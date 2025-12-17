Entretenimento
Diretor que faria série com Keanu Reeves para a Netflix é condenado por fraude milionária
-
Segundo informações da CBS News e do portal Pop Culture, o diretor foi considerado culpado pelo desvio de US$ 11 milhões (aproximadamente R$ 60 milhões) que deveriam ter sido investidos em uma série de ficção científica da Netflix. Foto: Reprodução/YouTube
-
Calcula-se que a soma das penas pode chegar a até 90 anos de prisão. A sentença definitiva será divulgada em abril de 2026. Foto: Freepik
-
Os recursos desviados faziam parte de um projeto encomendado pela Netflix, que passou pelas fases iniciais com os nomes provisórios "White Horse" e "Conquest". Foto: Divulgação
-
Em um primeiro momento, o ator Keanu Reeves esteve ligado à produção, que chegou a ser anunciada como parcialmente gravada no Brasil, com a participação de profissionais brasileiros no elenco. Foto: Divulgação
-
-
Segundo as investigações, após já ter recebido US$ 44 milhões para o desenvolvimento, o cineasta solicitou um aporte adicional de US$ 11 milhões para iniciar a produção. Foto: Eyestetix Studio/Unsplash
-
Em vez de aplicar o capital na obra, Rinsch transferiu o dinheiro para contas pessoais. Foto: Reprodução/YouTube
-
Metade do valor foi gasto em apenas 60 dias; a outra parte foi investida em criptomoedas, gerando lucros que ele também reteve ilegalmente. Foto: Eivind Pedersen/Pixabay
-
-
As autoridades apontam que o cineasta gastou um montante de US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 13,22 milhões, na cotação atual) em cinco carros da marca Rolls-Royce e uma Ferrari. Foto: David Jewiss/Pixabay
-
Rinsch também gastou US$ 1,8 milhão em faturas de cartões de crédito; US$ 3,8 milhões em móveis e antiguidades; e US$ 652 mil em relógios e vestuário. Foto: Steve Buissinne/Pixabay
-
As autoridades ainda apontam que o cineasta usou US$ 1 milhão (em torno de R$ 5,52 milhões) em honorários advocatícios para processar os próprios produtores da série. Foto: Reprodução
-
-
Após a condenação, o advogado de defesa, Benjamin Zeman, declarou à imprensa internacional que considera a decisão equivocada. Foto: Imagem gerada por IA
-
Segundo ele, o caso "poderia criar um precedente perigoso para artistas que se envolvem em disputas contratuais e criativas com seus investidores, neste caso uma das maiores empresas de mídia do mundo”. Foto: yousafbhutta/Pixabay
-
Até o dia 17 de dezembro, os produtores afetados pela fraude não haviam se manifestado publicamente sobre o desfecho do caso. Foto: Alexander Grey Unsplash
-
-
Rinsch ficou conhecido principalmente por dirigir o longa-metragem "47 Ronins", lançado em 2013 e também estrelado por Keanu Reeves. Foto: Divulgação/Universal Pictures
-
Carl Erik Rinsch nasceu em Los Angeles, na Califórnia. Quando jovem, estudou nas universidades Brown e Columbia. Foto: Reprodução
-
Antes do cinema, Rinsch foi diretor de comerciais e curtas-metragens, como "The Gift", de 2010, que ganhou prêmios no Festival de Cannes. Foto: Divulgação
-