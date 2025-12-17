Automobilismo e carros
Rubens Barrichello é reconhecido como campeão legítimo da Fórmula 1 de 2009; entenda o que houve
Para contextualizar, esse campeonato é definido pela soma dos pontos conquistados pelos dois pilotos de cada equipe ao longo da temporada. Foto: Youtube/ FORMULA 1
Embora o título de pilotos tenha ficado com Jenson Button, Barrichello foi peça essencial para o sucesso da equipe, que usava motores Mercedes e o inovador difusor duplo. Foto: Wikimedia Commons / Morio
A Brawn GP, que surgiu após a saída da Honda, surpreendeu o mundo ao dominar a temporada e superar potências como Renault e Ferrari. Button somou 95 pontos, Sebastian Vettel fez 84, e Barrichello terminou em terceiro com 77, garantindo seu nome entre os grandes da categoria. Foto: Wikimedia Commons / Pat Guiney
Alvo de memes durante a carreira, Barrichello chegou a declarar que os brasileiros "não sabem brincar" e teve que aturar gozações. Mas ele encara desafios. Pouco mais de um ano após se tornar embaixador de uma empresa de tecnologia especializada em soluções para o setor de iGaming, ele colhe louros de uma boa reputação. Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS
Em abril de 2024, ele tornou-se diretor não-executivo da SOFTWISS para a América Latina, com foco em conectar a marca às comunidades tecnológica e esportiva. Desde então, tem promovido encontros estratégicos e diálogos sobre excelência profissional. Essa parceria evoluiu para uma relação multidimensional com base em negócios. Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS
Rubens liderou ações para aproximar do público a líder global em tecnologia para iGaming. E sempre de forma genuína. Um dos destaques foi o Family Track Day, realizado em um autódromo na França. Lá, ele, sua família e parceiros da marca viveram momentos especiais e marcantes. Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS
A conexão também se fortaleceu em ações solidárias. Diante das enchentes que assolaram o Sul do Brasil, Rubens teve papel ativo na campanha Help Brazil. A iniciativa foi organizada pela SOFTWISS com apoio da comunidade global de iGaming. Foto: Foto Reprodução
A campanha arrecadou fundos e ofereceu suporte logístico às vítimas das enchentes, reforçando o compromisso da marca e de Rubens com causas sociais. O impacto foi além dos negócios, alcançando toda a comunidade. Foto: Reprodução redes sociais
Durante o projeto SOFTWISS Excellence Talks, Rubens Barrichello compartilhou aprendizados de sua trajetória e reflexões sobre a busca contínua pela excelência. O evento destacou o valor do desenvolvimento pessoal e profissional dentro da empresa. Foto: Foto Reprodução
A família, parte essencial da vida de Rubinho, também se uniu à parceria. Em 2025, seu filho Eduardo Barrichello passou a representar a marca no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), reforçando os laços entre esporte e legado familiar. Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS
No início do segundo ano de parceria, Rubens Barrichello foi o palestrante principal da empresa em um evento intitulado “Success is Who You Race With” ("Sucesso é com quem você corre"). O piloto trouxe, assim, reflexões sobre liderança, consistência e a importância de estar cercado por pessoas que compartilham seus valores. Foto: Divulgação SOFTSWISS
"Para ser um vencedor, é preciso ser consistente, trabalhar duro todos os dias e estar cercado por pessoas que que acreditam nos mesmos princípios", destacou Rubens Barrichello em sua palestra. A fala foi recebida com entusiasmo por líderes do setor e fãs do automobilismo presentes no evento. Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS
O anúncio da parceria em 2024 aconteceu dois meses após Rubens Barrichello compartilhar nas redes sociais a perda de seu cachorro, causada pela ingestão de bitucas de cigarro. O piloto aproveitou o momento para conscientizar sobre os riscos do descarte inadequado de resíduos. Foto: Foto Reprodução
