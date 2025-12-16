Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Ficou na história: Desabamento de túnel na Índia deixou 41 operários presos por 17 dias

RF
Redação Flipar
  • No dia 12/11/2023, a estrutura de um túnel que estava em construção no Himalaia, na Índia, desabou, deixando 41 trabalhadores presos.
    No dia 12/11/2023, a estrutura de um túnel que estava em construção no Himalaia, na Índia, desabou, deixando 41 trabalhadores presos. Foto: reprodução youtube global news
  • Os homens estavam em um espaço com 8,5 metros de altura em um túnel de 4,5 km de extensão.
    Os homens estavam em um espaço com 8,5 metros de altura em um túnel de 4,5 km de extensão. Foto: reprodução youtube global news
  • Segundo as autoridades locais, os operários tinham acesso à luz, oxigênio, alimentos, água e medicamentos.
    Segundo as autoridades locais, os operários tinham acesso à luz, oxigênio, alimentos, água e medicamentos. Foto: reprodução
  • Ambulâncias e um hospital de campanha estavam a postos para receber os 41 homens que se encontravam confinados.
    Ambulâncias e um hospital de campanha estavam a postos para receber os 41 homens que se encontravam confinados. Foto: reprodução
  • Na primeira parte bem-sucedida da operação, no dia 20/11, as equipes introduziram um tubo de aço de 53 metros através dos escombros.
    Na primeira parte bem-sucedida da operação, no dia 20/11, as equipes introduziram um tubo de aço de 53 metros através dos escombros. Foto: reprodução youtube global news
  • Estavam em colaboraÃ§Ã£o com a polÃ­cia local a Autoridade de GestÃ£o de Desastres da Ãndia e o Fundo Estadual de Resposta a Desastres.
    Estavam em colaboraÃ§Ã£o com a polÃ­cia local a Autoridade de GestÃ£o de Desastres da Ãndia e o Fundo Estadual de Resposta a Desastres. Foto: reproduÃ§Ã£o youtube global news
  • A ideia bem executada permitiu a chegada dos suprimentos aos trabalhadores.
    A ideia bem executada permitiu a chegada dos suprimentos aos trabalhadores. Foto: reprodução
  • Por meio do tubo, as autoridades conseguiram enviar até itens de entretenimento, como tacos e bolas de críquete para os homens.
    Por meio do tubo, as autoridades conseguiram enviar até itens de entretenimento, como tacos e bolas de críquete para os homens. Foto: reprodução youtube global news
  • Policiais também se posicionaram do lado de fora da construção na manhã do dia 23/11.
    Policiais também se posicionaram do lado de fora da construção na manhã do dia 23/11. Foto: reprodução youtube global news
  • Após dias de avanço lento, os engenheiros conseguiram acelerar o processo devido ao uso de uma máquina de perfuração potente.
    Após dias de avanço lento, os engenheiros conseguiram acelerar o processo devido ao uso de uma máquina de perfuração potente. Foto: reprodução youtube global news
  • As autoridades chegaram a transportar uma broca vinda de Nova Delhi na tentativa de realizar uma perfuração, mas depois de um “som de rachadura em larga escala”, precisaram interromper o processo.
    As autoridades chegaram a transportar uma broca vinda de Nova Delhi na tentativa de realizar uma perfuração, mas depois de um “som de rachadura em larga escala”, precisaram interromper o processo. Foto: reprodução
  • A perfuradora chegou a quebrar no estágio final da operação e mineiros especializados precisaram abrir passagem manualmente com britadeiras e escavações à mão.
    A perfuradora chegou a quebrar no estágio final da operação e mineiros especializados precisaram abrir passagem manualmente com britadeiras e escavações à mão. Foto: reprodução
  • Depois de seguidas tentativas e 17 dias de angústia, os 41 trabalhadores foram resgatados no dia 28/11/2023.
    Depois de seguidas tentativas e 17 dias de angústia, os 41 trabalhadores foram resgatados no dia 28/11/2023. Foto: reprodução
  • Um a um, os operários foram sendo retirados em macas através de um tubo de aço de 90 cm.
    Um a um, os operários foram sendo retirados em macas através de um tubo de aço de 90 cm. Foto: reprodução
  • O acidente no túnel ocorreu em um trecho da autoestrada Char Dham. Um megaprojeto do governo indiano visa a conectar quatro templos hindus por 889 km de estrada através do Himalaia.
    O acidente no túnel ocorreu em um trecho da autoestrada Char Dham. Um megaprojeto do governo indiano visa a conectar quatro templos hindus por 889 km de estrada através do Himalaia. Foto: wikimedia commons Yann Forget
  • Iniciado em 2018, o túnel de 5 km, parte do projeto avaliado em US$ 1,5 bilhão, tinha conclusão prevista para 2022, mas foi adiada.
    Iniciado em 2018, o túnel de 5 km, parte do projeto avaliado em US$ 1,5 bilhão, tinha conclusão prevista para 2022, mas foi adiada. Foto: reprodução
  • As cidades sÃ£o sede de dois dos templos hindus que estÃ£o entre os mais sagrados da Ãndia: Uttarkashi e Yamunotri.
    As cidades sÃ£o sede de dois dos templos hindus que estÃ£o entre os mais sagrados da Ãndia: Uttarkashi e Yamunotri. Foto: wikimedia commons Atudu
  • A região é conhecida por sofrer com deslizamentos de terra, terremotos e inundações.
    A região é conhecida por sofrer com deslizamentos de terra, terremotos e inundações. Foto: reprodução youtube global news
  • Desde o início, o projeto enfrentou críticas de ambientalistas e interrupções devido a danos em residências ao longo da rodovia.
    Desde o início, o projeto enfrentou críticas de ambientalistas e interrupções devido a danos em residências ao longo da rodovia. Foto: reprodução youtube global news
  • Em 2020, um relatório do Supremo Tribunal da Índia apontou que os impactos ambientais não tinham sido adequadamente avaliados.
    Em 2020, um relatório do Supremo Tribunal da Índia apontou que os impactos ambientais não tinham sido adequadamente avaliados. Foto: reprodução youtube global news
  • Embora a rodovia tenha sido aprovada em 2021, o governo foi advertido a implementar recomendaÃ§Ãµes de uma comissÃ£o independente, o que nÃ£o foi plenamente atendido.
    Embora a rodovia tenha sido aprovada em 2021, o governo foi advertido a implementar recomendaÃ§Ãµes de uma comissÃ£o independente, o que nÃ£o foi plenamente atendido. Foto: reproduÃ§Ã£o youtube global news
  • A região chegou a apresentar sinais de instabilidade dias antes do desabamento, com geólogos locais registrando afundamentos atribuídos ao ritmo acelerado da construção nas montanhas.
    A região chegou a apresentar sinais de instabilidade dias antes do desabamento, com geólogos locais registrando afundamentos atribuídos ao ritmo acelerado da construção nas montanhas. Foto: reprodução youtube global news
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay