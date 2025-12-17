Monsenhor Waldir, tio do humorista Tom Cavalcante, pode se tornar santo

O encerramento dessa etapa foi marcado por uma cerimÃŽnia realizada na PraÃ§a do SantuÃ¡rio do Sagrado CoraÃ§Ã£o de Jesus, no municÃ­pio de Marco, no CearÃ¡, local onde Monsenhor Waldir exerceu seu ministÃ©rio por quase 40 anos e construiu uma relaÃ§Ã£o profunda com a comunidade local. Foto: ReproduÃ§Ã£o de Redes Sociais