A vida nas cidades menos populosas do Brasil

O munícipio é conhecido como a “Terra do Limão Taiti” e do “Albúm de Figurinhas”. O Lago do Bandeirante é o seu ponto forte no turismo e com a adição de uma pequena praia que se tornou destino para lazer e descanso. A distância para a capital Goiânia é de 29 quilômetros. Foto: Raphael Lorenzeto de Abreu - wikimédia Commons