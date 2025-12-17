Assine
‘Um dos vídeos mais assustadores’: homem interage com polvo mais mortal dos oceanos sem saber

Redação Flipar
  • Durante um mergulho nas Filipinas, o historiador Andy McConnell, de 73 anos, interagiu com um dos seres mais letais do oceano sem ter consciência do risco.
  • Nas imagens que viralizaram nas redes sociais, é possível ver o homem manuseando um polvo-de-anéis-azuis.
  • A espécie é famosa pelos círculos azuis que surgem em sua pele apenas quando o animal sente que está ameaçado.
  • Especialistas do Instituto Australiano de Ciências Marinhas explicam que, apesar da aparência chamativa, essas marcas funcionam como um alerta.
  • “Esses anéis são certamente muito bonitos de se olhar. No entanto, eles só são exibidos quando o polvo está prestes a liberar seu veneno mortal”, explicou o Instituto Australiano de Ciências Marinhas, instituição referência nos estudos da espécie.
  • No vídeo gravado pelo próprio turista, McConnell aparece segurando o pequeno molusco com cuidado, mas impedindo repetidamente que ele se afaste nadando.
  • “Eu nunca tinha visto nada como isso antes”, diz o historiador enquanto segura o animal mortal.
  • Por sorte, o animal não reagiu de forma agressiva e não liberou o veneno durante o contato.
  • As imagens foram compartilhadas no Instagram e rapidamente chamaram a atenção de internautas.
    "Em nome de todos nós, australianos, posso dizer que este é um dos vídeos mais assustadores de todos!", comentou um.
  • Nativo dos recifes de corais dos oceanos Pacífico e Índico, o polvo-de-anéis-azuis é um dos animais marinhos mais fascinantes e perigosos do planeta.
  • É um animal pequeno: geralmente tem entre 12 e 20 centímetros incluindo os tentáculos.
  • Pertence ao gênero Hapalochlaena e vive principalmente em águas rasas, especialmente ao redor da Austrália, Indonésia, Filipinas e Japão.
  • Nesses lugares, ele costuma se esconder entre recifes de corais, rochas e poças naturais formadas na maré baixa.
  • O grande risco do polvo-de-anéis-azuis está em seu veneno extremamente potente, que contém tetrodotoxina, uma neurotoxina também encontrada no baiacu.
  • Essa substância, cerca de 1.200 vezes mais tóxica que o cianeto, é capaz de causar paralisia muscular rápida, falência respiratória e, em casos graves, morte.
  • A mordida, muitas vezes indolor, pode passar despercebida, o que atrasa o socorro. Para piorar, não existe antídoto específico para o veneno dessa espécie.
