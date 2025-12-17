Animais
‘Um dos vídeos mais assustadores’: homem interage com polvo mais mortal dos oceanos sem saber
-
Durante um mergulho nas Filipinas, o historiador Andy McConnell, de 73 anos, interagiu com um dos seres mais letais do oceano sem ter consciência do risco. Foto: Marko Blaževi?/Unsplash
-
Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o homem manuseando um polvo-de-anéis-azuis. Foto: Montagem/Reproduc?a?o Redes Sociais
-
A espécie é famosa pelos círculos azuis que surgem em sua pele apenas quando o animal sente que está ameaçado. Foto: Wikimedia Commons/Julian Finn
-
Especialistas do Instituto Australiano de Ciências Marinhas explicam que, apesar da aparência chamativa, essas marcas funcionam como um alerta. Foto: Wikimedia Commons/Julian Finn
-
-
“Esses anéis são certamente muito bonitos de se olhar. No entanto, eles só são exibidos quando o polvo está prestes a liberar seu veneno mortal”, explicou o Instituto Australiano de Ciências Marinhas, instituição referência nos estudos da espécie. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
No vídeo gravado pelo próprio turista, McConnell aparece segurando o pequeno molusco com cuidado, mas impedindo repetidamente que ele se afaste nadando. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
“Eu nunca tinha visto nada como isso antes”, diz o historiador enquanto segura o animal mortal. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
-
Por sorte, o animal não reagiu de forma agressiva e não liberou o veneno durante o contato. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
As imagens foram compartilhadas no Instagram e rapidamente chamaram a atenção de internautas. "Em nome de todos nós, australianos, posso dizer que este é um dos vídeos mais assustadores de todos!", comentou um. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
Nativo dos recifes de corais dos oceanos Pacífico e Índico, o polvo-de-anéis-azuis é um dos animais marinhos mais fascinantes e perigosos do planeta. Foto: Wikimedia Commons/Mark Norman
-
-
É um animal pequeno: geralmente tem entre 12 e 20 centímetros incluindo os tentáculos. Foto: Wikimedia Commons/Genevieve Ooms
-
Pertence ao gênero Hapalochlaena e vive principalmente em águas rasas, especialmente ao redor da Austrália, Indonésia, Filipinas e Japão. Foto: Reprodução/YouTube
-
Nesses lugares, ele costuma se esconder entre recifes de corais, rochas e poças naturais formadas na maré baixa. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
-
-
O grande risco do polvo-de-anéis-azuis está em seu veneno extremamente potente, que contém tetrodotoxina, uma neurotoxina também encontrada no baiacu. Foto: Wikimedia Commons/Mark Norman
-
Essa substância, cerca de 1.200 vezes mais tóxica que o cianeto, é capaz de causar paralisia muscular rápida, falência respiratória e, em casos graves, morte. Foto: Flickr - Bernard DUPONT
-
A mordida, muitas vezes indolor, pode passar despercebida, o que atrasa o socorro. Para piorar, não existe antídoto específico para o veneno dessa espécie. Foto: Wikimedia Commons/Julian Finn
-