Assine
overlay
Início Galeria
Galeria

Dezenas de artefatos indígenas são devolvidos pelo Vaticano em gesto de ‘reconciliação histórica’

RF
Redação Flipar
  • A carga foi levada em um avião da Air Canada e descarregada no Aeroporto Internacional Pierre Elliott Trudeau, em Montreal, no dia 6 de dezembro.
    A carga foi levada em um avião da Air Canada e descarregada no Aeroporto Internacional Pierre Elliott Trudeau, em Montreal, no dia 6 de dezembro. Foto: Reproduc?a?o/CTV News
  • Eles haviam sido retirados das comunidades First Nations, Inuit e Métis há mais de um século e e estavam guardados em museus e cofres da Santa Sé.
    Eles haviam sido retirados das comunidades First Nations, Inuit e Métis há mais de um século e e estavam guardados em museus e cofres da Santa Sé. Foto: Nitin Pouniker/Unsplash
  • Entre os objetos está um raro caiaque Inuit feito de pele de foca.
    Entre os objetos está um raro caiaque Inuit feito de pele de foca. Foto: Reproduc?a?o/CTV News
  • A devolução foi apoiada pelo papa Francisco antes de sua morte e simboliza um processo de reconciliação histórica.
    A devolução foi apoiada pelo papa Francisco antes de sua morte e simboliza um processo de reconciliação histórica. Foto: Jeon Han/Wikimédia Commons
  • Em 2022, Francisco pediu desculpas a todos os povos nativos do Canadá por abusos que foram cometidos em escolas residenciais religiosas no país ao longo dos anos.
    Em 2022, Francisco pediu desculpas a todos os povos nativos do Canadá por abusos que foram cometidos em escolas residenciais religiosas no país ao longo dos anos. Foto: Reproduc?a?o/GloboNews
  • O processo foi concluído por seu sucessor, Leão XIV, que
    O processo foi concluído por seu sucessor, Leão XIV, que "presenteou" os itens de volta às comunidades indígenas. Foto: Reprodução/Vaticano News
  • Líderes indígenas celebraram o momento como simbólico e emocionante, embora reconheçam que a reconciliação ainda esteja em curso.
    Líderes indígenas celebraram o momento como simbólico e emocionante, embora reconheçam que a reconciliação ainda esteja em curso. Foto: Reproduc?a?o/CTV News
  • "Momento importante e emotivo para muitas First Nations em todo o país", comemorou a Chefe Nacional das First Nations, Cindy Woodhouse Nepinak. Foto: Reprodução
  • Os itens tinham sido levados a Roma em 1925 para a
    Os itens tinham sido levados a Roma em 1925 para a "Exposição das Missões do Vaticano", um evento que servia para propagar a influência da Igreja Católica no mundo. Foto: Reproduc?a?o/CTV News
  • Embora o Vaticano afirmasse que os artefatos foram presenteados ao Papa Pio XI, os povos indígenas questionavam essa versão.
    Embora o Vaticano afirmasse que os artefatos foram presenteados ao Papa Pio XI, os povos indígenas questionavam essa versão. Foto: Simone Savoldi/Unsplash
  • A
    A "coleta" ocorreu em um período de apagamento da identidade indígena e proibição de práticas culturais no Canadá. Foto: Reproduc?a?o/CTV News
  • "É altamente contestável que isso tenha sido uma verdadeira 'doação' de itens", disse à CNN Cody Groat, Professor Assistente de História e Estudos Indígenas da Universidade Western do Canadá. Foto: Reproduc?a?o/CTV News
  • Os artefatos serão inicialmente examinados no Museu Canadense de História, que fica em Quebec, antes que os líderes indígenas definam seus locais permanentes.
    Os artefatos serão inicialmente examinados no Museu Canadense de História, que fica em Quebec, antes que os líderes indígenas definam seus locais permanentes. Foto: Wikimedia Commons/Wladyslaw
  • O ato é visto como promissor para o restabelecimento de relações entre a Igreja e os povos indígenas, tanto no Canadá quanto globalmente.
    O ato é visto como promissor para o restabelecimento de relações entre a Igreja e os povos indígenas, tanto no Canadá quanto globalmente. Foto: Reproduc?a?o/GloboNews
  • "Estamos ansiosos para poder desembalar os itens nos próximos dias e ter lideranças e especialistas Inuit para entender exatamente de onde esses itens vêm", declarou Natan Obed, presidente do Inuit Tapiriit Kanatami. Foto: Reprodução/APTN News
  • Segundo ele, é importante
    Segundo ele, é importante "compartilhar esse conhecimento não apenas com os Inuit canadenses, mas também com o Canadá como um todo". Foto: Reproduc?a?o
  • "Esses ancestrais culturais agora podem se reunir às nossas comunidades e ajudar na continuidade e revitalização de nossas práticas culturais", analisou Cody Groat. Foto: Wikimedia Commons/Dwayne Reilander
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay