Polícia aponta filho como autor da morte de Rob Reiner e da esposa

Redação Flipar
    Segundo as autoridades, o suspeito, de 32 anos, é filho meio do casal e foi formalmente acusado de homicídio, permanecendo detido sem direito a fiança. Rob Reiner, de 78 anos, e Michele Singer, de 68, foram encontrados mortos dentro da própria residência, em LA. Foto: Reproduc?a?o
    O caso causou forte comoção nos Estados Unidos, tanto pela brutalidade do crime quanto pela notoriedade do diretor. A polícia não divulgou detalhes sobre a motivação nem sobre a dinâmica do crime. Foto: Wikimedia Commons/Tony Webster
    Segundo informações reveladas pela revista People, os corpos foram descobertos pela filha do casal, Romy, na tarde de 14 de dezembro. Foto: Reproduc?a?o
    De acordo com a polícia, o caso é tratado como homicídio, já que ambos apresentavam ferimentos causados por arma branca. A família divulgou uma nota confirmando as "mortes trágicas" e pedindo "privacidade neste momento incrivelmente difícil". Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Ainda segundo a revista People, o filho do casal, Nick Reiner, de 32 anos, seria o principal suspeito. Rob Reiner era filho do diretor e comediante Carl Reiner e casado com a fotógrafa Michele Singer desde 1989. Foto: Reproduc?a?o
    Nascido em Nova York, em 6 de março de 1947, Reiner ficou conhecido por dirigir filmes de sucesso e atuar em séries populares nos Estados Unidos. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Ele iniciou a carreira ainda na infância como ator e, ao longo de mais de seis décadas, foi construindo uma trajetória marcante também como diretor, roteirista e produtor. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
    Seus primeiros trabalhos foram em séries de TV nos anos 1960. Em 1967, fez sua estreia nos cinemas atuando no filme "Enter Laughing", o qual foi dirigido pelo seu pai. Foto: Reprodução
    Na década de 1970, Rob Reiner ganhou fama ao atuar na série de comédia "Tudo em Família", participando das nove temporadas. Foto: Reprodução
    Apesar de ter estreado como diretor em 1974, foi com a comédia "Isto é Spinal Tap", de 1984, que Reiner começou a ganhar prestígio como cineasta. Foto: Reproduc?a?o
    Depois, dirigiu "Garota Sinal Verde", de 1985, e "Conta Comigo", de 1986, que se tornou um clássico filme de amadurecimento adolescente. Outros de seus trabalhos como diretor incluem "A Princesa Prometida", de 1987, e "Harry e Sally: Feitos um para o Outro". Foto: Divulgação/Columbia Pictures
  • "Harry e Sally", aliás, não só é considerada uma das melhores comédias românticas de todos os tempos, como é tido como o filme que popularizou o gênero. Em 1990, Reiner dirigiu "Louca Obsessão", suspense baseado em uma das obras de Stephen King. Foto: Reprodução
    Outro grande sucesso dirigido por Rob Reiner foi o drama jurídico "Questão de Honra" - indicado a quatro Oscars -, lançado em 1992 e estrelado por Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. Foto: Reproduc?a?o
    Em 2015, Reiner dirigiu aquele que ele considera o seu filme mais "pessoal": "Being Charlie", inspirado nas experiÃªncias do seu filho Nick como dependente quÃ­mico. Foto: Divulgac?a?o
    Em 2025, Reiner dirigiu seu último filme, "Isto é Spinal Tap 2", continuação direta do longa que o projetou como cineasta. Como ator, ele também trabalhou em "O Lobo de Wall Street", dirigido por Martin Scorsese, na série de sucesso "O Urso" e no próprio "Isto é Spinal Tap 2". Foto: Divulgac?a?o
    Antes de conhecer Michele Singer, Reiner foi casado por 10 anos com a atriz e diretora Penny Marshall, de quem adotou a filha, Tracy Reiner. Ele e Michele se conheceram durante as gravações de "Harry e Sally". Juntos, eles tiveram três filhos: os meninos Jake e Nick, e a menina Romy. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
