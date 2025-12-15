Estilo de Vida
Cabelos coloridos dos famosos: você toparia alguma cor??
Avril Lavigne, uma das cantoras mais famosas dos anos 2000 e conhecida por muitos como a como a "Rainha do Pop-Punk", completou 40 anos no dia 27/9/2024. Ao longo da carreira, a artista já inovou em vários momentos ao colorir as madeixas com diversas cores diferentes. Foto: Vitor Mazuco/Wikimedia Commons
Cyndi Lauper é uma cantora, compositora e atriz norte-americana vencedora do Grammy, Emmy e Tony Award. Além disso, é conhecida por ser uma lenda feminina do Rock'n'Roll, sobretudo nos anos 80, além de ousar no colorido dos cabelos. Foto: Instagram @cyndilauper
O craque do futebol americano Tom Brady, ex-marido de Gisele Bündchen, também já aderiu à moda. Nascido na Califórnia (EUA), o ex-jogador atuava como quarterback na National Football League, colecionou títulos e recordes nos campos e possui negócios milionários fora das quatro linhas. Foto: Divulgação estrelando.com.br
Katy Perry foi um dos principais nomes da última edição do Rock in Rio. Ao longo da carreira, a cantora norte-americana também usou e abusou dos cabelos coloridos. Conhecida por sua influência na música pop moderna e seu estilo exagerado, ela foi chamada de "Rainha do Camp" pela revista Vogue. Foto: Instagram @katyperry
Billie Eilish é uma cantora e compositora estadunidense. Ganhou popularidade em 2016, quando lançou o single de estreia "Ocean Eyes" no SoundCloud, posteriormente lançado pelas gravadoras Darkroom e Interscope Records. Foto: Icebox wikimedia commons
Alecia Beth Moore, popularmente conhecida como Pink, é uma cantora, compositora, atriz e dançarina estadunidense. A artista era originalmente um membro do grupo feminino Choice. Em 1995, a LaFace Records viu potencial na artista, que iniciou a carreira solo. Foto: Divulgação extra.globo.com
Nicole Camille Richie é uma socialite e estilista norte-americana, filha do consagrado cantor, Lionel Richie, que a adotou quando ela tinha 2 anos .Desde 2013, a empresária tem seu próprio reality show, chamado "Candidly Nicole" Foto: Instagram @nicolerichiexo
Ashley Nicolette Frangipane, mais conhecida artisticamente como Halsey, é uma cantora, compositora e poetisa norte-americana. No início de 2014, assinou seu primeiro contrato, com a gravadora Astralwerks, e no final do mesmo ano, lançou seu EP de estreia, intitulado Room 93. Foto: Toglenn wikimedia commons
Kylie Jenner é uma empresária, influenciadora e socialite norte-americana, que se destacou por participar no reality show Keeping Up with the Kardashians, que mostra o dia a dia da família Kardashian. Foto: Reprodução Instagram
Karoline dos Santos de Oliveira, mais conhecida como Karol Conká, é uma rapper, cantora, compositora, produtora e apresentadora brasileira. Nascida em Curitiba, também ficou marcada por ter participado do Big Brother Brasil 21. Foto: Instagram @karolconka
Laura Neiva é uma atriz, modelo e empresária brasileira, que é casada com o também ator Chay Suede. Nascida em São Paulo, ela ficou conhecida por seu papel no filme "À Deriva", exibido no Festival de Cannes de 2009. Foto: Instagram @lauraneivacrew
Mariana de Souza Alves Lima, mais conhecida como MariMoon, é uma apresentadora e influenciadora digital brasileira. A artista é considerada a primeira celebridade surgida na internet brasileira, quando em 2003 seu blog no Fotolog se tornou o mais seguido do país. Ela também teve uma passagem marcante na extinta MTV Brasil. Foto: Instagram @marimoon
Hailey Rhode Bieber é uma modelo, influenciadora e empresária norte-americana, que possui um relacionamento com o cantor Justin Bieber (casados desde 2018). Ela já foi destaque em campanhas para grandes marcas como Guess, Miu Miu, Jimmy Choo, Tommy Hilfiger e entre outras. Foto: Instagram @haileybieber
Kim Kardashian é uma empresária, modelo, atriz, influenciadora e socialite norte-americana, conhecida por protagonizar o reality show Keeping Up with the Kardashians, junto de sua família. Ficou mundialmente conhecida e se tornou uma das socialites mais famosas do mundo. Foto: Reprodução Instagram @kimkardashian
Rita Ora é uma cantora, compositora e atriz britânica de origem albanesa. O álbum de estreia da artista, intitulado Ora, foi lançado em 24 de agosto de 2012 no Reino Unido, com grande sucesso. Ela participou do Rock in Rio em 2022. Foto: Instagram @ritaora