Em outubro de 2023, Rubens Barrichello também atuou fora das pistas. Participou de uma campanha do governo de São Paulo sobre segurança no trânsito, com o slogan: "Acelerar nas pistas é esporte. Nas ruas, nem pensar". Foto: Foto Divulgação SOFTSWISS
Mesmo com novos rumos profissionais, Barrichello segue ativo nas pistas. Ele participou de etapas da Stock Car, categoria na qual já conquistou dois títulos: em 2014 e 2022. Foto: Foto Reprodução
Em novembro de 2024, Rubens revelou que aceitaria retornar à Fórmula 1 como companheiro de Fernando Alonso na Aston Martin. Aos 52 anos, ele se tornaria o sétimo piloto mais velho da história da categoria. "Se Fernando quiser que eu seja seu companheiro de equipe, estarei preparado", declarou o brasileiro na ocasião. Foto: Reprodução/@rubarrichello
Como podemos notar, Rubens Barrichello transcende o automobilismo e mantém forte conexão com o público brasileiro, pela sua trajetória inspiradora e valores pessoais. O Flipar relembra momentos marcantes e curiosidades da carreira do piloto, que segue acelerando dentro e fora das pistas. Foto: Divulgação SOFTSWISS
Em 1º de maio de 1994, o Brasil perdeu Ayrton Senna em um trágico acidente no GP de San Marino, na Itália. Poucos lembram, porém, que dois dias antes, durante os treinos de sexta-feira, outra tragédia quase ocorreu: Rubens Barrichello sofreu um grave acidente que por pouco não terminou de forma fatal. Foto: Reprodução/@oficialayrtonsenna
Seu carro decolou após tocar numa zebra, bater na barreira de pneus e depois nas telas de proteção, antes de capotar. Foto: Reprodução/@rubarrichello
Em 2000, após mostrar grande desempenho na Stewart, Barrichello é contratado para correr pela lendária Ferrari, ainda considerada a maior equipe de automobilismo de todos os tempos. Foto: Divulgação
Na escuderia italiana ele foi duas vezes vice-campeão mundial e também venceu nove Grandes Prêmios, entre eles o primeiro de sua carreira, que foi o GP da Alemanha de 2000. Foto: Reprodução/@rubarrichello
Durante o Grande Prêmio da Áustria de 2002 ocorreu um dos momentos mais marcantes e difíceis de lidar na carreira do piloto brasileiro na sua carreira. Foto: Reprodução/@rubarrichello
Isso porque ele liderava a prova e entregou a posição da corrida para Schumacher, seu companheiro de equipe. A ordem foi da própria equipe e Rubens fez questão de deixar o alemão ficar na frente justamente nos últimos metros da corrida. Foto: Reprodução/@rubarrichello
A frase marcante foi do narrador Cléber Machado, que falou “Hoje não, hoje não … hoje sim", com enorme decepção. Foto: Reprodução/ Sportv
Depois de defender a Ferrari por seis anos, Barrichello foi para a Honda, em 2006. Foto: Reprodução/@rubarrichello
Foram três anos na equipe japonesa e nesse período subiu ao pódio apenas uma vez, sendo assim anos difíceis para o piloto brasileiro. Foto: Divulgação
A trajetória do competidor brasileiro na Fórmula 1 começou em 1993. Foto: Reprodução/@rubarrichello
Para quem gosta de números, Rubinho percorreu 14.463 voltas na elite do automobilismo. Foto: Reprodução/@rubarrichello
Ao todo, foram 325 corridas disputadas, um número que foi recorde na modalidade por muito tempo. Foto: Reprodução/@rubarrichello
A primeira vitória aconteceu no dia 31 de julho de 2000, um dia inesquecível para Rubens Barrichello. Foto: Reprodução/@rubarrichello
Ao longo de sua carreira, Rubinho conquistou 11 vitórias, sendo um dos mais importantes de sua época. Foto: Reprodu/@rubarrichelloção
Além das vitórias, o piloto brasileiro também tem em sua carreira 14 pole positions. Foto: Reprodução/@rubarrichello
Outra marca pra lá de marcante em sua trajetória na Fórmula 1 são os 68 pódiuns. Ou seja, em quase 70 corridas ele esteve entre os 3 melhores. Foto: Reprodução/@rubarrichello
Vale destacar que o piloto brasileiro esteve em 19 temporadas na fórmula 1. Foto:
Muita gente só valoriza quem é campeão, mas como não elogiar e prestigiar o ex-piloto, que por duas vezes foi vice-campeão mundial (2002 e 2004). Foto: Reprodução/@rubarrichello
Depois que se aposentou da Fórmula 1, Rubinho entrou de cabeça em novos desafios na carreira e, ente eles, sagrou-se bicampeão da Stock Car, em 2014 e 2022. Foto: Reprodução/@rubarrichello