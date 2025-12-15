Celebridades e TV
André Marques comemora perda de 20 quilos em 8 meses e celebra retorno à televisão
-
“Há um ano e meio consegui parar de fumar. Eu fumava muito! Havia perdido minha cachorra, dei uma engordada e aí depois voltei a me disciplinar. Já fui diabético, então não posso dar mole”, explicou ele em entrevista ao Gshow. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques
-
A transformação recente vem do esforço pessoal para recuperar o equilíbrio após oscilações de peso desde que André Marques passou por uma cirurgia bariátrica há 12 anos. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques
-
Ele chegou aos 162 quilos e eliminou cerca de 80 após o procedimento. No entanto, com o passar do tempo, o amor pela culinária e o hábito de fumar acabaram dificultando a manutenção da forma. Foto: Instagram @euandremarques
-
“Acho que quem foi obeso mórbido, como eu, por mais que seja bariátrico ou não, vive uma luta eterna (contra o ganho de peso). É dia a dia. Como um ex-fumante ou um viciado em alguma coisa, acho que a luta é para sempre. Se eu vacilar, posso voltar”, afirmou. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques
-
-
Em outubro de 2025, André retomou a carreira na televisão após três anos distante. Ele integra o novo programa “Angélica ao Vivo”, exibido no GNT e disponível no Globoplay, onde comanda a cozinha e prepara os pratos servidos aos convidados. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques
-
O ator contou que o último ano foi marcado por perdas pessoais importantes, como a do pai e de suas cachorrinhas. Por isso, a decisão de voltar ao trabalho foi motivada por um propósito. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques
-
“Para eu trabalhar na televisão, só se fosse uma coisa que eu amasse muito. Programa com comida, com cachorro ou com viagem, ou com tudo, seria perfeição”, afirmou. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques
-
-
Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, em 24 de setembro de 1979, André Almeida Marques iniciou sua carreira ainda adolescente, na Rede Globo, integrando o elenco das primeiras temporadas do seriado “Malhação”, a partir de 1995. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques
-
O personagem MocotÃ³ rapidamente o tornou conhecido do pÃºblico jovem e o acompanhou por seis temporadas. Entre 1998 e 1999, o ator foi o protagonista da trama, consolidando seu nome na televisÃ£o. Foto: - DivulgaÃ§Ã£o
-
Durante o período, ele também fez participações em outros programas da emissora, como o dominical “Ponto a Ponto”, em 1996. Foto: Reprodução de Youtube e Instagram
-
-
Em 2000, ele deixou “Malhação” e, dois anos depois, estreou como apresentador ao assumir o comando do tradicional programa vespertino “Vídeo Show”. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques e Divulgação
-
O programa marcou sua transição bem-sucedida da atuação para a apresentação e o manteve no ar por mais de uma década. A partir de 2009, dividiu o palco com Ana Furtado, Geovanna Tominaga, Luigi Baricelli e Fiorella Mattheis, quando o formato passou a ser exibido ao vivo. Foto: Divulgação
-
O ator chegou a reprisar seu papel de Mocotó em uma temporada comemorativa de “Malhação”, reforçando o vínculo afetivo com o público que o acompanhava desde os anos 1990. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques
-
-
Em 2014, assumiu o comando do “SuperStar”, reality musical da Globo, ao lado de Fernanda Lima e Fernanda Paes leme. No mesmo ano, foi o vencedor do quadro Super Chef Celebridades, do programa “Mais Você”, de Ana Maria Braga. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques
-
Entre 2015 e 2022, André Marques foi um dos apresentadores do programa das manhã de sábado na Globo "É de Casa" com outras personalidades como Cissa Guimarães, Patrícia Poeta, Zeca Camargo, Tiago Leifert e Ana Furtado. Foto: Divulgação
-
Sua versatilidade como apresentador o levou, em 2017, a substituir Tiago Leifert na segunda temporada do “The Voice Kids”, permanecendo na função até ser escalado para outros formatos. Foto: Divulgação
-
-
Em 2020, foi confirmado como apresentador do “The Voice +”, voltado para participantes acima dos 60 anos, entregando o posto do “The Voice Kids” a Márcio Garcia. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques
-
Em 2021, passou a comandar também o reality show de sobrevivência “No Limite”, em sua quinta temporada. Foto: Divulgação
-
Em maio de 2022, André anunciou sua saída da TV Globo, encerrando um ciclo de 27 anos na emissora. Agora, ele voltou para integrar o “Angélica Ao Vivo”. Foto: Reprodução do Instagram @euandremarques
-