Ciência e fé caminham juntas na busca pela Arca de Noé
Em 2024, um grupo de arqueólogos afirmou que uma formação geológica na Turquia pode encobrir destroços da Arca de Noé. Eles estudam a região e tentam descobrir se, de fato, a embarcação existiu. Foto: Reprodução DHA
O projeto de pesquisa começou em 2021. De acordo com a a Monet, uma análise indicou materiais argilosos, marinhos e frutos-do-mar. A formação teria cerca de cinco mil anos, mesmo período apontado para a ocorrência do dilúvio bíblico. Foto: Reprodução de vídeo Dailmail
Os pesquisadores mostram que houve atividade humana no monte em forma de barco entre 5500 a.C. e 3000 a.C. Além da Monet, veículos internacionais, como Daily Mail, UNILAD e The New York Post, também compartilharam a notícia. Foto: Reprodução de vídeo Dailmail
Os especialistas que estão conduzindo as pesquisas pertencem à Universidade Técnica de Istambul (ITU), à Universidade Andrews (EUA) e Universidade A?r? ?brahim Çeçen (A?ÇÜ). Foto: Danbury/Wikimédia Commons
Mesmo sendo considerado um evento histórico, boa parte de estudiosos e arqueólogos rejeita a hipótese de interpretação literal do relato sobre a Arca de Noé. Foto: Reprodução de vídeo Dailmail
Um exemplo é o Dr. Andrew Snelling, Ph.D. da Universidade de Sydney (Austrália), que afirmou que o Monte Ararat não pode ser o local onde a arca jaz, pois ele teria se formado após o fim do dilúvio. Foto: Reprodução de vídeo Dailmail
As buscas pela arca envolvem ciência para alguns e fé para outros. De acordo com a Bíblia, Deus ordenou a Noé que construísse uma arca capaz de comportar o próprio Noé, sua família e dois animais de cada espécie. A arca os protegeria de um dilúvio enviado como castigo pela maldade e corrupção dos homens. Foto: Reprodução de vídeo Dailmail
Desta forma, a Terra teria ficado cerca de 150 dias submersa até o topo das maiores montanhas do planeta, e, além, dos presentes na Arca, apenas os peixes sobreviveram. Foto: Reprodução de vídeo Dailmail
Segundo a Bíblia, a arca teria parado no Monte Ararat, na Turquia. A formação geológica que seria a arca está no distrito de Do?ubayaz?t, em A?r?, e vem sendo cotada como sendo a arca desde sua descoberta, em 1956. Foto: Reprodução de vídeo Dailmail
A montanha é o pico mais alto da Turquia, tendo 16,5 mil pés (5.029 metros) de altura e formato similar a uma grande embarcação. Foto: Reprodução Facebook
As medidas da arca, segundo a Bíblia, seriam de “300 côvados, 50 côvados, por 30 côvados”, que, na medida métrica, seria algo como 156,9 metros de comprimento, por 26 metros de largura, e 15,8 metros de altura. Foto: divulgação/NoahArkScans.com
As buscas pela Arca de Noé têm sido feitas desde pelo menos a época de Eusébio (c. 275-339 d.C.) até os dias atuais. Não há nenhuma evidência científica para um dilúvio global, e apesar das muitas expedições, não há indício consistente de que a arca tenha sido encontrada. Foto: Flickr Chang Ju Wu
Segundo o arcebispo James Ussher, Noé nasceu em 2.948 a.C. e morreu com 950 anos em 1.998 a.C. Seus três filhos mais conhecidos eram Sem, Cam ou Cã e Jafé. Foto: Reprodução de vídeo Dailmail
A história de Noé tem forte significado simbólico sobre boa parte da história de Israel, principalmente durante o período da conquista de Canaã narrada no livro de Josué. Foto: Reprodução de vídeo Dailmail
A maldição de Noé certamente foi usada pelos povos semitas (ou seja, descendentes de Sem, que incluem os hebreus) como justificativa para a conquista da terra de Canaã (ocupada pelos cananeus, alegadamente descendentes de Canaã, neto amaldiçoado de Noé). Foto: Wikimedia Commons/Edward Hicks
Os descendentes de Sem eram chamados semitas. Os descendentes de Cam estabeleceram-se em Canaã, no Egito e na África. Os descendentes de Jafé estabeleceram-se, em sua maioria, na Europa e Ásia Menor. Foto: reprodução/facebook
Outro filme inspirado na Arca de NoÃ© Ã© "A Volta do Todo Poderoso", comÃ©dia de 2004, em que Morgan Freeman volta ao papel de Deus (como no primeiro filme - "Todo Poderoso", de 2003). SÃ³ que Steve Carrell substitui Jim Carrey dividindo o protagonismo com Freeman. Foto: DivulgaÃ§Ã£o