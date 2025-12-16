Galeria
Restaurante brasileiro é eleito o ‘melhor italiano do mundo fora da Itália’
O reconhecimento vem do bem-conceituado ranking 50 Top Italy 2026, anunciado em Milão no dia 15 de dezembro. Foto: Leonardo Cirimbelli/Unsplash
A celebração foi dupla para o endereço carioca: o mestre por trás da cozinha, Nello Cassese, também foi nomeado o Chef do Ano de 2026. Foto: Divulgação
A premiação ressaltou a excelência técnica, o cuidado na seleção dos ingredientes e a paixão que se refletem em uma cozinha que valoriza receitas clássicas italianas reinterpretadas com identidade própria. Foto: Divulgac?a?o/Belmond
"Os pratos, elegantes no sabor e na apresentação, contam a história do bom gosto e da riqueza gastronômica da Itália", descreveu a plataforma. Foto: Reproduc?a?o
A integração de ingredientes brasileiros aos preparos tradicionais também chamou atenção, como no ravióli recheado com frango à caçadora servido com purê. Foto: Reprodução @belmondcopacabanapalace
"Para finalizar, há a imperdível montanha de excelente gelato servida à mesa. A carta de vinhos e o serviço são de alto nível", destacaram. Foto: Reprodução @belmondcopacabanapalace
Localizado em frente à famosa piscina do Copacabana Palace, o restaurante acumula cerca de 30 anos de história. Foto: Divulgac?a?o/Tomas Rangel
Seu salão é amplo, com uma atmosfera retrô-elegante, decorado com peças de design e grandes obras de arte, que reforçam o caráter clássico e sofisticado do ambiente. Foto: Divulgac?a?o/Tomas Rangel
O restaurante oferece menus degustação e experiências exclusivas, como a mesa do chef, com propostas sazonais cuidadosamente elaboradas. Foto: Divulgação/Belmond
Em 2025, o Cipriani teve sua estrela Michelin renovada, reafirmando seu prestígio internacional. Foto: Divulgac?a?o/Belmond
Na data de 16 de dezembro, o restaurante encontrava-se temporariamente fechado para reformas, parte de um amplo projeto de modernização do hotel, que inclui melhorias em suítes, spa, academia, entre outros. Foto: Divulgação/Copacabana Palace
Além do Brasil, a lista dos dez melhores restaurantes italianos fora da Itália em 2026 reúne estabelecimentos localizados na Croácia, China, França, Canadá, Estados Unidos, Singapura e Alemanha. Foto: Fallon Travels/Unsplash
O pódio de 2026 permaneceu inalterado em relação à edição anterior. A terceira posição foi ocupada pelo DaNico, de Toronto, no Canadá, liderado pelo chef Daniele Corona. Foto: Divulgac?a?o
No cardápio, o ranking destaca pratos como mexilhões cacio e pepe, espaguete com cogumelos e trufas, bacalhau negro com vermute e caviar e a sobremesa floresta de morangos. Foto: Reprodução @danico.to
O segundo lugar ficou com o Il Carpaccio, situado no hotel Royal Monceau, em Paris, e comandado pelos chefs Oliver Piras e Alessandra Del Favero. Foto: Reprodução @ilcarpaccioparis
Com um salÃ£o iluminado por grandes janelas voltadas para o jardim, o restaurante oferece desde pratos contemporÃ¢neos, como prestigiado "Pacchero alla Vittorio", atÃ© um menu que varia conforme as estaÃ§Ãµes do ano. Foto: ReproduÃ§Ã£o @ilcarpaccioparis
O ranking deste ano carrega um simbolismo especial, já que celebra o primeiro ano da culinária italiana como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. Foto: Rita und mit/Pixabay