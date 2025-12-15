Galeria
Alpinista é acusado de ‘deixar namorada para morrer’ em montanha na Áustria
-
O caso aconteceu em janeiro de 2025, no Grossglockner, o pico mais alto da Áustria, com aproximadamente 3.800 metros. Foto: Flickr - Frans Berkelaar
-
O episódio ganhou novos desdobramentos recentemente, quando Thomas Plamberger passou a responder formalmente por homicídio. Foto: Reproduc?a?o/Facebook
-
A Promotoria acusa Plamberger de ter abandonado Kerstin "exausta, hipotérmica e desorientada" no frio e na escuridão. Foto: Reproduc?a?o
-
Segundo a acusação, Kerstin tinha pouca experiência em montanhas em comparação com o namorado, o qual deveria ter desempenhado o papel de "guia responsável". Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
-
De acordo com o processo, o alpinista teria insistido em realizar a escalada durante a noite, mesmo sabendo que a namorada não contava com o equipamento adequado. Foto: Tom/Pixabay
-
Na ocasião, Kerstin usava botas de neve mais leves, em vez de calçados apropriados para trekking. Foto: Reproduc?a?o/Redes Sociais
-
Plamberger afirmou ter deixado Kerstin para buscar ajuda por volta das 2h da madrugada. Foto: sasaki/Unsplash
-
-
Porém, as equipes de resgate só conseguiram alcançá-la oito horas depois, quando ela já havia morrido por conta das condições climáticas extremas. Foto: Reproduc?a?o
-
A acusação sustenta que Plamberger a abandonou de maneira cruel, sem sequer providenciar um abrigo contra o vento ou utilizar equipamentos de emergência como saco de dormir de bivouac ou cobertores térmicos. Foto: Tim Oun/Unsplash
-
Segundo informações da imprensa austríaca, o julgamento está previsto para começar em fevereiro. Foto: Beatriz Kim/Unsplash
-
-
A Grossglockner fica localizada na fronteira entre os estados austríacos da Caríntia e do Tirol e faz parte do Grupo Glockner da cordilheira Hohe Tauern, nos Alpes. Foto: Elisa Chircop/Unsplash
-
O pico da Grossglockner é conhecido por seu formato piramidal e por atrair alpinistas experientes desde o século 18. Foto: Christel/Pixabay
-
É a segunda montanha mais proeminente dos Alpes, ficando atrás apenas do Monte Branco, e a mais alta a leste do passo do Brennero. Foto: Karl Egger/Pixabay
-
-
A área ao redor é extremamente popular, não só para montanhistas e caminhantes, mas também para turistas que visitam a montanha pela Estrada Alpina de Grossglockner. Foto: Wikimedia Commons/PantheraLeo1359531
-
Inaugurada em 1935, esta estrada panorâmica é considerada uma das atrações turísticas mais famosas da Áustria e a estrada de passo mais alta do país, atingindo 2.576 metros. Foto: Eugene Krasnaok/Unsplash
-
Além de sua relevância esportiva, a montanha Grossglockner é um símbolo nacional austríaco, frequentemente associada à identidade cultural do país e à preservação ambiental. Foto: Reprodução/YouTube
-