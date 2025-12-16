Assine
Pesquisadores desenvolvem bateria que dura 5 mil anos

Redação Flipar
    Essa tecnologia promete revolucionar setores que dependem de fontes de energia estáveis e de longo prazo, como dispositivos médicos, exploração espacial e monitoramento remoto. Foto: Freepik/wavebreakmedia_micro
    Feita a partir da decomposição radioativa do carbono-14 (um isótopo usado na datação de materiais arqueológicos), a bateria é capaz de gerar energia limpa e durável. Foto: danilo.alvesd/Unsplash
    O material radioativo é encapsulado em uma estrutura de diamante artificial, um dos materiais mais resistentes conhecidos, garantindo que a radiação fique totalmente contida e não represente riscos à saúde ou ao meio ambiente. Foto: zombie cygig/Pixabay
    Além disso, o diamante ajuda a otimizar a eficiência energética do sistema. Foto: Giuliofranzinetti/wikimedia commons
    Essa tecnologia representa um grande avanço no armazenamento de energia, pois é capaz de produzir eletricidade de forma contínua por milhares de anos, sem a necessidade de recarga. Foto: Igor Omilaev/Unsplash
    No setor aeroespacial, a bateria poderia alimentar sondas e satélites por séculos, viabilizando missões de longa duração sem necessidade de manutenção. Foto: Imagem Freepik
    Ela também pode ser útil em locais remotos, como estações submarinas ou áreas inóspitas, onde o acesso é limitado. Foto: Michelle Raponi por Pixabay
    Apesar das limitações atuais em relação à potência, os cientistas acreditam que versões futuras da bateria poderão ter maior capacidade energética, ampliando ainda mais seu uso. Foto: Emilian Robert Vicol/Pixabay
    Apesar da tecnologia inovadora, ainda há limitações nesse tipo de bateria. Por gerar energia em níveis de microwatts, ela não é adequada para dispositivos de uso intensivo de energia, como veículos elétricos ou smartphones. Foto: Reprodução/Freepik
    Ainda assim, os pesquisadores afirmam que é uma questão de tempo até que novas versões sejam desenvolvidas. Foto: Pexels/Hilary Halliwell
    Baseado no conceito de baterias de longa duração, um homem conseguiu criar um sistema de energia residencial totalmente autônomo e sustentável, que funciona há mais de oito anos sem falhas. Foto: muhammad faizuddin bin tukiran/Pixabay
    Para isso, ele utilizou mais de mil baterias recicladas de notebooks combinadas com painéis solares. Foto: Mika Baumeister/Unsplash
    O projeto começou em 2016 com uma bateria de empilhadeira e alguns painéis solares, e foi evoluindo gradualmente até atingir 650 baterias organizadas em pacotes de 100 Ah, conectados entre si por cabos de cobre. Foto: Reprodução/Xataka
    Para otimizar o desempenho e lidar com desafios como a descarga irregular, o criador passou a desmontar as baterias e utilizar suas células individualmente, montando racks personalizados. Foto: Reprodução/Xataka
    Hoje, o sistema conta com 24 painéis solares de 440 watts cada e fornece energia contínua sem depender da rede elétrica. Foto: Leopictures/Pixabay
    Apesar dos desafios iniciais, como desequilíbrios na descarga, o sistema se mostrou estável e seguro, sem registros de superaquecimento, incêndios ou baterias inchadas. Foto: Reprodução/Xataka
    O projeto demonstra uma alternativa viável para reaproveitar lixo eletrônico e promover o uso de energia renovável em escala doméstica. Foto: AS Photograpy/Pixabay
