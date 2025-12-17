Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Município de Itu, apelidado de ‘Cidade dos Exageros’, tem alta qualidade de vida e atrações turísticas curiosas

RF
Redação Flipar
  • Trata-se de Itu, um dos municípios mais antigos do estado com cerca de 174 mil habitantes. Conheça mais sobre esse lugar fascinante!
    Trata-se de Itu, um dos municípios mais antigos do estado com cerca de 174 mil habitantes. Conheça mais sobre esse lugar fascinante! Foto: - Webysther Nunes/Wikimédia Commons
  • Itu é conhecida por ter um patrimônio colonial preservado, importância histórica, natureza exuberante e forte identidade cultural.
    Itu é conhecida por ter um patrimônio colonial preservado, importância histórica, natureza exuberante e forte identidade cultural. Foto: Victor Lopes/Wikimédia Commons
  • Com boa qualidade de vida, o município se destaca em áreas como educação, saúde, renda e lazer, sendo atrativo tanto para moradores quanto para turistas.
    Com boa qualidade de vida, o município se destaca em áreas como educação, saúde, renda e lazer, sendo atrativo tanto para moradores quanto para turistas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Minhas Rotas e Viagens
  • O nome Itu, do tupi
    O nome Itu, do tupi "Utu-Guaçu" ou "Itu-Guaçu", significa "grande queda d'água", em referência a cachoeiras e mananciais da região. Foto: Reprodução do Youtube Canal Minhas Rotas e Viagens
  • Itu integra a Região Metropolitana de Sorocaba e fica em uma posição estratégica, próxima a municípios como Salto, Indaiatuba, Sorocaba e Jundiaí.
    Itu integra a Região Metropolitana de Sorocaba e fica em uma posição estratégica, próxima a municípios como Salto, Indaiatuba, Sorocaba e Jundiaí. Foto: Divulgação
  • Fundada oficialmente em 1610 por Domingos Fernandes com a inauguração da Capela de Nossa Senhora da Candelária, a cidade tem uma história rica.
    Fundada oficialmente em 1610 por Domingos Fernandes com a inauguração da Capela de Nossa Senhora da Candelária, a cidade tem uma história rica. Foto: Divulgação
  • É conhecida como o
    É conhecida como o "Berço da República" por ter sediado a Convenção Republicana em 1873, um marco fundamental para a Proclamação da República em 1889. Foto: Reprodução do Youtube Canal Minhas Rotas e Viagens
  • Na época do Brasil Colônia e Império, devido à riqueza gerada pela cafeicultura, a cidade chegou a ser uma das mais ricas do estado, lar de muitos Barões do Café e personalidades importantes.
    Na época do Brasil Colônia e Império, devido à riqueza gerada pela cafeicultura, a cidade chegou a ser uma das mais ricas do estado, lar de muitos Barões do Café e personalidades importantes. Foto: Reprodução do Youtube Canal Minhas Rotas e Viagens
  • Atualmente, Itu é mais famosa pelo apelido de
    Atualmente, Itu é mais famosa pelo apelido de "Cidade dos Exageros", fama que surgiu na década de 1970, popularizada pelo comediante Francisco Flaviano de Almeida, o Simplício, em um programa de televisão. Foto: Divulgação
  • A cidade abraçou o título e passou a abrigar atrações
    A cidade abraçou o título e passou a abrigar atrações "gigantes", que se tornaram pontos turísticos. Foto: Reprodução/TV TEM
  • O Orelhão gigante, o Semáforo gigante, o Lápis gigante e outros monumentos que brincam com a ideia do exagero, atraindo visitantes de todas as idades.
    O Orelhão gigante, o Semáforo gigante, o Lápis gigante e outros monumentos que brincam com a ideia do exagero, atraindo visitantes de todas as idades. Foto: enioprado/Wikimédia Commons
  • A cidade também se destaca pelo turismo cultural, religioso e ecológico. São várias áreas verdes, parques e fazendas históricas que remetem ao período do ciclo do café, além de espaços voltados ao lazer e ao contato com a natureza.
    A cidade também se destaca pelo turismo cultural, religioso e ecológico. São várias áreas verdes, parques e fazendas históricas que remetem ao período do ciclo do café, além de espaços voltados ao lazer e ao contato com a natureza. Foto: Divulgação
  • O Parque Geológico do Varvito, por exemplo, é um importante ponto turístico e geológico, com formações rochosas raras que atraem pesquisadores e curiosos.
    O Parque Geológico do Varvito, por exemplo, é um importante ponto turístico e geológico, com formações rochosas raras que atraem pesquisadores e curiosos. Foto: Webysther Nunes/Wikimédia Commons
  • Já o Parque Maeda é conhecido nacionalmente por oferecer atividades de lazer, pesca e eventos culturais, além de valorizar a cultura japonesa, presente na região.
    Já o Parque Maeda é conhecido nacionalmente por oferecer atividades de lazer, pesca e eventos culturais, além de valorizar a cultura japonesa, presente na região. Foto: felipelimasp/Wikimédia Commons
  • Outros lugares de destaque em Itu incluem a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária e o Museu Republicano de Itu, importante prédio do século 19, palco da Convenção de 1873.
    Outros lugares de destaque em Itu incluem a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária e o Museu Republicano de Itu, importante prédio do século 19, palco da Convenção de 1873. Foto: OS2Warp/Wikimédia Commons
  • O Espaço Fábrica São Luiz é uma antiga fábrica de tecidos inaugurada em 1869 e que hoje é um patrimônio histórico e centro cultural.
    O Espaço Fábrica São Luiz é uma antiga fábrica de tecidos inaugurada em 1869 e que hoje é um patrimônio histórico e centro cultural. Foto: Wikimedia Commons/Rejane Sarmento
  • Com clima ameno na maior parte do ano e hospitalidade reconhecida, Itu combina tradição e modernidade, tornando-se um destino completo para quem busca história, cultura, lazer e qualidade de vida no interior paulista.
    Com clima ameno na maior parte do ano e hospitalidade reconhecida, Itu combina tradição e modernidade, tornando-se um destino completo para quem busca história, cultura, lazer e qualidade de vida no interior paulista. Foto: Webysther Nunes/Wikimédia Commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay