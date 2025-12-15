Cabelos coloridos dos famosos: você toparia alguma cor??

Artista de enorme sucesso e renome mundial, Lady Gaga se destaca não só como cantora, como também como atriz. Influenciada por artistas como David Bowie, Michael Jackson, Madonna e Queen, ela é reconhecida pelas suas contribuições talentosas e extravagantes à indústria musical através de sua moda e aparições públicas. Fez show no Rio de Janeiro em maio de 2025. Foto: Instagram @ladygaga