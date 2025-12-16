Galeria
Cidade do Maranhão está desmoronando com o efeito das voçorocas
Trata-se de Buriticupu, cidade localizada a 417 km da capital do Maranhão, São Luís. Foto: Google street view
A cidade fica no centro-oeste do Maranhão, numa área de 2.445 km² que vem sendo devastada pelos desmoronamentos. Foto: Raphael Lorenzeto de Abreu wikimedia commons
Aa terra que cai provoca imensas crateras que assustam os 71 mil habitantes. Há casas na beira de precipícios. Foto: Reprodução de vídeo Marinho Drones
Esta foto de 2013 mostra um.trecho da cidade sem destruição. Foto: Dougg Jony wikimedia commons
Mas as primeiras crateras começaram a surgir há 30 anos causando espanto nos moradores e ganhando as primeiras repercussões. Foto: Reprodução de vídeo Marinho Drones
A situação vem se agravando com as fortes chuvas que atingem a região.Áreas onde a vegetação não consegue mais proteger o solo ficam mais suscetíveis a desmoronamentos. Foto: Reprodução de vídeo Marinho Drones
A região de mata , além das crateras já existentes, tem muitos trilhos de perda de vegetação que podem ceder de forma mais abrangente nas próximas chuvas intensas. Foto: Reprodução de vídeo Marinho Drones
Dezenas de buracos gigantescos avançam sobre os terrenos impedindo o acesso de moradores a diversas partes da cidade. Foto: Reprodução de vídeo Marinho Drones
Nos últimos dez anos, uma voçoroca, sozinha, engoliu três ruas e mais de 50 casas em Buriticupu. Ruas passam à margem do abismo. Foto: Reprodução de vídeo Marinho Drones
Parte da Vila Santos Dumont despareceu completamente e as casas que ainda não desabaram estão próximas aos barrancos e foram abandonadas Foto: Reprodução de vídeo Marinho Drones
Pessoas que tinham comprado terrenos e construíram casas para alugar perderam o patrimônio, pois não se consegue mais interessados em certos pontos. Foto: Reprodução de vídeo Marinho Drones
Da mesma forma é grande o prejuízo para quem adquiriu imóveis para residência ou comércio nos trechos mais afetados da cidade. Foto: Reprodução de vídeo Marinho Drones
Nos últimos anos, dezenas de famílias foram retiradas se onde viviam por estarem em áreas de risco Foto: Reprodução de vídeo Marinho Drones
Uma decisão judicial obriga a Prefeitura de Buriticupu a garantir moradia segura e desenvolver ações para conter o avanço das voçorocas. Foto: 2541163/Pixabay
Mas a situação é tão grave que a prefeitura diz que já fugiu do controle. O município faz monitoramento dos terrenos, obras paliativas e realocação de moradores,mas reconhece que não é possível conter o avanço das crateras. Foto: Reprodução de vídeo Marinho Drones
Resta saber se a cidade ainda tem salvação ou se, de fato, vai desaparecer do mapa, afundada pelos deslizamentos de terra. Foto: Reprodução de vídeo Marinho Drones
