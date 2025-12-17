Galeria
Corpo desaparecido por 28 anos é descoberto ‘intacto’ em geleira
-
Segundo informações da BBC, Naseeruddin havia desaparecido em junho de 1997, após cair em uma fenda enquanto viajava a cavalo com o irmão, Kathiruddin. A descoberta foi possível graças a um derretimento constante da geleira nos últimos anos, em decorrência das mudanças climáticas. Foto: Andres Molina/Unsplash
-
A identificaÃ§Ã£o do homem foi feita por um documento encontrado junto ao corpo. "O corpo estava intacto. As roupas nem sequer estavam rasgadas", revelou Omar Khan, um pastor que encontrou Naseeruddin. Foto: Wikimedia Commons/Nisar Akaash Torwali
-
Segundo o chefe do Departamento de Meio Ambiente da Universidade Comsats de Islamabad, Muhammad Bilal, a baixa umidade e falta de oxigênio no gelo contribuem para a mumificação natural. Foto: Reprodução/BBC
-
De acordo com ele, o efeito favorece a preservação de um corpo por décadas. Foto: Geleiras - Flickr Wilfredorrh
-
-
Kohistan é uma região montanhosa localizada no norte do Paquistão, conhecida por sua paisagem dramática. Foto: Wikimedia Commons/Sohail.awkum
-
O nome "Kohistan" significa "terra de montanhas" em persa, o que descreve perfeitamente sua geografia. Foto: Wikimedia Commons/Atharpaul
-
Essa região é um ponto de encontro de três importantes cordilheiras: o Himalaia, o Caracórum e o Indocuche. Foto: Flickr - Ninara
-
-
O território é cortado pelo rio Indo, que divide a área em Kohistan do Indo, a leste, e os Kohistan de Swat e Dir, a oeste. Foto: Wikimedia Commons/Zafaryaab
-
As colinas abaixo das montanhas de Kohistan são geralmente cobertas por florestas e vegetação rasteira. Foto: Wikimedia Commons/ Nasirmemmood
-
JÃ¡ a populaÃ§Ã£o de Kohistan Ã© composta por diversos povos indo-arianos, conhecidos como Kohistanis. Foto: Wikimedia Commons/Staff Sgt. Teddy Wade
-
-
São comunidades rurais que vivem de agricultura, pecuária e, em menor escala, comércio local. Foto: Wikimedia Commons/Nisar Akaash Torwali
-
As belas paisagens da região contribuem para que se torne um destino turístico potencial, embora a infraestrutura ainda seja limitada. Foto: Wikimedia Commons/Ishaq.usafzai
-
A região também é relativamente isolada, com acesso dificultado por estradas sinuosas e condições climáticas severas, especialmente no inverno. Foto: Reprodução/YouTube
-
-
Historicamente, Kohistan era um encruzilhada entre a Ásia Central, o Sul e o Sudoeste da Ásia, e foi invadida por diversas civilizações ao longo do tempo. Foto: Wikimedia Commons/ Misbah ullah jan
-
Administrativamente, a região foi dividida em vários distritos, como Kohistan Superior, Kohistan Inferior e Kolai-Palas. Foto: Reprodução/YouTube
-
Até hoje, a falta de acesso, a pobreza e o analfabetismo ainda são desafios significativos dessa região. Foto: Reprodução/YouTube
-