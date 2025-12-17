Galeria
Veja 20 casas de artistas para visitar em diferentes partes do mundo
-
Esta galeria é um convite para viajar por casas que se tornaram muito mais do que moradias: foram templos criativos, refúgios emocionais e laboratórios de genialidade. Prepare-se para conhecer 20 casas de artistas que se tornaram museus vivos, onde a arte continua pulsando, inspirando e emocionando. Foto: reprodução/tripadviser
-
Museu Frida Kahlo (Cidade do México): A residência onde Frida nasceu, viveu e morreu é hoje um dos museus mais visitados do México. Com paredes azul-cobalto, abriga objetos pessoais, obras de arte, vestidos típicos, cartas e o espelho que Frida usava para desenhar suas artes deitada. O ambiente revela sua dor, identidade e força criativa. Foto: reprodução/tripadviser
-
Museu Casa Portinari (Brodowski, Brasil): Casa onde Portinari viveu na juventude. Preserva murais, objetos pessoais e uma capela desenhada em tinta por ele. É tombada pelo IPHAN. Foto: reprodução/tripadviser
-
Casa-Museu Salvador Dalí (Portlligat, Espanha): Localizada na Costa Brava, essa casa à beira-mar foi projetada pelo próprio Dalí. O espaço é repleto de excentricidades, como um trono para Gala e esculturas surrealistas. O ateliê permanece intacto, com obras inacabadas. Foto: reprodução/tripadviser
-
-
Casa e Jardins de Claude Monet (Giverny, França): Monet viveu aqui por mais de 40 anos. Os jardins com nenúfares e a ponte japonesa inspiraram suas obras impressionistas. A casa tem cômodos coloridos e uma coleção de estampas japonesas. Foto: reprodução/tripadviser
-
Casa Museu Rembrandt (Amsterdã, Holanda): Rembrandt viveu e trabalhou nesta casa por 20 anos. O museu recria seu estúdio e mostra técnicas de gravura. É possível ver móveis originais e obras do mestre holandês. Foto: reprodução/tripadviser
-
Casa Museu Picasso (Antibes, França): Picasso viveu nesta casa à beira-mar. O museu exibe obras do artista e uma coleção de arte moderna. O local tem vista para o Mediterrâneo e respira inspiração. Foto: reprodução/tripadviser
-
-
O Anexo Secreto onde Anne Frank se escondeu Ã© hoje um museu com trechos do diÃ¡rio original, exposiÃ§Ãµes sobre o Holocausto e preservaÃ§Ã£o dos cÃŽmodos originais. Foto: reproduÃ§Ã£o/tripadviser
-
Museu Rodin (Meudon, França): Rodin viveu nesta villa com mais de 50 assistentes. O museu exibe esculturas famosas, e o jardim é uma galeria a céu aberto. A casa mostra o processo criativo do escultor. Foto: reprodução/tripadviser
-
Casa e Estúdio de Jackson Pollock (Nova York, Estados Unidos): Jackson Pollock e Lee Krasner viveram aqui. O celeiro onde Pollock desenhava em tinta suas telas gigantes é preservado. A casa em East Hampton revela o universo do expressionismo abstrato. Foto: reprodução/tripadviser
-
-
La Chascona – Pablo Neruda (Santiago, Chile): Projetada por Neruda para Matilde Urrutia, a casa tem passagens secretas, objetos náuticos e uma biblioteca pessoal. Reflete o espírito lúdico e poético do autor. Foto: reprodução/tripadviser
-
Casa de Georgia O’Keeffe (Santa Fé, Estados Unidos): A casa da artista modernista americana mostra sua conexão com a natureza do Novo México. O museu exibe obras, objetos pessoais e paisagens que inspiraram suas artes. Foto: reprodução/tripadviser
-
Casa natal de Goya (Fuendetodos, Espanha): A casa onde nasceu Francisco de Goya foi restaurada e abriga exposições sobre sua vida e obra. O museu inclui gravuras e documentos históricos. Foto: reprodução/tripadviser
-
-
Casa de verão de Renoir (Cagnes-sur-Mer, França): Renoir passou seus últimos anos aqui. A casa tem esculturas, desenhos em tinta e um jardim mediterrâneo. O museu mostra sua luta contra a artrite e sua persistência artística. Foto: reprodução/tripadviser
-
Casa de Paul McCartney (Liverpool, Inglaterra): Local onde McCartney escreveu clássicos dos Beatles. Preservada pelo National Trust, a casa pode ser visitada com agendamento. Foto: reprodução/tripadviser
-
Paisley Park – Prince (Minnesota, Estados Unidos): Residência e estúdio do cantor Prince. Hoje é museu e espaço de shows. Exibe figurinos, instrumentos e ambientes criativos do artista. Foto: reprodução/tripadviser
-
-
Casa de Judy Garland (Grand Rapids, Estados Unidos): Museu dedicado à estrela de “O Mágico de Oz”. Exibe objetos da infância, figurinos e um dos pares originais dos sapatinhos de rubi. Foto: reprodução/tripadviser
-
Casa de Tomie Ohtake (São Paulo, Brasil): Aberta ao público pela primeira vez em 2024, a casa-ateliê da artista nipo-brasileira foi projetada por seu filho Ruy Ohtake. O espaço exibe obras e tem jardim idealizado com Burle Marx. Foto: Ruy Teixeira/Divulgação
-
Casapueblo – Carlos Páez Vilaró (Punta Ballena, Uruguai): Construída pelo artista uruguaio, a casa é uma escultura habitável. Hoje é museu, hotel e centro cultural. O pôr do sol é celebrado com poesia todos os dias. Foto: reprodução /tripadviser
-
-
Casa de Federico García Lorca (Valderrubio, Espanha): Casa da infância do poeta espanhol. Inspirou obras como “A Casa de Bernarda Alba”. Preserva móveis, fotos e objetos pessoais. Foto: reprodução /tripadviser
-
Casa do Rio Vermelho – Jorge Amado e Zélia Gattai (Bahia, Brasil): Residência do casal de escritores por mais de 40 anos. O memorial exibe cartas, roupas, vídeos e tem um jardim com as cinzas dos autores. Foto: reprodução /tripadviser
-
Cada casa visitada é uma chance de entender que a arte é feita de tempo, de dor, de beleza e de cotidiano. E que, mesmo longe dos holofotes, a vida do artista é a maior obra que ele deixa para o mundo. Foto: reprodução /tripadviser
-