Galeria
Alteração no oceano pode fazer Europa enfrentar ‘era do gelo’; entenda
-
Segundo o estudo, o sistema de correntes oceânicas que regula o calor no Hemisfério Norte está próximo de um ponto de ruptura. Foto: Pexels/Pixabay
-
Isso significa que a Circulação Meridional de Revolvimento Meridional do Atlântico, conhecida pela sigla Amoc, pode entrar em colapso completo após 2100 caso as emissões de gases do efeito estufa permaneçam elevadas. Foto: Pexels/Pixabay
-
Esse sistema inclui a Corrente do Golfo, responsável por manter o clima da Europa Ocidental mais ameno. Foto: Pexels/Aleksandar Pasaric
-
O risco é tão iminente que autoridades da Islândia já classificaram o fenômeno como uma ameaça existencial à segurança nacional. Foto: Marika Bellavance/Unsplash
-
-
Segundo os cientistas, a Amoc funciona como uma grande esteira térmica, transportando águas quentes dos trópicos para o Atlântico Norte e devolvendo águas frias para o sul em grandes profundidades. Foto: Pexels/Pixabay
-
Esse mecanismo é o que garante ao noroeste da Europa um clima consideravelmente mais ameno do que outras regiões situadas na mesma latitude, como o Canadá. Foto: Julian Hacker/Pixabay
-
No entanto, se esse "aquecedor" falhar, os impactos seriam severos e globais. Foto: Free de Willi F./Pixabay
-
-
As simulações apontam que a desaceleração do sistema pode se intensificar ainda neste século, atingindo um ponto de inflexão nas próximas décadas. Foto: Kosti Keistinen/Pixabay
-
A partir desse limite crítico, o enfraquecimento da Amoc se tornaria irreversível, com queda drástica no transporte de calor para o hemisfério norte. Foto: Greg Rosenke/Unsplash
-
Em alguns cenários, esse fluxo cairia para menos de 20% do nível atual, segundo o Instituto de Potsdam para Pesquisa sobre Impacto Climático. Foto: Sasa Pliso/Unsplash
-
-
As consequências previstas incluem verões mais secos e invernos extremamente rigorosos na Europa. Foto: Lena Polishko/Unsplash
-
Além disso, ocasionaria deslocamento das zonas de chuva tropical e processos de desertificação em determinadas áreas. Foto: Wikimedia Commons/Rubén Hernández perez
-
Estima-se que regiões como a Escócia possam enfrentar temperaturas abaixo dos –30 °C. Foto: Tobias Reich/Unsplash
-
-
Outros lugares como Londres poderiam ter invernos congelados por meses seguidos. Foto: Richard Pennystan/Unsplash
-
O estudo analisou 38 modelos climáticos, incluindo os utilizados pelo Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), com projeções que se estendem até os anos 2300 e 2500. Foto: Ondrej Rafaj/Unsplash
-
Em todos os cenários de altas emissões, o colapso total da Amoc se mostrou inevitável. Mesmo com emissões moderadas ou baixas, o risco ainda existe. Foto: Pixabay
-
-
Além do território europeu, o impacto atingiria a África e a América do Sul, alterando a frequência das chuvas. Foto: Vita Leonis/Unsplash
-
Outro fator preocupante é o derretimento do gelo no Atlântico Norte, que reduz a salinidade da água e enfraquece ainda mais as correntes. Foto: Magdalena Kula Manchee/Unsplash
-
Esse efeito nem sequer foi totalmente considerado nos modelos, o que sugere que o risco real pode ser ainda maior do que o estimado. Foto: Milena W/Pixabay
-