Morre o homem que ganhou fama como “o maior mentiroso do Brasil”

Em 1994, Marcelo era foragido e estava num hotel quando descobriu que havia um time hospedado ali. Ele vestiu um agasalho da Seleção Brasileira (era ano de Copa) e disse aos jogadores que era olheiro da CBF. Saiu do hotel no ônibus do clube e assistiu ao jogo de camarote. Quando a polícia chegou, ele estava longe. Foto: Reprodução YouTube Eliezer Tymniak