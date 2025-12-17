Celebridades e TV
Monsenhor Waldir, tio do humorista Tom Cavalcante, pode se tornar santo
A documentação reunida será enviada ao Vaticano, que dará sequência à análise que pode levar ao reconhecimento oficial de sua santidade pela Igreja Católica. Foto: Reprodução de Redes Sociais
Monsenhor Waldir nasceu em Sobral, no norte do Ceará, em 2 de fevereiro de 1931. Além de sua relevância no campo religioso, ele é lembrado pelo parentesco com Tom Cavalcante, um dos principais nomes do humor brasileiro. Foto: Reprodução de Redes Sociais
Antônio José Rodrigues Cavalcante, conhecido nacionalmente como Tom Cavalcante, nasceu em Fortaleza em 8 de março de 1962 e construiu uma trajetória marcada pela versatilidade artística. Foto: Divulgação
-
O interesse pela comédia surgiu ainda na adolescência. Em 1976, aos 14 anos, Tom começou a se apresentar em bares do Ceará, levando ao público números de humor baseados em esquetes e imitações de artistas conhecidos. Foto: Reprodução de Youtube
-
O momento de virada na sua carreira ocorreu em 1989, quando Tom Cavalcante conheceu Chico Anysio, que o convidou a ir ao Rio de Janeiro para integrar o elenco do “Chico Anysio Show”. Foto: Reprodução de Youtube
-
Com o encerramento do programa, passou a fazer parte da “Escolinha do Professor Raimundo”, onde ganhou grande popularidade ao interpretar o personagem João Canabrava, um bêbado criado por ele próprio. Foto: Divulgação
-
Na década de 1990, consolidou-se como figura constante na televisão e, em 1996, foi convidado por Daniel Filho para integrar o elenco do humorístico “Sai de Baixo”, vivendo o porteiro Ribamar. Foto: Divulgação
-
Em 2000, conquistou seu primeiro programa solo na TV Globo, o “Megatom”, exibido nas tardes de domingo, mas a atração saiu do ar em maio de 2001. Foto: Reprodução de Youtube
-
Em seguida, passou a integrar o elenco do “Zorra Total”, enquanto aguardava a oportunidade de retomar um projeto próprio. Foto: Reprodução de Youtube
-
Em 2004, Tom Cavalcante aceitou o convite da RecordTV e estreou no horário nobre com o “Show do Tom”, exibido diariamente e marcado pela mistura de humor com elementos de programas de auditório. Foto: Divulgação
-
A atração trouxe quadros de destaque, como a paródia do reality show “O Aprendiz”, intitulada “O Infeliz”. Além do programa principal, protagonizou especiais de fim de ano e, em 2009, estrelou a sitcom “Louca Família”, exibida por duas temporadas. Foto: Divulgação
-
Em 18 de novembro de 2011, anunciou sua saída da Record e se mudou para os Estados Unidos. Durante esse período, produziu de forma independente o curta-metragem “Pizza Me Mafia”, no qual interpretou três personagens diferentes. Foto: Divulgação
-
Após uma breve passagem pelo Brasil para apresentações teatrais, Tom Cavalcante retornou definitivamente ao país em 2015 e assinou contrato com o canal pago Multishow, onde atuou na sitcom “#PartiuShopping”. Foto: Reprodução de Vídeo Globoplay
-
No ano seguinte, protagonizou “Casa dos Políticos”, uma sátira à corrupção no Brasil e ao reality “Casa dos Artistas”, e estreou o programa de auditório “Multi Tom”, exibido até o final de 2017. Foto: Divulgação
-
No fim de 2023, após 12 anos afastado da emissora, Tom Cavalcante retornou à Record para apresentar o especial “Família Record” e comandar o game show “Acerte ou Caia!”, formato inspirado na Roleta Russa e que já havia sido exibido anteriormente pelo canal, marcando mais um capítulo em sua longa trajetória na televisão brasileira. Foto: Reprodução de Vídeo SBT