Cientistas descobrem que cidade lendária existiu de verdade
O Mar de Wadden Ã© PatrimÃŽnio Mundial da Humanidade desde 2009. O reconhecimento foi concedido pela UNESCO devido Ã sua biodiversidade Ãºnica e importÃ¢ncia ecolÃ³gica global. A regiÃ£o abriga milhÃµes de aves migratÃ³rias e diversas espÃ©cies marinhas em seus extensos bancos de areia e marÃ©s. Foto: NASA
Essas ilhas são as Frísias. Ao todo, 13 ilhas que formam um cordão abrangendo as costas de Holanda, Alemanha e Dinamarca. Foto: Domínio Público
A cidade perdida era chamada de Rungholt e, segundo a lenda que se perpetuou ao longo dos séculos, desapareceu depois de uma forte tempestade enviada por Deus como punição pelos pecados dos habitantes. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Esses pecados, segundo a lenda, seriam embriaguez, desumanidade e ostentação de riqueza, entre outros. Foto: Imagem de Henryk Niestrój por Pixabay
Conta a lenda que, em 1362, jovens bêbados se uniram para tentar obrigar um padre a dar a unção dos enfermos a um porco. Foto: Imagem de Alexa por Pixabay
Ao redor da ilha, há bancos lodosos e arenosos, que ficam expostos na maré baixa. Essas áreas formam um habitat essencial para moluscos, crustáceos e aves costeiras. Além disso, atraem turistas que praticam o “wadlopen”, caminhada pelas planícies de maré. Foto: Ra Boe - Wikimídia Commons
O padre se recusou a fazer o sacramento, foi à igreja e rezou pedindo que Deus castigasse o grupo. Foto: Imagem de kalhh por Pixabay
Agora, ruínas de Rungholt foram descobertas a partir de análises geofísicas feitas pelos arqueólogos. Foto: Divulgação
Rezava a lenda que um barulho de sino, pertencente Ã igreja, costumava ser ouvido em toda a regiÃ£o. Foto: Imagem de Albrecht Fietz por Pixabay
Os estudos, entÃ£o, confirmaram: Rungholt existiu! Os cientistas analisaram os destroÃ§os encontrados e a descoberta chamou atenÃ§Ã£o. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Twitter @critographer
Além de restos da igreja, também foram achados vestígios de outras construções e de montes erguidos para proteger a cidade das marés altas. Foto: Reprodução do Twitter @critographer
