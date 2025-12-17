Assine
overlay
Início Galeria
Celebridades e TV

Um século de vida e ‘segredo para a juventude’: lenda de Hollywood, Dick Van Dyke completa 100 anos

RF
Redação Flipar
  • O artista costuma atribuir sua longevidade a uma postura positiva diante da vida e ao hábito de não se estressar. Veja outras curiosidades sobre a vida do ator!
    O artista costuma atribuir sua longevidade a uma postura positiva diante da vida e ao hábito de não se estressar. Veja outras curiosidades sobre a vida do ator! Foto: Reproduc?a?o/Instagram
  • Antes de se tornar ator, Van Dyke foi locutor de rádio e performer em shows para as tropas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial.
    Antes de se tornar ator, Van Dyke foi locutor de rádio e performer em shows para as tropas dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Foto: Wikimedia Commons/Autor Desconhecido
  • Sua grande estreia na Broadway veio em 1960 com o musical
    Sua grande estreia na Broadway veio em 1960 com o musical "Bye Bye Birdie", no papel principal de Albert Peterson. Foto: Bureau of Industrial Service
  • De cara, o papel lhe rendeu o Prêmio Tony de Melhor Ator Coadjuvante em Musical.
    De cara, o papel lhe rendeu o Prêmio Tony de Melhor Ator Coadjuvante em Musical. Foto: Reprodução
  • Sua trajetória na TV americana tem início em 1961, com a série
    Sua trajetória na TV americana tem início em 1961, com a série "The Dick Van Dyke Show", na qual interpretou o roteirista Rob Petrie. Foto: Reprodução
  • O programa é até hoje considerado um dos maiores clássicos da televisão, elogiado pelo roteiro inteligente, pelo retrato moderno da vida familiar e pelo timing cômico impecável de seu protagonista.
    O programa é até hoje considerado um dos maiores clássicos da televisão, elogiado pelo roteiro inteligente, pelo retrato moderno da vida familiar e pelo timing cômico impecável de seu protagonista. Foto: Reproduc?a?o
  • O sucesso da série rendeu a Van Dyke vários prêmios Emmy e consolidou sua imagem como um dos maiores comediantes da TV.
    O sucesso da série rendeu a Van Dyke vários prêmios Emmy e consolidou sua imagem como um dos maiores comediantes da TV. Foto: Reproduc?a?o
  • No cinema, Van Dyke alcançou fama mundial ao interpretar Bert, o simpático e atrapalhado faz-tudo de
    No cinema, Van Dyke alcançou fama mundial ao interpretar Bert, o simpático e atrapalhado faz-tudo de "Mary Poppins", no clássico da Disney de 1964. Foto: Reprodução
  • A atuação se tornou icônica, especialmente pelas sequências musicais e de dança que evidenciaram sua extraordinária habilidade corporal.
    A atuação se tornou icônica, especialmente pelas sequências musicais e de dança que evidenciaram sua extraordinária habilidade corporal. Foto: Reprodução
  • Van Dyke também marcou época em filmes como
    Van Dyke também marcou época em filmes como "O Mordomo Trapaceiro", de 1967, e "Glória e Lágrimas de um Cômico", de 1969. Foto: Reproduc?a?o
  • Na aventura musical
    Na aventura musical "O Calhambeque Mágico", de 1968, Van Dyke fez sucesso interpretando o inventor Caractacus Potts. Foto: Reprodução
  • Nos anos 1990, Van Dyke conquistou uma nova geração ao estrelar a série policial
    Nos anos 1990, Van Dyke conquistou uma nova geração ao estrelar a série policial "Diagnosis Murder", na qual deu vida ao Dr. Mark Sloan. Foto: Reproduc?a?o
  • Van Dyke também fez aparições em filmes conhecidos como
    Van Dyke também fez aparições em filmes conhecidos como "Dick Tracy", de 1990, "Uma Noite no Museu", de 2006, e "Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba", de 2014. Foto: Reproduc?a?o
  • Em 2018, Van Dyke retornou à Disney para viver Mr. Dawes Jr. em
    Em 2018, Van Dyke retornou à Disney para viver Mr. Dawes Jr. em "O Retorno de Mary Poppins". Foto: Reprodução
  • Em 2021, o ator foi premiado com o prestigiado Kennedy Center Honors — concedido a artistas e grupos artísticos por suas contribuições ao longo da vida para a cultura americana.
    Em 2021, o ator foi premiado com o prestigiado Kennedy Center Honors — concedido a artistas e grupos artísticos por suas contribuições ao longo da vida para a cultura americana. Foto: Flickr - Gage Skidmore
  • Além do talento artístico, sua trajetória também inclui momentos pessoais difíceis, como a luta contra o tabagismo e o alcoolismo.
    Além do talento artístico, sua trajetória também inclui momentos pessoais difíceis, como a luta contra o tabagismo e o alcoolismo. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Na vida pessoal, Van Dyke foi casado por 36 anos com sua primeira esposa, Margerie Willett, com tem teve seus quatro filhos. Depois, viveu um matrimônio de 33 anos com a atriz Michelle Triola Marvin — ela morreu em 2009.
    Na vida pessoal, Van Dyke foi casado por 36 anos com sua primeira esposa, Margerie Willett, com tem teve seus quatro filhos. Depois, viveu um matrimônio de 33 anos com a atriz Michelle Triola Marvin — ela morreu em 2009. Foto: Reproduc?a?o/YouTube
  • Em reconhecimento pelo seu trabalho, Van Dyke foi introduzido no Television Hall of Fame em 1995. Também recebeu o Prêmio Honorário do Sindicado dos Atores e uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2012.
    Em reconhecimento pelo seu trabalho, Van Dyke foi introduzido no Television Hall of Fame em 1995. Também recebeu o Prêmio Honorário do Sindicado dos Atores e uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood em 2012. Foto: Wikimedia Commons/ Gage Skidmore
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay