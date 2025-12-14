Galeria
Traiçoeiras e letais: as praias mais perigosas do planeta
-
Esse fenômeno ocorre por causa da presença de um cânion submerso, uma fenda criada por tremor de terra, que faz com que as ondas ganhem força incomum em direção à costa. Já houve registros de ondas de até 30 metros de altura. Foto: Captura de vídeo do site www.redbull.com/br-pt
-
No verão as famílias se reúnem para observar o mar com ondas gigantes, onde surfistas aproveitam para fazer apresentações e participar de competições, sob risco de acidentes. Foto: Reprodução de vídeo
-
A morte do surfista baiano Márcio Freire em Nazaré, em 5/1/2023, chamou novamente a atenção para o perigo dessa praia, que ameaça até mesmo esportistas experientes. Foto: reprodução redes sociais
-
Colegas de Márcio lembraram que ele já havia até se destacado ao surfar ondas gigantes no Havaí, sendo capaz até mesmo de praticar o esporte sem o uso de salva-vidas e sem o suporte de jet-ski, algo comum quando as ondas são altas demais. Foto: reprodução redes sociais
-
-
Por isso, Márcio fazia parte de um grupo apelidado de Mad Dogs, que se aventurava em ondas bem perigosas e que chegou a ser tema de um documentário. Foto: Reprodução documentário
-
As redes sociais também divulgaram a sua última imagem, antes de sofrer o acidente que causou sua morte em Nazaré. Foto: reprodução redes sociais
-
Assim como Nazaré, outras praias também têm características que podem transformar o esporte ou o lazer em tragédia. São diversos tipos de perigo. Veja as praias mais traiçoeiras do mundo. Foto: Imagem de Michel por Pixabay
-
-
PRAIAS DE AREIA PRETA DO KILAUEA - Havaí - Essa região é castigada pelo vulcão do monte Kilaeua, que torna o local inseguro para nativos e visitantes. Foto: Youtube Canal Sou Mochileiro
-
Uma erupção vulcânica em 2018, que destruiu mais de 700 casas, provocou um fenômeno inusitado: a lava flui para encontrar o oceano, então lava esfria rapidamente e explode ou se fragmenta em pedaços de cinza. Isso cria uma imagem aterradora. Foto: Youtube Canal Pitchlook
-
O resultado é a areia escura e o risco de que a água possa atingir, em certos momentos, temperatura de 110ºC - mais do que o ponto de fervura (que é de 100ºC). Foto: Foto free de @Polif do site www.freeimages.com/pt
-
-
PRAIAS DA AMAZÔNIA - Embora os rios amazônicos sejam famosos, poucas pessoas se tocam que eles também formam praias em alguns trechos. Só que praias de água doce. Foto: Imagem Free de ramison por Pixabay
-
A beleza da paisagem e o vigor da natureza amazônica dão tentação de frequentar as praias doces. Porém, existem criaturas perigosas que podem expor os banhistas a risco: piranhas, sucuris e enguias, entre outras. Foto: jullyanadamasceno2 - Flickr
-
ZIPOLITE - México - É uma das praias mais bonitas de Cancún, região turística do México. Mas é chamada de "praia dos mortos", tamanho o perigo. Foto: Adam Jones wikimedia commons
-
-
Ali existem dois tipos de correntes: uma em direção ao alto mar e a outra em direção à costa. Se a pessoa entrar na corrente que vai para o oceano, a força é tanta que ela não consegue voltar. Foto: Francesco Lombardo - Flickr
-
CHOWPATTY BEACH - Ãndia - Fica em Mumbai e Ã© uma das mais sujas do mundo. Tanto a areia como a Ã¡gua representam risco Ã saÃºde dos frequentadores. Foto: Geson Rathnow - Flickr
-
Em blogs sobre viagem, é comum ver as pessoas alertando que não vale a pena incluir esta praia no roteiro. Foto: Geson Rathnow - Flickr
-
-
ILHA DA REUNIÃO - Fica no Oceano Índico. Desde 2011, alertas vêm sendo feitos por causa da quantidade de tubarões acima do normal. Foto: Youtube Canal euronews
-
Em dois anos, 20 pessoas foram atacadas e 7 morreram. Por isso, em 2013 o nado e o surfe foram proibidos no local. Placas avisam sobre a interdição. Foto: Youtube Canal euronews
-
FRASER ISLAND- Austrália - É Patrimônio Mundial da Unesco. A região é deslumbrante, formada por lagos, praias, vegetação viçosa. Foto: Sensenmann - Wikimédia Commons
-
-
Mas o perigo é tão grande que helicópteros de salvamento sobrevoam com frequência a área para prestar socorro. A região tem uma quantidade incomum de tubarões. Foto: Imagem de PIRO por Pixabay
-
Outro animal perigoso que ataca os banhistas é o dingo, uma espécie de cão nativo da Austrália, e que é feroz. Tão selvagem que existem pesquisadores que discordam da sua classificação como cão. Foto: Imagem de Chris por Pixabay
-
E ainda é possível encontrar as águas vivas chamadas de "garrafas azuis", que podem ser mortais. Foto: reprodução YouTube
-
-
As águas ainda têm correntes perigosas e dunas de areia profundas que confundem as pessoas. Foto: Irene LEVIN - Flickr