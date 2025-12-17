Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Chapadas são destinos imperdíveis para curtir a natureza no Brasil

RF
Redação Flipar
  • Sua rica flora e sua fauna nativa, em paisagens deslumbrantes, revelam que as belezas naturais do Brasil vão além das praias.
    Sua rica flora e sua fauna nativa, em paisagens deslumbrantes, revelam que as belezas naturais do Brasil vão além das praias. Foto: Silvana kelly akamine oroides/Wikimédia Commons
  • Chapadas são formações geográficas com extensas áreas elevadas, apresentando topo plano ou quase plano.
    Chapadas são formações geográficas com extensas áreas elevadas, apresentando topo plano ou quase plano. Foto: Caio Vilela /Wikimédia Commons
  • Originam-se de eventos geológicos que se sucederam ao longo de bilhões de anos.
    Originam-se de eventos geológicos que se sucederam ao longo de bilhões de anos. Foto: Flickr/Pedro Afonso Grecco Julien
  • O Brasil tem 7 chapadas que se destacam como lugares de paisagem deslumbrante e opções de convívio com a Natureza, com atividades de entretenimento e de esporte, em terra e na água.
    O Brasil tem 7 chapadas que se destacam como lugares de paisagem deslumbrante e opções de convívio com a Natureza, com atividades de entretenimento e de esporte, em terra e na água. Foto: Flickr/danielmonteiro
  • Chapada Diamantina - BA: É uma região montanhosa localizada na Bahia, composta por 24 municípios, a 420 km da capital Salvador. É conhecida por suas trilhas e cachoeiras. As cidades mais visitadas na região são Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Ibicoara, Andaraí e Igatu.
    Chapada Diamantina - BA: É uma região montanhosa localizada na Bahia, composta por 24 municípios, a 420 km da capital Salvador. É conhecida por suas trilhas e cachoeiras. As cidades mais visitadas na região são Lençóis, Palmeiras, Mucugê, Ibicoara, Andaraí e Igatu. Foto: Sanjayfm/Wikimédia Commons
  • Foi cenário da corrida do diamante no século XIX, possuindo vasta história cultural e geológica. A Chapada Diamantina é um destino popular para ecoturismo e trekking, atraindo visitantes em busca de aventuras ao ar livre e paisagens inesquecíveis.
    Foi cenário da corrida do diamante no século XIX, possuindo vasta história cultural e geológica. A Chapada Diamantina é um destino popular para ecoturismo e trekking, atraindo visitantes em busca de aventuras ao ar livre e paisagens inesquecíveis. Foto: Flickr/klasrabenschlag
  • Chapada dos Veadeiros - GO: Situada em Goiás, a 400 km de Goiânia, é uma área de preservação ambiental reconhecida pela UNESCO. Essa região de cerrado abriga formações rochosas, cânions, rios e vasta biodiversidade.
    Chapada dos Veadeiros - GO: Situada em Goiás, a 400 km de Goiânia, é uma área de preservação ambiental reconhecida pela UNESCO. Essa região de cerrado abriga formações rochosas, cânions, rios e vasta biodiversidade. Foto: Flickr/danielmonteiro
  • Veadeiros é um destino popular para trilhas e contemplação da natureza. Além disso, é famosa por suas práticas holísticas e esotéricas, atraindo visitantes em busca de bem-estar e conexão espiritual.
    Veadeiros é um destino popular para trilhas e contemplação da natureza. Além disso, é famosa por suas práticas holísticas e esotéricas, atraindo visitantes em busca de bem-estar e conexão espiritual. Foto: Flickr/danielmonteiro
  • Chapada dos Guimarães – MT: Fica a cerca de 60 km de Cuiabá, em Mato Grosso, e é famosa pela cachoeira Véu de Noiva. Oferece diversas atrações, como cânions, cavernas.
    Chapada dos Guimarães – MT: Fica a cerca de 60 km de Cuiabá, em Mato Grosso, e é famosa pela cachoeira Véu de Noiva. Oferece diversas atrações, como cânions, cavernas. Foto: Rafaelsoares/Wikimédia Commons
  • A Chapada dos Guimarães possui sítios arqueológicos com pinturas rupestres, revelando vestígios da ocupação pré-histórica. É um destino procurado para ecoturismo, trilhas e atividades ao ar livre.
    A Chapada dos Guimarães possui sítios arqueológicos com pinturas rupestres, revelando vestígios da ocupação pré-histórica. É um destino procurado para ecoturismo, trilhas e atividades ao ar livre. Foto: Maíra Arantes Leite Wick/Wikimédia Commons
  • Chapada das Mesas - MA: No sudoeste do Maranhão, próxima ao Tocantins, é procurada por muitos turistas que aproveitam para conhecer a Chapada das Mesas e o Jalapão, trajeto conhecido como
    Chapada das Mesas - MA: No sudoeste do Maranhão, próxima ao Tocantins, é procurada por muitos turistas que aproveitam para conhecer a Chapada das Mesas e o Jalapão, trajeto conhecido como "Jalapada". Foto: Flickr/josecastelo.com
  • Apresenta cachoeiras, cânions, pinturas rupestres e o Morro do Chapéu, com sua característica forma de mesa, considerado um dos picos mais importantes do Brasil.
    Apresenta cachoeiras, cânions, pinturas rupestres e o Morro do Chapéu, com sua característica forma de mesa, considerado um dos picos mais importantes do Brasil. Foto: Flickr/deltafrut
  • Chapada do Araripe - CE: Localizada na divisa dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, destaca-se pelos sítios paleontológicos. Quem gosta de história pode conhecer os percursos feitos pelos indígenas Kariri e pelos cangaceiros da época de Lampião.
    Chapada do Araripe - CE: Localizada na divisa dos estados do Ceará, Pernambuco e Piauí, destaca-se pelos sítios paleontológicos. Quem gosta de história pode conhecer os percursos feitos pelos indígenas Kariri e pelos cangaceiros da época de Lampião. Foto: Paulohenrique.fotografias/Wikimédia Commons
  • A Chapada do Araripe possui variedade de plantas e animais. Destaca-se ainda pelo Geopark Araripe, contribuindo para a preservação e divulgação do patrimônio geológico e paleontológico.
    A Chapada do Araripe possui variedade de plantas e animais. Destaca-se ainda pelo Geopark Araripe, contribuindo para a preservação e divulgação do patrimônio geológico e paleontológico. Foto: Aline M. Ghilardi / Ministério do Turismo
  • Chapada dos Parecis - MT: Próxima à fronteira com a Bolívia, destaca-se pela diversidade de cachoeiras, águas cristalinas e morros, grande parte em terras demarcadas pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas)..
    Chapada dos Parecis - MT: Próxima à fronteira com a Bolívia, destaca-se pela diversidade de cachoeiras, águas cristalinas e morros, grande parte em terras demarcadas pela Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas).. Foto: Divulgação
  • A Ã¡rea abriga uma Cidade de Pedra, que conta rochas diferenciadas, alÃ©m do Rio Verde e as cachoeiras Salto Belo e Salto Utiariti.
    A Ã¡rea abriga uma Cidade de Pedra, que conta rochas diferenciadas, alÃ©m do Rio Verde e as cachoeiras Salto Belo e Salto Utiariti. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
  • Chapada dos Guarani – SP: Pouca conhecida, localizada em São Paulo, a chapada tem como principal atração o Parque Ecológico da Ponte Amarela, com suas cachoeiras, acima do Aquífero Guarani.
    Chapada dos Guarani – SP: Pouca conhecida, localizada em São Paulo, a chapada tem como principal atração o Parque Ecológico da Ponte Amarela, com suas cachoeiras, acima do Aquífero Guarani. Foto: Flickr/Brüner
  • É recomendado evitar os meses de chuva, pelo risco de tromba d'água. E também o inverno, devido às temperaturas negativas que assolam a região no período.
    É recomendado evitar os meses de chuva, pelo risco de tromba d'água. E também o inverno, devido às temperaturas negativas que assolam a região no período. Foto: - Divulgação
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay