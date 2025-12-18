Galeria
Piratas ou corsários? Saiba a diferença entre eles e quem existiu na vida real
Corsários eram legalizados, pois recebiam uma "carta de corso" de um governo, autorizando-os a atacar navios inimigos em tempos de guerra. Eles atuavam como agentes do estado, podendo compartilhar os lucros com o governo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Piratas, por outro lado, agiam de forma independente e ilegal, atacando navios sem autorização. Suas atividades eram condenadas por todos os governos e considerados crimes. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Alguns corsários depois viraram piratas. Veja os mais famosos, que entraram para a história, saiba onde e quando agiam, e que fim levaram Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
ROBERT SURCOUF - Um.dos principais corsários da história, foi o líder da ação que mencionamos no início dessa galeria. atuou no Oceano Índico entre 1798 e 1805. ElFamoso por ousadas capturas de navios da poderosa Marinha Real Britânica nas Guerras Napoleônicas. Morreu em 1827, aos 61 anos. Foto: Reprodução de Revista HQ
FRANCIS DRAKE - Atuou no Oceano Atlântico e no Pacífico entre 1570 e 1596. Foi corsário e vice-almirante famoso por atacar navios espanhóis e por ser o primeiro a circunavegar o globo. Drake morreu em 1596, aos 55 anos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commmons
JEAN BART - Foi um corsário francês que atuou no Mar do Norte e no Canal da Mancha entre 1694 e 1702. Celebrado por habilidades navais e por diversos ataques bem-sucedidos contra navios inimigos. Morreu em 1702, aos 48 anos. Foto: Reprodução de quadro pintado no seculo XIX
WILLIAM KIDD - O Captain Kidd operou no Oceano Índico e no Mar das Caraíbas no final do século 17. Inicialmente contratado para caçar piratas, Kidd acabou se voltando para a pirataria, o que resultou em sua captura e condenação. Ele foi executado em 1701, aos 55 anos. Foto: Domínio Público/Wikimimédia Commons
HENRY MORGAN - Ativo no Caribe, especialmente na Jamaica, entre 1660 e 1680. Deixou de ser corsário para virar pirata. Ficou famoso por saques audaciosos e táticas de guerrilha nosataques a cidades espanholas. Morgan morreu em 1688, aos 53 anos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
CALICO JACK - O pirata John Rackham atuou no Caribe entre 1700 e 1720. Ele é conhecido por sua bandeira com uma caveira e por ter mulheres piratas em sua tripulação, como Anne Bonny e Mary Read. Foi executado em 1720, aos 39 anos. Foto: Reprodução do Twitter @Trey_Explainer
THOMAS TEW - Operou no Oceano Índico e no Mar das Caraíbas no final do século 17. Famoso por travessias ousadas e atividades de pirataria de alto risco, Tew foi morto em 1695, aos 40 anos. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Em pleno século 21, ainda existem piratas, principalmente na costa da Somália, Golfo da Guiné, Sudeste Asiático e partes do Mar da China Meridional. Foto: Marinha dos EUA
Na Somália, os piratas costumam atacar navios mercantes em alto-mar, utilizando pequenas embarcações rápidas para abordar e sequestrar embarcações, muitas vezes exigindo resgates por seus tripulantes e cargas. Foto: US Navy
No Golfo da Guiné, os piratas realizam abordagens violentas, frequentemente armados e em busca de petróleo, roubo de cargas ou sequestros para resgates Foto: Creative Commons
Esses piratas contemporâneos utilizam táticas modernas, como tecnologia de comunicação e informações sobre o tráfego marítimo, para planejar e executar ataques, desafiando as autoridades e a segurança marítima, que fazem o.combate buscando uma integração internacional. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons