Malu Mader: conheça a história da estrela que marcou gerações na teledramaturgia

Em algumas de suas entrevistas, Malu Mader revelou não acreditar em uma força criadora que observa tudo o tempo todo, preferindo uma visão mais racional da existência. Apesar disso, usa expressões como “graças a Deus” ou “vai com Deus” como formas de desejar o bem, e se considera ateísta. Foto: reprodução/redes sociais