longos). Foto: Flickr - Brian Gratwicke
  • Situado entre o continente europeu e o Polo Norte, Svalbard pertence Ã  Noruega desde 1920.
    Situado entre o continente europeu e o Polo Norte, Svalbard pertence Ã  Noruega desde 1920. Foto: ReproduÃ§Ã£o/YouTube As viagens de AntÃŽnio
  • A principal ilha é Spitsbergen, onde fica a capital administrativa, Longyearbyen.
    A principal ilha é Spitsbergen, onde fica a capital administrativa, Longyearbyen. Foto: Hylgeriak/wikimedia commons
  • O lugar é conhecido por suas paisagens glaciais, presença de animais como ursos-polares, renas e morsas, e estações de pesquisa.
    O lugar é conhecido por suas paisagens glaciais, presença de animais como ursos-polares, renas e morsas, e estações de pesquisa. Foto: Wikimedia Commons/Bjørn Christian Tørrissen
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay