Galeria
Ameaça silenciosa: sintomas e tratamento da trombose
-
Um estudo da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), com dados obtidos de janeiro de 2012 a agosto de 2023, revela uma situação preocupante. Mais de 489 mil brasileiros foram hospitalizados devido à trombose venosa no período. Foto: - Reprodução de vídeo EPTV
-
Diante disso a influencer e atriz Sarah Femina, de 21 anos, passou por dificuldades no fim de 2024. Afinal, no meio da gravação de um vídeo, percebeu que sua perna esquerda estava escura e dolorida. Foto: Instagram @sarahfemina
-
Depois de procurar ajuda médica, foi diagnosticada com trombose profunda. Assim, ficou internada por três dias e necessitará de remédios anticoagulantes até junho. Foto: Instagram @sarahfemina
-
"A pior dor que eu já senti na minha vida. E eu nunca tive nada, nunca tive nenhum sinal, sou muito ativa. É esquisito, porque eu sou nova, eu faço exercício físico", disse em entrevista à EPTV. Foto: Instagram @sarahfemina
-
-
"Ele falou que é uma trombose profunda na femoral e ilíaca. Eu fiquei chocada, pois estava morrendo de medo de perder a perna. Foi um choque e já começaram a me dar anticoagulantes, pois minha perna estava roxa e inchada", acrescentou a moradora de Araras (SP). Foto: Reprodução de vídeo EPTV
-
"Qualquer doença inflamatória pode levar o paciente à trombose. Então, a Covid é pró-trombótica e eleva a chance do paciente apresentar esse processo, como outras doenças também. O câncer eleva de maneira expressiva o risco de trombose", disse o cardiologista Agnaldo Píscopo. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
-
A trombose é uma formação de coágulos (massa semissólida de sangue) no interior de veias (trombose venosa) ou artérias (trombose arterial) impedindo o fluxo sanguíneo e podendo causar diversos sintomas ao corpo humano. Foto: Divulgação
-
-
Entre eles, estão dor, vermelhidão ou inchaço na região afetada e, nos casos mais graves, complicações como infarto ou Acidente Vascular Cerebral (AVC). Foto: Imagem Freepik
-
Estes sintomas são mais comuns em caso de trombose na perna, pé ou braço. Contudo, a trombose pode se desenvolver nas veias e artérias de qualquer parte do corpo, podendo afetar também órgãos como pulmão ou cérebro. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
-
Essa condição é mais frequente em caso de cirurgias recentes, períodos longos de imobilidade, uso de anticoncepcionais com estrogênio ou terapia de reposição hormonal. Foto: Reprodução de Rede Social
-
-
O diagnóstico inclui o histórico do paciente, com um levantamento dos fatores de risco, e realização de um exame físico da área afetada. Nele, é levado em conta o dímero D, um dos principais marcadores para detectar possíveis coágulos. Foto: Imagem Freepik
-
A ultrassom com Doppler (método de imagem não invasivo) avalia o fluxo nas veias, especialmente nas pernas, enquanto a Flebografia apresenta um contraste que permite visualizar as veias por radiografia, indicado em casos específicos. Foto: Imagem Freepik
-
A tomografia com protocolo para trombose é usada principalmente na suspeita de embolia pulmonar, mas também é útil em outros casos. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
-
-
O objetivo do tratamento é impedir o avanço do trombo e evitar complicações. Assim, os anticoagulantes são medicamentos que evitam a formação de novos coágulos e estabilizam os já existentes. Foto: - Imagem Freepik
-
Os trombolíticos são usados em situações mais graves para dissolver o coágulo diretamente na veia, sob supervisão hospitalar. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
-
O filtro de veia cava é indicado quando anticoagulantes não podem ser utilizados. Ele impede que coágulos cheguem aos pulmões. Foto: Instagram @sarahfemina
-
-
Para a prevenção, é necessário adotar hábitos saudáveis como evitar ficar parado por muito tempo, sobretudo durante viagens ou internações. Por isso, é preciso movimentar-se regularmente para ajudar a circulação. Foto: Jenny Hill Unsplash
-
Além disso, é preciso praticar atividades físicas para melhorar o fluxo sanguíneo, assim como beber água regularmente, algo que reduz a viscosidade do sangue e não fumar (tabagismo agride os vasos). Foto:
-
O médico mais indicado para se consultar em caso de suspeita de trombose é o angiologista. Esta especialidade, portanto, é a mais indicada para fazer o diagnóstico e orientar o tratamento de problemas que afetam os vasos sanguíneos. Foto: Reprodução de vídeo EPTV
-
-
No entanto, em caso de suspeita de trombose, é recomendado procurar uma emergência para uma avaliação assim que possível, para evitar que o problema se agrave. Foto: - Imagem Freepik
-
A meia anti trombose, também conhecida como elástica, de compressão ou Venosan, é um produto essencial para prevenir a formação de coágulos sanguíneos em pacientes que passaram por cirurgias ou estão em repouso prolongado. Foto: Divulgação
-
As meias possuem área do calcanhar mais macia e cinta com silicone na altura da coxa nos modelos 7/8, para proporcionar maior conforto, que não permite que enrolem. Foto: Divulgação
-
-
Dados da Secretaria de Saúde de São Paulo de janeiro de 2025 apontam um aumento de 25,7% (522) dos casos de trombose na cidade comparados ao mesmo período do ano anterior (415). Foto: Divulgação