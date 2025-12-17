Galeria
Essas esculturas excêntricas nunca passam despercebidas
Hanging Out - República Tcheca - Criada por David Cerny, a escultura representa o Pai da Psicanálise, Sigmund Freud, pendurado num cano, no alto de um prédio, na rua Husova nº 4, em Praga. É tão realista que pessoas se assustam até se darem conta da estátua. Foto: reprodução vaisemmedo.com.br
Passe-Muraille - França - Criada em 1989 por Jean Marais, simboliza um homem que teria o dom de atravessar paredes, mas, de repente, perde essa dádiva e fica emparedado. Fica perto de Sacré-Couer, em Paris. Foto: reprodução tamswitmark.com
Mihai Eminescu - Romênia - O monumento depende do horizonte para ser observado, na cidade de Onesti, no condado de Bacau. E é uma homenagem ao poeta mais famoso do país. Foto: Divulgação areah.com,br
Bebê Gigante - Inglaterra - Quem visita os jardins do palácio Chatsworth House, em Derbyshire, construído no século XVII, não deixa de olhar a escultura criada por Marc Quinn. É um bebê gigante (de 7 meses, segundo o autor), apoiado no chão apenas com a mão. Parece que vai cair. Foto: reprodução The World Architecture
Rinoceronte Suspenso - Alemanha - A escultura fica na Luisenplatz, uma praça em Potsdam. Passou a ser cartão postal da cidade. Tem gente que não passa embaixo de jeito nenhum. Foto: Reprodução do site terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/internacional Foto: Gertrud K
O Ouvinte (L'Ecoute) - França - Esculpida em 1986 por Henri Miller , está instalada perto da Igreja St. Eustache, na Place René Cassins, em Paris. E representa um homem de fisionomia calma, que se apoia sobre a mão para "ouvir" quem passa. Foto: reprodução www.artipaint.com
Charles La Trobe - Austrália - Exposta em frente à Universidade La Trobe, em Bundoora, homenageia o fundador da Universidade de Melbourne. O autor disse que as faculdades devem surtir esse efeito nos estudantes: "virar as ideias de cabeça pra baixo". Foto: reprodução lopes.com.br
Hipopótamos - Taiwan - Fica na capital Taipei. A ideia de mostrar hipopótamos brincando submersos no concreto partiu do diretor do zoológico da cidade, Chen Pao-chung. Foto: Reprodução do site tudointeressante.com.br/2021
The Bean (O Feijão) - EUA - Inspirado no mercúrio líquido, o artista Anish Kapoor criou uma escultura gigante, feita de aço polido inoxidável, para distorcer as imagens da paisagem e de quem se aproxima. Fica no Millennium Park, em Chicago. Foto: Mack Male wikimedia commons
Traffic Light Tree - Inglaterra - O escultor Pierre Vivant imitou uma árvore para refletir sobre a energia em Canary Wharf, na capital Londres. Só não vale se guiar por ela para atravessar a rua. Foto: reprodução lopes.com.br
Colher com Cereja - EUA - Fica no Sculpture Garden (Jardim das Esculturas), em Minneapolis e pesa mais de 3.100 kg. É feita em aço inoxidável e alumínio e pintada em esmalte de poliuretano. Foto: Reprodução do site terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/internacional Foto: Meet Minneapolis
Brotherhood Mimetic - Nova Zelândia - Quatro esculturas assimétricas, feitas com espelhos triangulares, refletem de forma desordenada a paisagem ao redor. Criadas por Peter Trevelyan, elas ficam na área externa do Museu Te Papa na capital, Wellington. Foto: reprodução casaejardim
Fantasma Negro - Lituânia - Faz parte do folclore de Klaipeda, onde, segundo a lenda, um fantasma emergiu do rio em 1595 para avisar aos guardas do castelo Memel que havia risco de falta de suprimentos. A escultura de 2,4m fica perto das ruínas do castelo. Foto: Divulgação tripadvisor.com
Agente 15 - Bélgica - Feita porTom Frantzen em 1985, mostra um ladrão saindo do bueiro e agarrando o pé de um policial. É uma atração na praça Sainctelette, em Bruxelas, e, segundo o autor, homenageia Hergé, criador do personagem Tintim. Foto: Reprodução do site gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura Fot Reprodução Tom Frantzen
Freedom (Liberdade) - EUA - O monumento mostra uma pessoa que aos poucos vai se soltando do emparedamento, até correr para a liberdade, deixando um buraco na parede. A obra em bronze foi criada por Zenos Frudakis (que está na foto), em 2001, na Filadélfia. Foto: reprodução Zenos Frudakis
Jacaré Anticapitalista - EUA - Criada em 2001 por Tom Otternesse, faz parte da decoração da estação de metrô da 8th Avenue com a 14th Street, em Nova York. Um jacaré sai do esgoto para atacar um “capitalista” ilustrado com um saco de dinheiro no lugar da cabeça. Foto: Reprodução do site terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/internacional/ Foto Phillip Clifford
Viajantes no Vento (Reisende im Wind) - Alemanha - Os personagens gigantes verdes, criados por Martin Wolke, caminham em meio a uma tempestade que sÃ³ eles sentem. A obra fica em Westerland. Foto: ReproduÃ§Ã£o do site gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura WikimÃ©dia Commons
Observador (Cumil) - Eslováquia - Fica na Rua Panská, na capital Bratislava. Criada em 1997 por Viktor Hulik. Uns dizem que representa o comunista que descansa por ter emprego garantido. Outros dizem que ele "olha as pernas das mulheres". Uma placa avisa: "Homens Trabalhando". Foto: Repodução de site terra.com.br/vida-e-estilo/turismo/internacional Foto: Esther Lee
Tour de France - França - O maior campeonato francês de ciclismo ganhou um monumento divertido, com 18m de altura, que representa o terreno irregular da prova. A escultura muda de cor com a vibração do vencedor. Fica na Cordilheira dos Pireneus, na fronteira com a Espanha. Foto: reprodução The World Geography
