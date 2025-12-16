Entretenimento
Marcos Oliveira, o eterno “Beiçola”, recebe presente após pedido viral nas redes
A solicitação apareceu em uma postagem que viralizou, na qual o ator segurava uma plaquinha com o item desejado. A resposta veio rapidamente: a própria marca da máquina desejada comentou que atenderia ao pedido, garantindo o presente de Natal. Foto: Divulgação
Outros residentes do Retiro também participaram da iniciativa, compartilhando desejos semelhantes. A instituição, que abriga artistas que precisam de ajuda, inaugurou recentemente um bistrô, aliás. E Marcos fez incentivos às pessoas a visitarem o espaço. Foto: Reprodução redes sociais
Após idas e vindas, Marcos Oliveira, enfim, passou a morar no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, em abril de 2025. Foto: Reprodução/Instagram
Em fevereiro, o ator Stepan Nercessian chegou a comentar sobre a situação vivida por Marcos Oliveira. “Várias vezes ele ia para lá, muitas vezes ele desistia, não queria ir”, lembrou Nercessian em entrevista para a coluna Gente, da revista Veja. Foto: ©Fabio Rocha/Globo
Cida Cabral, administradora do Retiro dos Artistas, disse que a casa destinada a “Beiçola” foi doada por Marieta Severo, que foi colega de elenco do ator na bem-sucedida série “A Grande Família”. A atriz costuma destinar recursos para construção de residências no local. Foto: ©Reprodução/Instagram
Ao jornal “O Globo”, Rose Scalco, advogada e amiga de Marcos Oliveira, declarou que o ator sobrevive somente com a aposentadoria de um salário mínimo e ganhos por trabalhos eventuais, uma renda insuficiente para que ele pague aluguel. Foto: ©Reprodução/Instagram
Scalco contou que o ator sofreu duas ações de despejo e teve ajuda financeira das influenciadoras Deolane Bezerra e Martina Oliveira. No entanto, ainda assim ele precisou deixar o apartamento em que morava. Foto: ©Reprodução/SBT
Rose Scalco ainda revelou que ela e outros amigos ajudam o ator com despesas essenciais. Segundo a advogada, a atriz e comediante Tatá Werneck, por exemplo, paga o plano de saúde de Marcos. Foto: ©reprodução GShow
Em outubro de 2023, Marcos Oliveira causou comoção entre seus seguidores ao dizer que estava sem dinheiro até mesmo para a alimentação. Foto: ©Reprodução/Instagram
“Oi, gente, estou precisando muito de trabalho. Quero trabalhar porque preciso ter a minha dignidade de volta. Estou bem, melhorando (de uma cirurgia). Estou sem comer desde ontem. Por favor, me ajude”, suplicou. Foto: ©Reprodução/YouTube Podcast Papagaio Falante
Ao se sensibilizar com o apelo do ator, a advogada Deolane Bezerra foi visitá-lo e fez uma doação de R$ 50 mil para ele. Foto: ©Reprodução/Instagram
Marcos Oliveira comentou a publicação com um agradecimento e esclarecendo que ficou em condições financeiras ruins por ter sido vítima de um golpe. Foto: SBT/João Raposo
Localizado no bairro Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro, o Retiro dos Artistas é uma instituição sem fins lucrativos que acolhe artistas em condições de vida precárias, com dificuldades financeiras ou sem suporte familiar. Foto: ©Reprodução/Instagram
Atualmente, cerca de 50 pessoas são acolhidas no local, que tem uma estrutura completa, com piscina, biblioteca, cinema, teatro, salão de beleza e outras opções de entretenimento. Foto: ©Divulgação
Marcos Oliveira ficou célebre pela interpretação do personagem Beiçola em “A Grande Família”. A série estreou na Globo em 2001 e durou 14 temporadas. O último episódio foi ao ar em setembro de 2014. Foto: ©Reprodução/TV Globo
O elenco contava ainda com Pedro Cardoso (Agostinho Carrara), Marco Nanini (Lineu), Marieta Severo (Dona Nenê), Lúcio Mauro Filho (Tuco), Guta Stresser (Bebel), Andréa Beltrão (Marilda), entre outros. Foto: ©Andréa Farias/Wikimedia Commons