Amanda Seyfried se recusa a retirar declaração controversa sobre ativista morto
Logo após o caso, ela havia escrito no Instagram: "Ele era detestável". Questionada se consideraria pedir desculpas, a atriz respondeu: "Eu não vou pedir p**** de desculpa nenhuma por isso. […] O que eu disse foi bastante factual, e claro, sou livre para ter uma opinião". Foto:
A postura firme chama atenção porque posicionamentos públicos podem influenciar votantes da Academia, como ocorreu em campanhas recentes. Ainda assim, Seyfried mantém sua avaliação e defende o direito de expressá-la. Foto: reprodução instagram
A atriz, aliás, comentou recentemente sobre os sacrifícios que precisou enfrentar para protagonizar o drama de época “The Testament of Ann Lee”, filme dirigido por Mona Fastvold. Ela disse à revista Variety: “Eu não pude fazer botox por um ano. Isso foi um grande desafio...". Foto: Divulgação
Ela seguiu: "Quando eu fiz [aplicações de botox] pela primeira vez, pensei: 'Isso é incrível,' porque eu franzia muito a testa. Mas depois tudo voltou de uma forma que era absolutamente necessária para todo o trabalho que eu estava fazendo”. Foto: Reprodução Instagram /@mingey
O longa é uma cinebiografia baseada na vida de Ann Lee, fundadora da seita religiosa Shaker. O site The Wrap apontou Amanda como uma das prováveis candidatas a Melhor Atriz no Oscar de 2026, após o filme receber uma ovação de 15 minutos no Festival de Cinema de Veneza de 2025. Foto: Divulgação
Uma estrela internacional, Amanda Michelle Seyfried nasceu em 3 de dezembro de 1985, em Allentown, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Filha de Ann, terapeuta ocupacional, e Jack Seyfried, farmacêutico. Ela tem uma irmã mais velha, Jennifer, que atua na banda de rock "Love City". Foto: Reprodução Instagram /@mingey
Sua relação com a arte começou cedo. Aos 11 anos, foi modelo, apareceu em capas de livros e anúncios de moda. Mais tarde estudou canto lírico e ópera, experiência que serviu como base para os musicais que faria no cinema. Foto: Reprodução Instagram /@mingey
Amanda iniciou a carreira de atriz em novelas americanas como “As the World Turns” e “All My Children”. Essas participações deram visibilidade inicial, mas seu primeiro grande destaque viria logo depois. Foto: Divulgação
Em 2004, Amanda ganhou projeção mundial ao interpretar Karen Smith em “Meninas Malvadas”. No filme, viveu a ingênua e divertida integrante do grupo liderado por Regina George, papel de Rachel McAdams. Foto: Divulgação
A comédia adolescente se transformou em um fenômeno cultural e revelou várias atrizes da geração, incluindo Lindsay Lohan. O carisma de Amanda nesse papel abriu as portas de Hollywood. Foto: Divulgação
Nos anos seguintes, estrelou filmes como “Cartas para Julieta”, um romance ambientado na Itália, “Querido John”, adaptação de Nicholas Sparks. Atuou ainda em “A Garota da Capa Vermelha” e no suspense “Garota Infernal”, onde dividiu cena com Megan Fox. Foto: Divulgação
Um de seus maiores sucessos foi o musical “Mamma Mia!” em 2008, no qual contracenou com Meryl Streep. O filme, inspirado nas músicas do ABBA, se tornou um marco de sua carreira e ganhou sequência em 2018 com “Mamma Mia! Lá Vamos Nós de Novo”. Foto: Divulgação
Amanda também integrou o elenco de “Os Miseráveis” (2012), como Cosette. A história se passa na França do século XIX e ela teve a companhia de grandes atores, como Hugh Jackman e Russell Crowe. Foto: Divulgação
Outro destaque foi “Mank” (2020), em que interpretou Marion Davies. O longa de David Fincher lhe rendeu indicação ao Globo de Ouro e ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Na televisão, Amanda participou da série “Veronica Mars”, como Lilly Kane, irmã de Duncan Kane e melhor amiga de Veronica. Foto: Divulgação
Mas a atriz brilhou mesmo foi em “The Dropout” (2022), minissérie do Hulu onde interpretou Elizabeth Holmes. O papel lhe garantiu o Golden Globe e o Emmy de Atriz em Minissérie ou Filme para TV. Foto: Reprodução Instagram /@mingey
Além de “The Testament of Ann Lee”, Amanda protagonizará “A Empregada”, adaptação do livro de Freida McFadden dirigida por Paul Feig. Foto: Divulgação
Em relação a “Mamma Mia 3! Amanda confirmou ao portal Deadline que o projeto já está em andamento. A atriz revelou que todo o elenco manifestou interesse em retornar e que o atraso na produção se deve à prioridade dada à divulgação de “Wicked Parte 2” por parte do estúdio. Foto: Reprodução Instagram /@mingey
Na vida pessoal, Amanda é casada desde 2017 com o ator Thomas Sadoski, com quem tem dois filhos: Nina, que nasceu em 2017 e Thomas, nascido em 2020. Foto: Reprodução Instagram /@mingey
Entre curiosidades, Amanda quase seguiu carreira como cantora de ópera, mas escolheu o cinema. Ela também é apaixonada por animais, cuida de cavalos e mantém envolvimento em projetos de preservação ambiental. Foto: Reprodução Instagram /@mingey
