Entretenimento
Glauber Rocha: obras do cineasta serão restauradas em 4K com apoio do BNDES
-
Os filmes contemplados são o documentário “História do Brasil” (1974) e os curtas-metragens “Amazonas, Amazonas” (1966) e “Di Glauber” (1977), ou “Di Cavalcanti Di Glauber”, registro realizado pelo próprio diretor durante o velório do artista plástico Di Cavalcanti. Foto: Reprodução do Flickr Branca Dias
-
Atualmente sob a guarda da Cinemateca Brasileira, o acervo de Glauber Rocha deverá receber novas cópias das obras após a conclusão do restauro. A proposta é que os filmes voltem a circular em festivais nacionais e internacionais, além de integrarem a mostra BNDES Glauber Rocha, prevista para acontecer em São Paulo. Foto: Reprodução do Flickr Branca Dias
-
Glauber Rocha nasceu em 14 de março de 1939, em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, e construiu uma trajetória que o tornaria um dos nomes centrais da história do cinema brasileiro. Foto: Reprodução do Flickr Branca Dias
-
Cineasta, escritor e ator, ele também teve passagem pelo jornalismo, especialmente como crítico de cinema, após abandonar o curso de Direito no início da década de 1960. Foto: Reprodução do Facebook Glauber Rocha
-
-
Ao longo dos anos, foi consagrado como uma figura decisiva na renovação da linguagem cinematográfica nacional, sendo reconhecido como o principal expoente do Cinema Novo, movimento que marcou profundamente o cinema brasileiro nas décadas de 1960 e 1970. Foto: Divulgação
-
Glauber mudou-se ainda criança para Salvador, em 1947. Desde cedo, demonstrou inclinação para as artes, escrevendo textos e atuando em peças teatrais. Foto: Reprodução do Flickr Bonjour Cinéma
-
Sempre provocador, Glauber defendia um cinema comprometido com a realidade brasileira e com uma nova estética, capaz de romper com modelos considerados importados ou alienados. Foto: Reprodução do Flickr rui gonçalves1
-
-
Sua postura política e artística o colocou em conflito com o regime militar instaurado no Brasil em 1964, que passou a vê-lo como uma figura subversiva. Em 1971, em meio ao endurecimento da ditadura, Glauber deixou o país e fixou residência em Portugal, vivendo no exílio. Foto: Reprodução do Flickr Dustin Chang
-
Ao longo da carreira, Glauber Rocha realizou diversos curtas-metragens, participou ativamente do movimento cineclubista e chegou a fundar uma produtora cinematográfica. Foto: Reprodução do Youtube
-
No total, assinou 18 filmes. Seu primeiro curta, “O Pátio”, foi realizado em 1959, seguido por “Cruz na Praça”, em 1960. Foto: Reprodução do Youtube
-
-
O primeiro longa-metragem veio em 1962, com â??Barraventoâ?, obra que lhe rendeu reconhecimento internacional ao ser premiada no Festival de Karlovy Vary, na antiga TchecoslovÃ¡quia. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Nessas produÃ§Ãµes, uma crÃtica social intensa se combina a uma linguagem cinematogrÃ¡fica que buscava romper de forma radical com os padrÃµes narrativos e estÃ©ticos associados ao cinema norte-americano e dialogava com influÃªncias da Nouvelle Vague francesa e do neorrealismo italiano. Foto: - DivulgaÃ§Ã£o
-
O reconhecimento internacional consolidou-se especialmente com “Terra em Transe”, filme que lhe rendeu o Prêmio da Crítica no Festival de Cannes, o Prêmio Luis Buñuel na Espanha, o Grande Prêmio do Júri da Juventude no Festival de Locarno e o Golfinho de Ouro de melhor filme do ano no Rio de Janeiro. Foto: - Reprodução do Facebook Glauber Rocha
-
-
â??O DragÃ£o da Maldade contra o Santo Guerreiroâ? tambÃ©m foi amplamente premiado, garantindo a Glauber o prÃªmio de melhor direÃ§Ã£o em Cannes e, novamente, o PrÃªmio Luis BuÃ±uel. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
-
Em agosto de 1981, Glauber foi internado em um hospital de Lisboa por problemas pulmonares e permaneceu hospitalizado por 18 dias. Em coma, acabou sendo transferido para o Rio de Janeiro, onde faleceu em 22 de agosto de 1981, aos 42 anos. Foto: - Reprodução do Facebook Glauber Rocha
-
Nos meses anteriores, ele residia em Sintra, em Portugal, e se preparava para realizar o filme “Império de Napoleão”, projeto desenvolvido a partir de um argumento escrito em parceria com Manuel Carvalheiro. Seu corpo foi sepultado no Cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Foto: Reprodução do Facebook Glauber Rocha
-