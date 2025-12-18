Ciência e fé caminham juntas na busca pela Arca de Noé

As buscas pela arca envolvem ciência para alguns e fé para outros. De acordo com a Bíblia, Deus ordenou a Noé que construísse uma arca capaz de comportar o próprio Noé, sua família e dois animais de cada espécie. A arca os protegeria de um dilúvio enviado como castigo pela maldade e corrupção dos homens. Foto: Reprodução de vídeo Dailmail