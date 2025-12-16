Galeria
Ficou na história: Desabamento de túnel na Índia deixou 41 operários presos por 17 dias
-
No dia 12/11/2023, a estrutura de um túnel que estava em construção no Himalaia, na Índia, desabou, deixando 41 trabalhadores presos. Foto: reprodução youtube global news
-
Os homens estavam em um espaço com 8,5 metros de altura em um túnel de 4,5 km de extensão. Foto: reprodução youtube global news
-
Segundo as autoridades locais, os operários tinham acesso à luz, oxigênio, alimentos, água e medicamentos. Foto: reprodução
-
Ambulâncias e um hospital de campanha estavam a postos para receber os 41 homens que se encontravam confinados. Foto: reprodução
-
-
Na primeira parte bem-sucedida da operação, no dia 20/11, as equipes introduziram um tubo de aço de 53 metros através dos escombros. Foto: reprodução youtube global news
-
Estavam em colaboraÃ§Ã£o com a polÃcia local a Autoridade de GestÃ£o de Desastres da Ãndia e o Fundo Estadual de Resposta a Desastres. Foto: reproduÃ§Ã£o youtube global news
-
A ideia bem executada permitiu a chegada dos suprimentos aos trabalhadores. Foto: reprodução
-
-
Por meio do tubo, as autoridades conseguiram enviar até itens de entretenimento, como tacos e bolas de críquete para os homens. Foto: reprodução youtube global news
-
Policiais também se posicionaram do lado de fora da construção na manhã do dia 23/11. Foto: reprodução youtube global news
-
Após dias de avanço lento, os engenheiros conseguiram acelerar o processo devido ao uso de uma máquina de perfuração potente. Foto: reprodução youtube global news
-
-
As autoridades chegaram a transportar uma broca vinda de Nova Delhi na tentativa de realizar uma perfuração, mas depois de um “som de rachadura em larga escala”, precisaram interromper o processo. Foto: reprodução
-
A perfuradora chegou a quebrar no estágio final da operação e mineiros especializados precisaram abrir passagem manualmente com britadeiras e escavações à mão. Foto: reprodução
-
Depois de seguidas tentativas e 17 dias de angústia, os 41 trabalhadores foram resgatados no dia 28/11/2023. Foto: reprodução
-
-
Um a um, os operários foram sendo retirados em macas através de um tubo de aço de 90 cm. Foto: reprodução
-
O acidente no túnel ocorreu em um trecho da autoestrada Char Dham. Um megaprojeto do governo indiano visa a conectar quatro templos hindus por 889 km de estrada através do Himalaia. Foto: wikimedia commons Yann Forget
-
Iniciado em 2018, o túnel de 5 km, parte do projeto avaliado em US$ 1,5 bilhão, tinha conclusão prevista para 2022, mas foi adiada. Foto: reprodução
-
-
As cidades sÃ£o sede de dois dos templos hindus que estÃ£o entre os mais sagrados da Ãndia: Uttarkashi e Yamunotri. Foto: wikimedia commons Atudu
-
A região é conhecida por sofrer com deslizamentos de terra, terremotos e inundações. Foto: reprodução youtube global news
-
Desde o início, o projeto enfrentou críticas de ambientalistas e interrupções devido a danos em residências ao longo da rodovia. Foto: reprodução youtube global news
-
-
Em 2020, um relatório do Supremo Tribunal da Índia apontou que os impactos ambientais não tinham sido adequadamente avaliados. Foto: reprodução youtube global news
-
Embora a rodovia tenha sido aprovada em 2021, o governo foi advertido a implementar recomendaÃ§Ãµes de uma comissÃ£o independente, o que nÃ£o foi plenamente atendido. Foto: reproduÃ§Ã£o youtube global news
-
A região chegou a apresentar sinais de instabilidade dias antes do desabamento, com geólogos locais registrando afundamentos atribuídos ao ritmo acelerado da construção nas montanhas. Foto: reprodução youtube global news
-