Polícia aponta filho como autor da morte de Rob Reiner e da esposa

Em 2025, Reiner dirigiu seu último filme, "Isto é Spinal Tap 2", continuação direta do longa que o projetou como cineasta. Como ator, ele também trabalhou em "O Lobo de Wall Street", dirigido por Martin Scorsese, na série de sucesso "O Urso" e no próprio "Isto é Spinal Tap 2". Foto: Divulgac?a?o