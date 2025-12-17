Celebridades e TV
Aparição rápida em obra sobre Daniella Perez não gera dano moral; entenda
O autor da ação havia participado de uma comunidade religiosa que acolheu Guilherme de Pádua, autor do crime, após o cumprimento da pena e já tinha autorizado a veiculação do registro em uma reportagem de TV aberta. Foto: Instagram @gloriafperez
Para os ministros, o documentário tem caráter informativo e aborda um crime de grande repercussão nacional, o que justifica o interesse público. A relatora Nancy Andrighi destacou que não houve uso degradante da imagem nem prejuízo à honra do autor. Foto: Instagram @gloriafperez
A autora de novelas Gloria Perez, uma das mais respeitadas da teledramaturgia brasileira, fez 77 anos em 25 de setembro de 2025. Datas comemorativas acentuam a saudade da filha Daniella Perez, assassinada há 32 anos. Foto: reprodução instagram
No fim de agosto, a autora se emocionou ao conhecer a filha de uma das melhores amigas de Daniella. Ao ver a jovem, a autora declarou: “teria uma netinha assim”, lembrando com carinho da filha morta violentamente em 1992. Foto: Reprodução Instagram
Afinal, Glória viveu a dor da perda da filha numa situação trágica, em 1992, quando a jovem foi assassinada pelo ator Guilherme de Pádua e pela mulher dele, Paula Thomaz. Foto:
Recentemente, o ator Raul Gazolla desabafou durante entrevista à revista Veja e disse que celebrou a morte de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez. "Eu agradeci ao universo e disse: ‘Poxa, o mundo respira melhor hoje. Partiu alguém que nem deveria ter nascido’”, declarou. Foto: Reprodução Instagram
Raul Gazolla e Daniella Perez se casaram em 1990, após se conhecerem nos bastidores da televisão. Viveram juntos até o trágico assassinato dela. Gazolla defende mudanças na lei brasileira. "Assassinos como ele (e Paula Thomaz) não podem conviver na sociedade, têm que ter prisão perpétua", disse o ator. Foto:
Guilherme de Pádua morreu em 6/11/2022, mas, pouco antes de sua morte, gravou um vídeo que revoltou os artistas. O crime brutal foi cometido em 28/12/1992. E 30 anos depois o assassino gravou o vídeo com declarações de culpa e pedido de desculpas pela internet. Foto: Youtube Canal Record TV
Na ocasião, a HBO Max lançou o documentário "Pacto Brutal", que fala sobre o assassinato de Daniella Perez. Guilherme de Pádua já estava solto e tinha voltado a lidar com muitas críticas, cancelamentos e ameaças. Foto: Divulgação
Pádua prometeu que nunca mais falaria do assunto. Mas mudou de ideia. Em 2/8/2022, no Youtube, ele fez um extenso pedido de desculpas. Falou que tinha problemas psicológicos. Foto: Reprodução de TV
"Talvez eu nunca tenha uma oportunidade real de pedir perdão. Por isso, Gloria Perez (mãe de Daniella), eu te peço perdão por todo o sofrimento que te causei. Jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Raul Gazolla (marido de Daniella), eu te peço perdão." Foto: Reprodução de TV
O vídeo de Pádua revoltou famosos. O ator Marcelo Serrado, por exemplo, comentou com emojis de vômito. Já a apresentadora e atriz Adriane Galisteu resumiu: "Não consigo nem olhar para a cara dele." Foto: Reprodução @marceloserrado1
Na época do assassinato, Guilherme de Pádua assediava Daniella para convencer a mãe dela, a autora Glória Perez, a aumentar o seu papel na novela. Dias antes do assassinato, ele soube que seu papel seria reduzido. Foto: Reprodução @gloriafperez
Ele e a esposa Paula Thomaz fecharam Daniella na saída de um posto de gasolina, a obrigaram a entrar num carro e a levaram para um matagal. Os laudos apontam que Daniella recebeu 18 golpes. Na época, muito se falou em tesoura, mas a arma foi um punhal. Foto: Reprodução Instagram
Antes do assassinato, Pádua tinha feitos pápeis pequenos no cinema e na televisão. Ele fazia par romântico com Daniella na novela. Daniella Perez tinha 22 anos. Guilherme foi condenado a 19 anos de cadeia, mas só cumpriu um terço da pena e ganhou liberdade. Foto: YouTube/Jaqueline Guerreiro
Daniella já tinha outros trabalhos na TV antes de ser assassinada. Ela também era bailarina e filha de Glória Perez com Luiz Carlos Saupiquet Perez. Depois da morte de Daniella, o casal teve mais dois filhos. Foto: Reprodução
Glória Perez nasceu em 25/9/1948 em Rio Branco (AC) e tem histórico de escrever novelas com núcleos em dois estados do Brasil ou dois países. Foi assim em "O Clone", "Caminho das Índias", "América", "Salve Jorge" e "A Força do Querer". Foto: Reprodução Instagram
A novela mais recente dela na Globo foi "Travessia", que ficou no ar de outubro de 1922 até 5 de maio de 2023. "Travessia" teve 179 capítulos. No elenco, Vanessa Giácomo, Rodrigo Lombardi, Drica Moraes, Alexandre Nero, Ailton Graça e Marcos Caruso, entre outros. Foto: Reprodução Instagram @gloriafperez