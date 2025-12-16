Entretenimento
Especial de fim de ano de Roberto Carlos mistura emoção e superstição
A gravação reuniu um repertório marcado por sucessos românticos e uma presença ainda maior de músicas religiosas. Ao longo da noite, o Rei recebeu convidados de estilos variados, como João Gomes, Jorge Ben Jor, Fafá de Belém, Supla e Sophie Charlotte. Foto: Instagram @robertocarlosoficial
Momentos de emoÃ§Ã£o, encontros improvÃ¡veis e curiosidades de bastidores, incluindo superstiÃ§Ãµes mantidas por Roberto, marcaram a apresentaÃ§Ã£o. Nem tudo o que foi gravado irÃ¡ ao ar, jÃ¡ que a ediÃ§Ã£o final pode alterar a ordem das mÃºsicas ou cortar trechos. Foto: Instagram @robertocarlosoficial
Nascido em 19 de abril de 1941, Roberto Carlos passou a fazer sucessos nos anos 60, durante a chamada era dos festivais, com o surgimento da Jovem Guarda. O movimento carregou o nome de um programa apresentado pelo trio Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa aos domingos na TV Record. Foto: Reprodução/Record
Antes de enveredar para o rock e a música romântica, Roberto Carlos começou a carreira influenciado pela bossa nova. Ele se apresentava na Boate Plaza, no Rio de Janeiro, imitando João Gilberto na música “Chega de Saudade”, considerada um divisor de águas na história da música brasileira. Foto: Divulgação / Roberto Carlos Oficial / Claudia Schembri
Ainda nos anos 50, antes da Jovem Guarda, Roberto Carlos fez parte de uma banda chamada The Sputniks, que tinha entre os componentes Tim Maia, outro nome que ganharia muito destaque na mÃºsica brasileira. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Roberto Carlos é chamado de Rei desde os anos 60. Embora haja distintas versões para a origem do apelido, o fato é que em 1966, em programa na extinta TV Excelsior, o apresentador Chacrinha deu ao cantor uma coroa e o chamou de “Rei da Juventude”. A referência se eternizou ali. Foto: Arquivo Pessoal do Leleco
Em 1968, Roberto Carlos ganhou notoriedade internacional ao vencer o prestigioso Festival de San Remo, na Itália, interpretando a música “Canzone per te”, de Sergio Endrigo e Sergio Bardotti. Foi a primeira vez que um cantor não italiano ficou com o primeiro lugar do evento. Foto: Domínio Público
De acordo com a Associação Brasileira de Produtores de Discos, Roberto Carlos é o cantor recordista na vendagem de discos no país. Do fim dos anos 50 até os dias atuais, em mais de sete décadas de carreira, ele já passou da marca de 140 milhões de cópias vendidas. Foto: Divulgação / Roberto Carlos Oficial / Claudia Schembri
No cinema, Roberto Carlos também conheceu momentos de estrelato. Uma trilogia dirigida por Roberto Farias fez muito sucesso tendo o Rei como protagonista: “Roberto Carlos em Ritmo de Aventura” (1968), “Roberto Carlos e o Diamante Cor de Rosa” (1970) e “Roberto Carlos a 300km por Hora” (1971). Foto: Arquivo Nacional
O cantor teve três casamentos. Do primeiro, com Nice Rossi, nasceram os filhos Roberto Carlos (conhecido como Dudu Braga) e Luciana. Ele também manteve relacionamento por 11 anos com a atriz Myriam Rios e, mais tarde, com Maria Rita, união que durou até sua morte, aos 38 anos, em 1999, em decorrência de um câncer. Foto: Reprodução/Instagram
Em 1996, no seu especial de fim de ano da TV Globo, o Rei revelou ao público que tinha mais um filho, Rafael Braga, fruto de curto relacionamento com a modelo Maria Lucila Torres nos anos 60. O Rei só soube da paternidade quando o filho já tinha 26 anos e, após teste de DNA, tornou o fato público. Foto: Divulgação
Dudu Braga, no entanto, morreu vítima de câncer no peritônio em 2021, aos 58 anos. De acordo com a assessoria de imprensa do cantor, na ocasião ele atendeu um pedido do filho para que fosse sepultado com a camisa do Corinthians, seu clube do coração. Foto: Reprodução/Instagram
Roberto Carlos homenageou a mãe, a costureira Laura Moreira Braga, morta em 2020, em uma canção que tornou-se muito famosa: “Lady Laura”. O pai, Robertino Braga, também ganhou uma canção do Rei: “Meu Querido, Meu Velho, Meu Amigo”, uma das inúmeras parcerias com Erasmo Carlos. Foto: Reprodução/Instagram
Roberto Carlos tem mais de 500 músicas registradas. Em seu site oficial, ele revela que suas preferidas são “Detalhes” e “Eu te amo tanto”. Portador de Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC), Roberto Carlos já falou abertamente algumas vezes sobre o fato. Foto: Divulgação / Roberto Carlos Oficial / Caio Girardi
Ele nÃ£o usa roupas com marrom e roxo e jÃ¡ ficou irritado ou atÃ© mesmo deixou de participar de eventos pela presenÃ§a de pessoas que trajavam essas cores. Os tons azul e branco sÃ£o predominantes em seus shows. Foto: DivulgaÃ§Ã£o / Roberto Carlos Oficial / Caio Girardi
Em 1974, foi ao ar o primeiro especial de Roberto Carlos na TV Globo, que tornou-se um clássico televisivo nas casas brasileiras em época de Natal. Desde então, apenas em 1999 o espetáculo não foi ao ar em decorrência da morte de Maria Rita, a mulher do artista. Foto: Divulgação/TV Globo
Uma das marcas registradas de Roberto Carlos é distribuir rosas para a plateia de seus shows. O ritual surgiu em 1978, quando o cantor identificou uma conhecida em meio ao público, retirou um cravo de sua lapela e atirou para ela. Foto: Divulgação / Roberto Carlos Oficial / Caio Girardi
A maquiadora Neide de Paula sugeriu que o artista passasse a ofertar flores nas apresentações, mas que optasse por rosas por serem mais firmes que cravos. Foto: Freepik