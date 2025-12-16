Estilo de Vida
Por que todo mundo usa sauna na Finlândia
-
Há, inclusive, um dito popular que fala "Construa primeiro sua sauna, depois a casa". Foto: site finland.fi
-
Além de saunas nas residências, existem saunas em empresas para momentos de relaxamento de funcionários. Foto: Bleiglass - Wikimédia Commons
-
E o país tem saunas espalhadas por diversos lugares, de forma isolada, em pequenas cabanas para uso coletivo. Foto: Imagem de Miki por Pixabay
-
Para os finlandeses, além de relaxar e purificar o corpo, a sauna pode ajudar a socializar e até fechar negócios. Foto: Esa Riutta por Pixabay
-
-
No entanto, é importante lembrar que a sauna é um espaço para ter momentos de tranquilidade. Portanto, falar baixo é essencial. Ou ficar em silêncio mesmo. Foto: gpointstudio por freepik
-
Pesquisas apontam que a sauna ajuda o sistema imunológico, previne contra resfriados e reduz o risco de doenças cardíacas . Foto: Huum por Unplash
-
Na Finlândia, há quem entre na sauna e depois saia para pular no lago gelado rapidamente. Isso ocorre muito nos chalés erguidos no meio de florestas. Foto: Tapani Hellman por Pixabay
-
-
Outro hábito é usar ramos de bétula para dar batidinhas no corpo. Dizem que isso ajuda a liberar as toxinas e purificar o organismo. Foto: Jussum por Pixabay
-
A sauna finlandesa tem pouca iluminação e estrutura bem simples, sem músicas ou cheiros artificiais. Foto: Matt Seymour por Unplash
-
Geralmente a temperatura da sauna finlandesa fica em torno de 80°C. Foto: Gleb Albovsky por Unplash
-
-
É importante beber muita água antes e depois, já que a pessoa sua muito. Foto: Dylan Sauerwein por Unplash
-
E é água mesmo! Bebidas alcoólicas não devem entrar em ambientes quentes, É o caso, por exemplo, do popular Salmiakki, licor tradicional da Finlândia que mistura vodka com alcaçuz. Foto: Twitter @DrSkyrme
-
Em algumas saunas, é permitido comer e beber. Em outras, não. Muitos finlandeses gostam de assar salsichas no fogo. Foto: Huum por Unplash
-
-
As saunas tradicionais são aquecidas a lenha. Em vez de usar eletricidade ou gás propano, o método é natural, com a queima da madeira. Foto: Irina Sergeeva por Unplash
-
As brasas são misturadas diversas vezes até que o fogo vai consumindo a lenha de maneira uniforme, tornando o ambiente bastante aquecido. Foto: reprodução YouTube Canal Mikko NIemi
-
A imagem da fumaça saindo pela cabana da sauna é um convite para aproveitar a temperatura elevada num país dominado pelo frio intenso. Foto: Reprodução YouTube Canal Mikko Niemi
-
-
As saunas costumam ter uma cesta de pedras quentes junto da fornalha, onde se joga água pra aumentar a umidade do ar. Foto: freepik
-
Também existe a sauna que tem controle de temperatura. Foto: HUUM Unplash
-
E também há saunas elétricas, que costumam ser encontradas em espaços públicos como hotéis e condomínios. Foto: Anne Nygard por Unplash
-
-
Recomenda-se usar o balde com água fria para dar aquela refrescada após o período de intenso suor. Foto: Imagem de Ulrike Leone por Pixabay
-
Num país gelado como a Finlândia, uma boa sauna tornou-se mais do que um costume eventual: é um hábito diário. Foto: Reprodução do site /finland.fi/pt/
-
No Brasil, país tropical, este costume não é difundido. Mas, além da Finlândia, países gelados, como Islândia e Estônia (foto) adotam esse hábito. Você toparia suar até não poder mais e se jogar num lado gelado? Ops! Foto: Estoniansaunas pixabay
-