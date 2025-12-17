Assine
Diretor que faria série com Keanu Reeves para a Netflix é condenado por fraude milionária

RF
Redação Flipar
  • Segundo informações da CBS News e do portal Pop Culture, o diretor foi considerado culpado pelo desvio de US$ 11 milhões (aproximadamente R$ 60 milhões) que deveriam ter sido investidos em uma série de ficção científica da Netflix.
    Segundo informações da CBS News e do portal Pop Culture, o diretor foi considerado culpado pelo desvio de US$ 11 milhões (aproximadamente R$ 60 milhões) que deveriam ter sido investidos em uma série de ficção científica da Netflix. Foto: Reprodução/YouTube
  • Calcula-se que a soma das penas pode chegar a até 90 anos de prisão. A sentença definitiva será divulgada em abril de 2026.
    Calcula-se que a soma das penas pode chegar a até 90 anos de prisão. A sentença definitiva será divulgada em abril de 2026. Foto: Freepik
  • Os recursos desviados faziam parte de um projeto encomendado pela Netflix, que passou pelas fases iniciais com os nomes provisórios
    Os recursos desviados faziam parte de um projeto encomendado pela Netflix, que passou pelas fases iniciais com os nomes provisórios "White Horse" e "Conquest". Foto: Divulgação
  • Em um primeiro momento, o ator Keanu Reeves esteve ligado à produção, que chegou a ser anunciada como parcialmente gravada no Brasil, com a participação de profissionais brasileiros no elenco.
    Em um primeiro momento, o ator Keanu Reeves esteve ligado à produção, que chegou a ser anunciada como parcialmente gravada no Brasil, com a participação de profissionais brasileiros no elenco. Foto: Divulgação
  • Segundo as investigações, após já ter recebido US$ 44 milhões para o desenvolvimento, o cineasta solicitou um aporte adicional de US$ 11 milhões para iniciar a produção.
    Segundo as investigações, após já ter recebido US$ 44 milhões para o desenvolvimento, o cineasta solicitou um aporte adicional de US$ 11 milhões para iniciar a produção. Foto: Eyestetix Studio/Unsplash
  • Em vez de aplicar o capital na obra, Rinsch transferiu o dinheiro para contas pessoais.
    Em vez de aplicar o capital na obra, Rinsch transferiu o dinheiro para contas pessoais. Foto: Reprodução/YouTube
  • Metade do valor foi gasto em apenas 60 dias; a outra parte foi investida em criptomoedas, gerando lucros que ele também reteve ilegalmente.
    Metade do valor foi gasto em apenas 60 dias; a outra parte foi investida em criptomoedas, gerando lucros que ele também reteve ilegalmente. Foto: Eivind Pedersen/Pixabay
  • As autoridades apontam que o cineasta gastou um montante de US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 13,22 milhões, na cotação atual) em cinco carros da marca Rolls-Royce e uma Ferrari.
    As autoridades apontam que o cineasta gastou um montante de US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 13,22 milhões, na cotação atual) em cinco carros da marca Rolls-Royce e uma Ferrari. Foto: David Jewiss/Pixabay
  • Rinsch também gastou US$ 1,8 milhão em faturas de cartões de crédito; US$ 3,8 milhões em móveis e antiguidades; e US$ 652 mil em relógios e vestuário.
    Rinsch também gastou US$ 1,8 milhão em faturas de cartões de crédito; US$ 3,8 milhões em móveis e antiguidades; e US$ 652 mil em relógios e vestuário. Foto: Steve Buissinne/Pixabay
  • As autoridades ainda apontam que o cineasta usou US$ 1 milhão (em torno de R$ 5,52 milhões) em honorários advocatícios para processar os próprios produtores da série.
    As autoridades ainda apontam que o cineasta usou US$ 1 milhão (em torno de R$ 5,52 milhões) em honorários advocatícios para processar os próprios produtores da série. Foto: Reprodução
  • Após a condenação, o advogado de defesa, Benjamin Zeman, declarou à imprensa internacional que considera a decisão equivocada.
    Após a condenação, o advogado de defesa, Benjamin Zeman, declarou à imprensa internacional que considera a decisão equivocada. Foto: Imagem gerada por IA
  • Segundo ele, o caso
    Segundo ele, o caso "poderia criar um precedente perigoso para artistas que se envolvem em disputas contratuais e criativas com seus investidores, neste caso uma das maiores empresas de mídia do mundo”. Foto: yousafbhutta/Pixabay
  • Até o dia 17 de dezembro, os produtores afetados pela fraude não haviam se manifestado publicamente sobre o desfecho do caso.
    Até o dia 17 de dezembro, os produtores afetados pela fraude não haviam se manifestado publicamente sobre o desfecho do caso. Foto: Alexander Grey Unsplash
  • Rinsch ficou conhecido principalmente por dirigir o longa-metragem
    Rinsch ficou conhecido principalmente por dirigir o longa-metragem "47 Ronins", lançado em 2013 e também estrelado por Keanu Reeves. Foto: Divulgação/Universal Pictures
  • Carl Erik Rinsch nasceu em Los Angeles, na Califórnia. Quando jovem, estudou nas universidades Brown e Columbia.
    Carl Erik Rinsch nasceu em Los Angeles, na Califórnia. Quando jovem, estudou nas universidades Brown e Columbia. Foto: Reprodução
  • Antes do cinema, Rinsch foi diretor de comerciais e curtas-metragens, como
    Antes do cinema, Rinsch foi diretor de comerciais e curtas-metragens, como "The Gift", de 2010, que ganhou prêmios no Festival de Cannes. Foto: Divulgação
