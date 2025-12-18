Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Jacarta: capital da Indonésia é a maior metrópole do mundo

RF
Redação Flipar
  • A região metropolitana da capital indonésia concentra hoje perto de 42 milhões de moradores, superando todas as demais.
    A região metropolitana da capital indonésia concentra hoje perto de 42 milhões de moradores, superando todas as demais. Foto: Imagem de Sigit Setiawan por Pixabay
  • Logo atrás aparece Daca, em Bangladesh, cuja área urbana se aproxima dos 40 milhões de habitantes.
    Logo atrás aparece Daca, em Bangladesh, cuja área urbana se aproxima dos 40 milhões de habitantes. Foto: Youtube Canal Tomas Navarro
  • Tóquio, no Japão, que ocupava o primeiro lugar no ano 2000, agora figura na terceira posição, com cerca de 33 milhões de pessoas.
    Tóquio, no Japão, que ocupava o primeiro lugar no ano 2000, agora figura na terceira posição, com cerca de 33 milhões de pessoas. Foto: Basile Morin/Wikimedia Commons
  • Jacarta, localizada na costa noroeste da ilha de Java, é a capital e maior cidade da Indonésia.
    Jacarta, localizada na costa noroeste da ilha de Java, é a capital e maior cidade da Indonésia. Foto: Imagem de Iqbal Nuril Anwar por Pixabay
  • Durante o perÃ­odo colonial holandÃªs, a regiÃ£o onde estÃ¡ a cidade foi renomeada para BatÃ¡via. Somente apÃ³s a independÃªncia da IndonÃ©sia, em meados do sÃ©culo 20, passou a receber oficialmente o nome de Jacarta.
    Durante o perÃ­odo colonial holandÃªs, a regiÃ£o onde estÃ¡ a cidade foi renomeada para BatÃ¡via. Somente apÃ³s a independÃªncia da IndonÃ©sia, em meados do sÃ©culo 20, passou a receber oficialmente o nome de Jacarta. Foto: Chongkian/WikimÃ©dia Commons
  • Atualmente, Jacarta não é apenas a capital política do país, mas também seu coração econômico e cultural.
    Atualmente, Jacarta não é apenas a capital política do país, mas também seu coração econômico e cultural. Foto: Baqotun0023/Wikimédia Commons
  • A cidade abriga as principais instituições financeiras da Indonésia, a bolsa de valores, sedes de grandes empresas nacionais e multinacionais, além de ser polo de serviços, comércio e indústria.
    A cidade abriga as principais instituições financeiras da Indonésia, a bolsa de valores, sedes de grandes empresas nacionais e multinacionais, além de ser polo de serviços, comércio e indústria. Foto: Imagem de Abd Katon por Pixabay
  • A diversidade cultural da cidade é marcante. Jacarta atrai pessoas de diferentes regiões do vasto arquipélago indonésio, resultando em um caldeirão de etnias, tradições, línguas e expressões culturais.
    A diversidade cultural da cidade é marcante. Jacarta atrai pessoas de diferentes regiões do vasto arquipélago indonésio, resultando em um caldeirão de etnias, tradições, línguas e expressões culturais. Foto: Imagem de u_93mhw7pwvt por Pixabay
  • Estimativas recentes apontam que partes significativas da cidade já se encontram abaixo do nível do mar, o que agrava o risco de inundações, especialmente em áreas costeiras e próximas aos rios.
    Estimativas recentes apontam que partes significativas da cidade já se encontram abaixo do nível do mar, o que agrava o risco de inundações, especialmente em áreas costeiras e próximas aos rios. Foto: Imagem de Ford Brackin por Pixabay
  • Jacarta tem um dos tráfegos mais congestionados do mundo, o que inspirou a criação do TransJakarta, um dos maiores sistemas de transporte rápido de ônibus do planeta.
    Jacarta tem um dos tráfegos mais congestionados do mundo, o que inspirou a criação do TransJakarta, um dos maiores sistemas de transporte rápido de ônibus do planeta. Foto: Om khonjin/Wikimédia Commons
  • Entre os marcos históricos e culturais da cidade estão edifícios coloniais, museus, mesquitas e igrejas, que lembram suas várias fases históricas, desde os tempos antigos até a Indonésia contemporânea. Cerca de 85% dos habitantes da cidade são muçulmanos, majoritariamente sunitas. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo.
    Entre os marcos históricos e culturais da cidade estão edifícios coloniais, museus, mesquitas e igrejas, que lembram suas várias fases históricas, desde os tempos antigos até a Indonésia contemporânea. Cerca de 85% dos habitantes da cidade são muçulmanos, majoritariamente sunitas. A Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Foto: musnahterinjak/Wikimédia Commons
  • A fé se materializa na Grande Mesquita Istiqlal, uma das maiores mesquitas do Sudeste Asiático, construída para celebrar a independência. Ela fica em frente à Catedral de Jacarta, simbolizando a convivência religiosa da cidade.
    A fé se materializa na Grande Mesquita Istiqlal, uma das maiores mesquitas do Sudeste Asiático, construída para celebrar a independência. Ela fica em frente à Catedral de Jacarta, simbolizando a convivência religiosa da cidade. Foto: Reprodução do Flickr agus sudradjat
  • Entre as atrações turísticas de Jacarta está a Cidade Velha, a antiga Batávia, com arquitetura colonial holandesa restaurada. Abriga o Museu de História de Jacarta, o Café Batavia e praças que costumam ficar cheias de artistas e ciclistas.
    Entre as atrações turísticas de Jacarta está a Cidade Velha, a antiga Batávia, com arquitetura colonial holandesa restaurada. Abriga o Museu de História de Jacarta, o Café Batavia e praças que costumam ficar cheias de artistas e ciclistas. Foto: Muhammadsyahid /Wikimédia Commons
  • O Museu Nacional da Indonésia, chamado de “Elefante”, guarda coleções monumentais sobre arqueologia, etnografia e história indonésia.
    O Museu Nacional da Indonésia, chamado de “Elefante”, guarda coleções monumentais sobre arqueologia, etnografia e história indonésia. Foto: CEphoto/Wikimédia Commons
  • Morar ou visitar Jacarta significa estar em um centro pulsante, onde se sente a energia de uma metrópole global, mas onde também se enfrentam os dilemas urbanos modernos.
    Morar ou visitar Jacarta significa estar em um centro pulsante, onde se sente a energia de uma metrópole global, mas onde também se enfrentam os dilemas urbanos modernos. Foto: Daniel Berthold /Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay