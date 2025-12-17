Espíritas superam católicos e evangélicos e representam a maioria numa única cidade brasileira

Assine
  • De acordo com um estudo do Censo, 42,6% da população com 10 anos ou mais se declara seguidora da doutrina espírita.
    De acordo com um estudo do Censo, 42,6% da população com 10 anos ou mais se declara seguidora da doutrina espírita. Foto: Reprodução/Prefeitura de Palmelo
  • A cidade, que hoje tem cerca de 2 mil habitantes, cresceu em torno do Centro Espírita Luz da Verdade, fundado em 1929.
    A cidade, que hoje tem cerca de 2 mil habitantes, cresceu em torno do Centro Espírita Luz da Verdade, fundado em 1929. Foto: Divulgação
  • A doutrina espírita moldou a identidade da região, influenciando a vida comunitária e atraindo visitantes em busca de atendimentos espirituais.
    A doutrina espírita moldou a identidade da região, influenciando a vida comunitária e atraindo visitantes em busca de atendimentos espirituais. Foto: Reprodução/PalmeloTV
  • A chegada do líder espírita Jeronymo Candinho, em 1936, foi o que ajudou a consolidar o espiritismo no local.
    A chegada do líder espírita Jeronymo Candinho, em 1936, foi o que ajudou a consolidar o espiritismo no local. Foto: Reprodução/PalmeloTV
  • Ao contrário de muitas cidades que se formaram a partir de igrejas católigas, Palmelo é a única cidade do Brasil originada a partir de um centro espírita.
    Ao contrário de muitas cidades que se formaram a partir de igrejas católigas, Palmelo é a única cidade do Brasil originada a partir de um centro espírita. Foto: Reprodução/PalmeloTV
  • Até hoje, o centro atrai visitantes de todo o país, realiza tratamentos espirituais, mantém ações sociais e promove eventos voltados para a religião.
    Até hoje, o centro atrai visitantes de todo o país, realiza tratamentos espirituais, mantém ações sociais e promove eventos voltados para a religião. Foto: Reprodução/PalmeloTV
  • Embora haja uma predominância espírita, a convivência com outras religiões é considerada pacífica.
    Embora haja uma predominância espírita, a convivência com outras religiões é considerada pacífica. Foto: Reprodução/YouTube
  • Palmelo fica situado no sudeste do estado de Goiás, a cerca de 125?km de Goiânia e 246?km de Brasília.
    Palmelo fica situado no sudeste do estado de Goiás, a cerca de 125?km de Goiânia e 246?km de Brasília. Foto: Reprodução/Prefeitura de Palmelo
  • Com área de aproximadamente 59?km², é um dos menores municípios do estado em termos demográficos.
    Com área de aproximadamente 59?km², é um dos menores municípios do estado em termos demográficos. Foto: Reprodução/YouTube
  • Fundado em 9 de fevereiro de 1929, Palmelo foi emancipado em 13 de novembro de 1953, separando-se de Pires do Rio.
    Fundado em 9 de fevereiro de 1929, Palmelo foi emancipado em 13 de novembro de 1953, separando-se de Pires do Rio. Foto: Reprodução/PalmeloTV
  • O Centro Espírita Luz da Verdade atrai visitantes de todo o país (e do exterior), com cerca de 350 médiuns ativos.
    O Centro Espírita Luz da Verdade atrai visitantes de todo o país (e do exterior), com cerca de 350 médiuns ativos. Foto: Reprodução/PalmeloTV
  • O centro também promove transmissões online que chegam a reunir quase 2 mil participantes simultâneos.
    O centro também promove transmissões online que chegam a reunir quase 2 mil participantes simultâneos. Foto: Divulgação
  • Geograficamente, Palmelo está inserida na bacia do Ribeirão Caiapó, tributário do Corumbá, com vegetação típica de cerrado.
    Geograficamente, Palmelo está inserida na bacia do Ribeirão Caiapó, tributário do Corumbá, com vegetação típica de cerrado. Foto: Reprodução/PalmeloTV
  • A economia do município é baseada principalmente na agricultura, com destaque para o cultivo de grãos como milho, feijão e café, além da pecuária.
    A economia do município é baseada principalmente na agricultura, com destaque para o cultivo de grãos como milho, feijão e café, além da pecuária. Foto: wikimedia commons Manoel Messias de Sousa
  • Além disso, o turismo religioso e a indústria de laticínios também impulsionam a economia, totalizando um PIB aproximado de R$?55,7?milhões em 2021.
    Além disso, o turismo religioso e a indústria de laticínios também impulsionam a economia, totalizando um PIB aproximado de R$?55,7?milhões em 2021. Foto: Reprodução/PalmeloTV
  • A infraestrutura urbana é organizada, com escolas (pública e privada), hospital municipal, Centro de Saúde, CAPS, creche, casas para idosos, biblioteca e museu de artes.
    A infraestrutura urbana é organizada, com escolas (pública e privada), hospital municipal, Centro de Saúde, CAPS, creche, casas para idosos, biblioteca e museu de artes. Foto: Reprodução/PalmeloTV
  • Anualmente, a cidade recebe eventos como a Semana Espírita e celebrações tradicionais como Festa Junina, Festa de Maria Madalena e o aniversário da cidade.
    Anualmente, a cidade recebe eventos como a Semana Espírita e celebrações tradicionais como Festa Junina, Festa de Maria Madalena e o aniversário da cidade. Foto: Reprodução/Google Street View
