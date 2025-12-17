Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Corpo desaparecido por 28 anos é descoberto ‘intacto’ em geleira

RF
Redação Flipar
  • Segundo informações da BBC, Naseeruddin havia desaparecido em junho de 1997, após cair em uma fenda enquanto viajava a cavalo com o irmão, Kathiruddin. A descoberta foi possível graças a um derretimento constante da geleira nos últimos anos, em decorrência das mudanças climáticas.
    Segundo informações da BBC, Naseeruddin havia desaparecido em junho de 1997, após cair em uma fenda enquanto viajava a cavalo com o irmão, Kathiruddin. A descoberta foi possível graças a um derretimento constante da geleira nos últimos anos, em decorrência das mudanças climáticas. Foto: Andres Molina/Unsplash
  • A identificaÃ§Ã£o do homem foi feita por um documento encontrado junto ao corpo.
    A identificaÃ§Ã£o do homem foi feita por um documento encontrado junto ao corpo. "O corpo estava intacto. As roupas nem sequer estavam rasgadas", revelou Omar Khan, um pastor que encontrou Naseeruddin. Foto: Wikimedia Commons/Nisar Akaash Torwali
  • Segundo o chefe do Departamento de Meio Ambiente da Universidade Comsats de Islamabad, Muhammad Bilal, a baixa umidade e falta de oxigênio no gelo contribuem para a mumificação natural.
    Segundo o chefe do Departamento de Meio Ambiente da Universidade Comsats de Islamabad, Muhammad Bilal, a baixa umidade e falta de oxigênio no gelo contribuem para a mumificação natural. Foto: Reprodução/BBC
  • De acordo com ele, o efeito favorece a preservação de um corpo por décadas.
    De acordo com ele, o efeito favorece a preservação de um corpo por décadas. Foto: Geleiras - Flickr Wilfredorrh
  • Kohistan é uma região montanhosa localizada no norte do Paquistão, conhecida por sua paisagem dramática.
    Kohistan é uma região montanhosa localizada no norte do Paquistão, conhecida por sua paisagem dramática. Foto: Wikimedia Commons/Sohail.awkum
  • O nome
    O nome "Kohistan" significa "terra de montanhas" em persa, o que descreve perfeitamente sua geografia. Foto: Wikimedia Commons/Atharpaul
  • Essa região é um ponto de encontro de três importantes cordilheiras: o Himalaia, o Caracórum e o Indocuche.
    Essa região é um ponto de encontro de três importantes cordilheiras: o Himalaia, o Caracórum e o Indocuche. Foto: Flickr - Ninara
  • O território é cortado pelo rio Indo, que divide a área em Kohistan do Indo, a leste, e os Kohistan de Swat e Dir, a oeste.
    O território é cortado pelo rio Indo, que divide a área em Kohistan do Indo, a leste, e os Kohistan de Swat e Dir, a oeste. Foto: Wikimedia Commons/Zafaryaab
  • As colinas abaixo das montanhas de Kohistan são geralmente cobertas por florestas e vegetação rasteira.
    As colinas abaixo das montanhas de Kohistan são geralmente cobertas por florestas e vegetação rasteira. Foto: Wikimedia Commons/ Nasirmemmood
  • JÃ¡ a populaÃ§Ã£o de Kohistan Ã© composta por diversos povos indo-arianos, conhecidos como Kohistanis.
    JÃ¡ a populaÃ§Ã£o de Kohistan Ã© composta por diversos povos indo-arianos, conhecidos como Kohistanis. Foto: Wikimedia Commons/Staff Sgt. Teddy Wade
  • São comunidades rurais que vivem de agricultura, pecuária e, em menor escala, comércio local.
    São comunidades rurais que vivem de agricultura, pecuária e, em menor escala, comércio local. Foto: Wikimedia Commons/Nisar Akaash Torwali
  • As belas paisagens da região contribuem para que se torne um destino turístico potencial, embora a infraestrutura ainda seja limitada.
    As belas paisagens da região contribuem para que se torne um destino turístico potencial, embora a infraestrutura ainda seja limitada. Foto: Wikimedia Commons/Ishaq.usafzai
  • A região também é relativamente isolada, com acesso dificultado por estradas sinuosas e condições climáticas severas, especialmente no inverno.
    A região também é relativamente isolada, com acesso dificultado por estradas sinuosas e condições climáticas severas, especialmente no inverno. Foto: Reprodução/YouTube
  • Historicamente, Kohistan era um encruzilhada entre a Ásia Central, o Sul e o Sudoeste da Ásia, e foi invadida por diversas civilizações ao longo do tempo.
    Historicamente, Kohistan era um encruzilhada entre a Ásia Central, o Sul e o Sudoeste da Ásia, e foi invadida por diversas civilizações ao longo do tempo. Foto: Wikimedia Commons/ Misbah ullah jan
  • Administrativamente, a região foi dividida em vários distritos, como Kohistan Superior, Kohistan Inferior e Kolai-Palas.
    Administrativamente, a região foi dividida em vários distritos, como Kohistan Superior, Kohistan Inferior e Kolai-Palas. Foto: Reprodução/YouTube
  • Até hoje, a falta de acesso, a pobreza e o analfabetismo ainda são desafios significativos dessa região.
    Até hoje, a falta de acesso, a pobreza e o analfabetismo ainda são desafios significativos dessa região. Foto: Reprodução/YouTube
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay