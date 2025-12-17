Celebridades e TV
Um século de vida e ‘segredo para a juventude’: lenda de Hollywood, Dick Van Dyke completa 100 anos
O artista costuma atribuir sua longevidade a uma postura positiva diante da vida e ao hábito de não se estressar. Veja outras curiosidades sobre a vida do ator! Foto: Reproduc?a?o/Instagram
Antes de se tornar ator, Van Dyke foi locutor de rádio e performer em shows para as tropas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Foto: Wikimedia Commons/Autor Desconhecido
Sua grande estreia na Broadway veio em 1960 com o musical "Bye Bye Birdie", no papel principal de Albert Peterson. Foto: Bureau of Industrial Service
De cara, o papel lhe rendeu o Prêmio Tony de Melhor Ator Coadjuvante em Musical. Foto: Reprodução
Sua trajetória na TV americana tem início em 1961, com a série "The Dick Van Dyke Show", na qual interpretou o roteirista Rob Petrie. Foto: Reprodução
O programa é até hoje considerado um dos maiores clássicos da televisão, elogiado pelo roteiro inteligente, pelo retrato moderno da vida familiar e pelo timing cômico impecável de seu protagonista. Foto: Reproduc?a?o
O sucesso da série rendeu a Van Dyke vários prêmios Emmy e consolidou sua imagem como um dos maiores comediantes da TV. Foto: Reproduc?a?o
No cinema, Van Dyke alcançou fama mundial ao interpretar Bert, o simpático e atrapalhado faz-tudo de "Mary Poppins", no clássico da Disney de 1964. Foto: Reprodução
A atuação se tornou icônica, especialmente pelas sequências musicais e de dança que evidenciaram sua extraordinária habilidade corporal. Foto: Reprodução
Van Dyke também marcou época em filmes como "O Mordomo Trapaceiro", de 1967, e "Glória e Lágrimas de um Cômico", de 1969. Foto: Reproduc?a?o
Na aventura musical "O Calhambeque Mágico", de 1968, Van Dyke fez sucesso interpretando o inventor Caractacus Potts. Foto: Reprodução
Nos anos 1990, Van Dyke conquistou uma nova geração ao estrelar a série policial "Diagnosis Murder", na qual deu vida ao Dr. Mark Sloan. Foto: Reproduc?a?o
Van Dyke também fez aparições em filmes conhecidos como "Dick Tracy", de 1990, "Uma Noite no Museu", de 2006, e "Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba", de 2014. Foto: Reproduc?a?o
Em 2018, Van Dyke retornou à Disney para viver Mr. Dawes Jr. em "O Retorno de Mary Poppins". Foto: Reprodução
Em 2021, o ator foi premiado com o prestigiado Kennedy Center Honors — concedido a artistas e grupos artísticos por suas contribuições ao longo da vida para a cultura americana. Foto: Flickr - Gage Skidmore
Além do talento artístico, sua trajetória também inclui momentos pessoais difíceis, como a luta contra o tabagismo e o alcoolismo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Na vida pessoal, Van Dyke foi casado por 36 anos com sua primeira esposa, Margerie Willett, com tem teve seus quatro filhos. Depois, viveu um matrimônio de 33 anos com a atriz Michelle Triola Marvin — ela morreu em 2009. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
Em reconhecimento pelo seu trabalho, Van Dyke foi introduzido no Television Hall of Fame em 1995. Também recebeu o Prêmio Honorário do Sindicado dos Atores e uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2012. Foto: Wikimedia Commons/ Gage Skidmore