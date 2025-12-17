Corpo desaparecido por 28 anos é descoberto ‘intacto’ em geleira

Segundo informações da BBC, Naseeruddin havia desaparecido em junho de 1997, após cair em uma fenda enquanto viajava a cavalo com o irmão, Kathiruddin. A descoberta foi possível graças a um derretimento constante da geleira nos últimos anos, em decorrência das mudanças climáticas. Foto: Andres Molina/Unsplash