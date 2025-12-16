Assine
Por que todo mundo usa sauna na Finlândia

  • Há, inclusive, um dito popular que fala
    
  Além de saunas nas residências, existem saunas em empresas para momentos de relaxamento de funcionários.
    
  E o país tem saunas espalhadas por diversos lugares, de forma isolada, em pequenas cabanas para uso coletivo.
    
  Para os finlandeses, além de relaxar e purificar o corpo, a sauna pode ajudar a socializar e até fechar negócios.
    
  No entanto, é importante lembrar que a sauna é um espaço para ter momentos de tranquilidade. Portanto, falar baixo é essencial. Ou ficar em silêncio mesmo.
    
  Pesquisas apontam que a sauna ajuda o sistema imunológico, previne contra resfriados e reduz o risco de doenças cardíacas.
    
  Na Finlândia, há quem entre na sauna e depois saia para pular no lago gelado rapidamente. Isso ocorre muito nos chalés erguidos no meio de florestas.
    
  Outro hábito é usar ramos de bétula para dar batidinhas no corpo. Dizem que isso ajuda a liberar as toxinas e purificar o organismo.
    
  A sauna finlandesa tem pouca iluminação e estrutura bem simples, sem músicas ou cheiros artificiais.
    
  Geralmente a temperatura da sauna finlandesa fica em torno de 80°C.
    
  É importante beber muita água antes e depois, já que a pessoa sua muito.
    
  E é água mesmo! Bebidas alcoólicas não devem entrar em ambientes quentes, É o caso, por exemplo, do popular Salmiakki, licor tradicional da Finlândia que mistura vodka com alcaçuz.
    
  Em algumas saunas, é permitido comer e beber. Em outras, não. Muitos finlandeses gostam de assar salsichas no fogo.
    
  As saunas tradicionais são aquecidas a lenha. Em vez de usar eletricidade ou gás propano, o método é natural, com a queima da madeira.
    
  As brasas são misturadas diversas vezes até que o fogo vai consumindo a lenha de maneira uniforme, tornando o ambiente bastante aquecido.
    
  A imagem da fumaça saindo pela cabana da sauna é um convite para aproveitar a temperatura elevada num país dominado pelo frio intenso.
    
  As saunas costumam ter uma cesta de pedras quentes junto da fornalha, onde se joga água pra aumentar a umidade do ar.
    
  Também existe a sauna que tem controle de temperatura.
    
  E também há saunas elétricas, que costumam ser encontradas em espaços públicos como hotéis e condomínios.
    
  Recomenda-se usar o balde com água fria para dar aquela refrescada após o período de intenso suor.
    
  Num país gelado como a Finlândia, uma boa sauna tornou-se mais do que um costume eventual: é um hábito diário.
    
  No Brasil, país tropical, este costume não é difundido. Mas, além da Finlândia, países gelados, como Islândia e Estônia adotam esse hábito. Você toparia suar até não poder mais e se jogar num lado gelado?
    