Hilary Duff é uma atriz, cantora, compositora, autora e empresária norte-americana. Ela teve seu primeiro papel de destaque ainda na infância, no filme "Gasparzinho e Wendy". Atingiu a fama na adolescência com a personagem-título do seriado Lizzie McGuire, do canal Disney Channel. Foto: Instagram @hilaryduff
Chiara Ferragni é uma empreendedora, blogueira e designer italiana. Nascida em Cremona, ela é uma das pioneiras do ramo de influencers no país europeu e uma das mais conhecidas do mundo. Foto: buro247.my/instagram/chiaraferragni
Khloé Kardashian é uma empresária, modelo, influencer e socialite estadunidense, famosa por suas aparições nos programas "Keeping Up with the Kardashians" que mostra o dia a dia da família. Foto: Instagram @khloekardashian
Kelly Osbourne é uma atriz, cantora e designer de moda britânica, mais conhecida por ser a filha de Ozzy e Osbourne. Ela virou o centro das atenções depois de ter aparecido no reality show The Osbournes, com sua família. Foto: Instagram @kellyosbourne
Jessica Ellen Cornish, artisticamente conhecida como Jessie J, é uma cantora e compositora britânica. Ganhou notoriedade na indústria musical antes mesmo de estrear como cantora por escrever músicas de sucesso de artistas como Rihanna, Miley Cyrus e Justin Timberlake. Foto: Do312.com - Flickr
Amandla Stenberg é uma atriz e cantora norte-americana, conhecida por participar da franquia "Jogos Vorazes" e do filme "O Ódio que Você Semeia". Nascida em Los Angeles, tem envolvimento com Share Our Strength, uma organização que trabalha para acabar com a fome infantil nos Estados Unidos. Foto: Instagram @amandlastenberg
Demi Lovato é uma cantora, compositora e atriz norte-americana, que iniciou a carreira aos nove anos de idade, interpretando Angela na série de televisão "Barney e Seus Amigos". Ela foi descoberta pela Disney através de uma seleção feita anualmente em diferentes partes dos Estados Unidos, inclusive na cidade onde morava, Dallas. Foto: Twitter @SWAAYG
Kéfera é uma atriz e youtuber brasileira, nascida em Curitiba. Ficou conhecida ao postar vídeos no YouTube, através do seu canal 5inco Minutos, sendo um dos primeiros do Brasil a atingir um milhão de inscritos. Foto: Instagram @kefera
Willow Smith, também referida como WILLOW, é uma cantora e atriz estadunidense, filha dos atores Will Smith e Jada Pinkett Smith e irmã de Jaden Smith e Trey Smith. Foto: Instagram @willowsmith
Rachel McAdams é uma renomada atriz canadense. Após ter concluído o curso de teatro na Universidade de Iorque, em 2001, ela trabalhou em produções de televisão e de cinema e se consolidou neste universo. Foto: Instagram @rachelmcadams1
Tyra Banks é uma atriz e modelo norte-americana. Desfilou em várias cidades como Paris, Milão, Nova Iorque, Londres e Tóquio e iniciou seu trabalho na televisão em 1991, no famoso sitcom americano "The Fresh Prince of Bel-Air", exibido no Brasil com o nome de "Um Maluco no Pedaço" Foto: Reprodução de Instagram uol.com.br
Fiorella Mattheis Ã© uma atriz, apresentadora e empresÃ¡ria brasileira. Nascida em PetrÃ³polis, no Rio de Janeiro, a artista ficou nacionalmente conhecida como a personagem "Velna", do programa de humor " Vai que Cola", do Multishow.Â Foto: Instagram @fiorellamattheis
Felipe Neto é um youtuber, empresário, ator, comediante, escritor e filantropo brasileiro, que possui mais de 46 milhões de inscritos e mais de dezessete bilhões de visualizações acumuladas. Foto: Humor Multishow wikimedia commons
Christina Aguilera é uma cantora, compositora e atriz americana, que fez enorme sucesso nos anos 90 e 2000. Conhecida por sua extensão vocal e habilidade de sustentar notas altas, ela tem álbuns em inglês e espanhol. Foto: Instagram @xtina
Kesha Rose Sebert, conhecida simplesmente como Kesha é uma cantora, compositora e atriz estadunidense. Surgiu no mundo da música no início de 2009 depois de ter sua voz na canção "Right Round", do rapper Flo Rida. Foto:
Artista de enorme sucesso e renome mundial, Lady Gaga se destaca não só como cantora, como também como atriz. Influenciada por artistas como David Bowie, Michael Jackson, Madonna e Queen, ela é reconhecida pelas suas contribuições talentosas e extravagantes à indústria musical através de sua moda e aparições públicas. Fez show no Rio de Janeiro em maio de 2025. Foto: Instagram @ladygaga
